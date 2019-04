Cầu thủ Quang Hải chính thức là Đại sứ bảo vệ môi trường của AnEco

Tập đoàn An Phát Holdings vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác với tuyển thủ Nguyễn Quang Hải. Theo đó, Quang Hải chính thức trở thành Đại sứ bảo vệ môi trường của nhãn hàng AnEco, truyền nguồn cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ Việt Nam để có được nhận thức và những hành động thiết thực bảo vệ môi trường sống.

Ra đời trong bối cảnh cả thế giới đang quan tâm tìm kiếm giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, AnEco là sản phẩm vi sinh phân hủy hoàn toàn (compostable) có nguồn gốc từ tinh bột do tập đoàn An Phát Holdings sản xuất thành công vào năm 2015. Sau 03 năm xuất khẩu sang các nước tiên tiến trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ…



AnEco được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ cuối năm 2018 và nhanh chóng được người tiêu dùng yêu thích. Đây cũng là tâm huyết của Tập đoàn An Phát Holdings nhằm tiên phong mang đến cho Việt Nam một sản phẩm thực sự thân thiện với môi trường, thay thế các loại túi nilông và nhựa dùng 1 lần thông thường.

Với tầm nhìn đó, việc lựa chọn Quang Hải làm đại sứ bảo vệ môi trường cho nhãn hàng AnEco của Tập đoàn An Phát Holdings là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức và kêu gọi hành động để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống của người hâm mộ bóng đá Việt Nam, từ đó lan tỏa đến toàn xã hội.

Tại buổi Lễ ký kết, tuyển thủ Quang Hải chia sẻ: "Trong thời gian ra nước ngoài thi đấu, được tiếp xúc với môi trường trong lành sạch đẹp và văn minh của họ, Hải rất ấn tượng và mong muốn làm được điều gì đó để bảo vệ môi trường sống ngay tại quê nhà. Cơ duyên đã đưa Hải đến với An Phát Holdings và AnEco, tìm thấy một tiếng nói chung. Gần đây, Hải có kêu gọi bạn bè cùng thực hiện một hoạt động làm sạch môi trường ngay tại Hà Nội và được trực tiếp sử dụng sản phẩm túi rác vi sinh phân hủy hoàn toàn của AnEco. Đó là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa. Vì thế, Hải muốn đồng hành cùng nhãn hàng AnEco để chia sẻ điều đó với mọi người, để mọi người kiên quyết hành động vì môi trường và tin tưởng lựa chọn những giải pháp thực sự xanh. Hợp tác với An Phát Holdings, Hải hy vọng sẽ đóng góp sức mình một cách hiệu quả nhất vì sự bền vững của môi trường tại Việt nam".

Bà Nguyễn Lệ Hằng, Phó tổng giám đốc An Phát Holdings khẳng định: "Chúng tôi tin tưởng vào sự ảnh hưởng của cầu thủ Quang Hải tới thế hệ trẻ năng động và luôn sẵn sàng đón nhận những xu thế mới, tốt đẹp trên thế giới. Với sự hợp tác này, An Phát Holdings kỳ vọng sẽ thực hiện thành công những chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về vấn đề giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng những giải pháp thay thế và bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Đó chính là tầm nhìn và sứ mệnh của AnEco nói riêng và An Phát Holdings nói chung."

AnEco là nhãn hiệu dành cho các sản phẩm vi sinh phân hủy hoàn toàn của Tập đoàn An Phát Holdings. Các sản phẩm vi sinh phân hủy hoàn toàn hiện nay của AnEco bao gồm: các loại túi vi sinh tự hủy (túi thực phẩm, túi có quai, túi đựng rác), dao-thìa-nĩa, găng tay vi sinh tự hủy, ống hút vi sinh tự hủy và cốc giấy vi sinh tự hủy và sắp tới là găng tay vi sinh tự hủy. Có nguồn gốc từ tinh bột, các sản phẩm AnEco có khả năng phân hủy thành CO2, nước và phân hữu cơ trong điều kiện chôn lấp tự nhiên hoặc công nghiệp.

Hơn thế nữa, những sản phẩm vi sinh phân hủy hoàn toàn AnEco đều đạt tiêu chuẩn quốc tế, được cấp chứng nhận OK Home Compost và Ok Compost Industrial. Đây là chứng nhận được cấp bởi TUV (tại Áo) - tổ chức kiểm định và chứng nhận được Hiệp hội Nhựa sinh học Châu Âu ủy quyền để đưa ra kiểm định và chứng nhận mọi vấn đề liên quan đến an toàn kỹ thuật, chất lượng và bảo vệ môi trường.