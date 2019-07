Cát Tường Phú Hưng đạt 1.000 giao dịch tại lễ mở bán đợt 4

Sáng ngày 21/7/2019, tại Tp. HCM, tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã tổ chức thành công lễ mở bán dự án khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng đợt 4. Toàn bộ 1.000 sản phẩm đều được giao dịch thành công chỉ sau 1 giờ mở bán cho thấy sức hút của dự án.

Phân khu đẹp nhất Cát Tường Phú Hưng "cháy hàng"

Liên tục tăng nhiệt trong những năm trở lại đây, song các nhà đầu tư nhận định, bước sang năm 2019, thị trường bất động sản Bình Phước mới thật sự phát triển theo đúng với tiềm năng và sức cầu. Bởi nền công nghiệp đang trên đà tăng trưởng là tiền đề để tỉnh này phát triển nhà ở, khu lưu trú cho chuyên gia, kỹ sư, cán bộ, lao động trẻ.

Góp phần tăng nhiệt thị trường bất động sản Bình Phước, ngày 21/7/2019 vừa qua, tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã mở bán đợt 4 dự án khu đô thị phức hợp - cảnh quan Cát Tường Phú Hưng. Gồm 1.000 nền đất thuộc phân khu thương mại Phú Thiên Kim.

Đây là phân khu sở hữu vị trí đắc địa và không gian sống ấn tượng nhất dự án Cát Tường Phú Hưng khi được bao quanh bởi các tiện ích chất lượng như: trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trường tiểu học Nhân Văn, Chợ Đêm Phú Thiên Kim, Công viên Thế Giới Di Sản Kiến Trúc The Destina, Quảng trường Ánh Sáng, Đại lộ Khải Hoàn, Đại lộ Danh Nhân,… Trong đó, công viên Thế giới Di sản Kiến trúc The Destina với quy mô 2,1ha sẽ trở thành điểm đến tham quan, du lịch, khám phá đầy thú vị của người dân Bình Phước và du khách gần xa.

Do đó, nhiều khách hàng cho biết họ sẵn sàng chờ đợi cho đến khi chủ đầu tư công bố mở bán phân khu này. Đó cũng là lý do vì sao sự kiện thu hút hơn 2.000 khách hàng tham dự, dù chủ đầu tư chỉ công bố 1.000 nền đất. Và toàn bộ 100% sản phẩm được giới thiệu đều giao dịch thành công.

Được biết, trong đợt này các sản phẩm tại Phú Thiên Kim được chào bán với giá bán từ 998 triệu đồng/nền, khách hàng có thể thanh toán trước 50%, phần còn lại chia đều thanh toán trong 24 tháng. Đặc biệt, duy nhất tại sự kiện mở bán, khách hàng cũng nhận được chiết khấu hấp dẫn cùng nhiều quà tặng giá trị như xe Honda SH 125cc, tivi, máy lạnh, điện thoại di động, lò vi sóng,…

Góp phần tăng nhiệt thị trường bất động sản Bình Phước

Cát Tường Phú Hưng là dự án khu đô thị quy mô lớn được tích hợp hệ thống cảnh quan, thương mại, trường học, y tế, công viên kỳ quan đầu tiên tại Bình Phước. Do đó dự án liên tục đón nhận sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư từ khắp nơi. Cát Tường Phú Hưng cũng ghi điểm nhờ pháp lý minh bạch, đã có sổ riêng từng nền cùng tiến độ hạ tầng vượt trội.

Chỉ hơn 6 tháng triển khai, diện mạo tổng thể dự án đã dần hình thành, các tuyến đường nội khu, công viên, hành lang cây xanh, vườn hoa, sân bóng, quảng trường,… đều đã hoàn thiện.

Tháng 4 vừa qua, tập đoàn Địa ốc Cát Tường đã chính thức động thổ xây dựng trung tâm thương mại Ngân Phát quy mô 2,8ha. Chợ đêm Phú Thiên Kim cũng sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay. Tháng 8 này sẽ khánh thành công viên Thế Giới Di Sản Kiến Trúc The Destina.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư, ông Lê Tiến Vũ - Phó tổng giám đốc điều hành tập đoàn Địa ốc Cát Tường cam kết: "Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập đoàn Địa Ốc Cát Tường sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả".

Theo đó, các hạng mục hạ tầng còn lại sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nhằm nhanh chóng đưa Cát Tường Phú Hưng trở thành đô thị đáng sống bậc nhất Bình Phước. Góp phần nâng tầm diện mạo và gia tăng sức nóng cho thị trường bất động sản Bình Phước.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước sở hữu vị trí chiến lược khi là cầu nối giữa khu vực miền Đông Nam Bộ với các tỉnh Tây Nguyên và Campuchia thông qua hệ thống quốc lộ 13, quốc lộ 14, các tuyến tỉnh lộ đã được đầu tư thuận tiện và hơn 260km đường biên giới giáp Campuchia.

Bình Phước cũng có điều kiện giao thông thuận lợi đến sân bay Tân Sơn Nhất và các cảng nước sâu như cảng Đồng Nai, Sài Gòn, Thị Vải... Cùng lợi thế quỹ đất rộng, khí hậu ôn hòa, tỉnh có nhiều thuận lợi phát triển công nghiệp và kinh tế. Đó cũng là những ưu thế khiến thị trường bất động sản Bình Phước liên tục gia tăng sức nóng trong thời gian qua.

Trước sức hút của phân khu Phú Thiên Kim nói riêng, dự án khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng nói chung. Cùng với tiềm năng mạnh mẽ của tỉnh, thị trường bất động sản Bình Phước sẽ tiếp tục tăng nhiệt và đón nhận làn sóng đầu tư đang lan rộng.