Cầu vượt cung, xu hướng đầu tư bền vững lên ngôi tại Hà Nội

Sau nhiều tháng đi ngang, thị trường bất động sản Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt từ tháng 7/2019, cho thấy sự lạc quan của người mua đã quay trở lại.

Thị trường tích cực

Theo báo cáo của Jones Lang LaSalle (JLL), thị trường nhà ở Hà Nội đã chào đón 6.400 căn hộ trong quý III/2019. So với quý trước đó, số căn chào bán đã tăng khoảng 9%.

JLL dự báo thị trường bất động sản Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục diễn biến sôi động. Giá bán căn hộ được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng từ giờ đến hết năm 2019. Nhận xét này phù hợp với quy luật cuối năm của thị trường bất động sản nhưng cũng cho thấy thị trường đã vượt qua giai đoạn đi ngang để "lên ga" cho một đợt tăng trưởng mới.

Theo JLL, động lực tăng trưởng chính của thị trường Hà Nội trong quý 3/2019 cũng như các năm qua là khu Tây. Chỉ tính riêng quý 3/2019, khu Tây có số lượng căn hộ tiêu thụ tăng gấp 4 lần so với quý trước, tiếp tục vị thế dẫn đầu toàn thành phố.

Trong các quận huyện thuộc khu Tây, Nam Từ Liêm vẫn duy trì vai trò "anh cả" khi liên tục chiếm tỷ trọng lớn về nguồn cung, giao dịch. Sức nóng của tiểu thị trường Nam Từ Liêm được hỗ trợ rất lớn bởi sự hoàn thiện của hệ thống hạ tầng trong thời gian qua và đặc biệt là các cú hích trong tương lai gần.

Đơn cử tại Mỹ Đình, vào tháng 3 - 4/2020 sẽ diễn ra giải đua Công thức 1. Để tổ chức giải đua này, thành phố Hà Nội đang gấp rút xây dựng một loạt hạng mục hạ tầng từ giao thông đến tiện ích dịch vụ. Sức nóng của giải đua và việc đầu tư hạ tầng đã thúc đẩy giá bất động sản tại Mỹ Đình tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung toàn thành phố.

Đầu tư bền vững

Trong bối cảnh thị trường đang bắt đầu vào một chu kỳ tăng trưởng mới, dòng tiền sẽ bắt đầu đổ vào nhiều hơn. Dưới góc độ đầu tư, có hai cách xuống tiền: mua đứt bán đoạn để chốt lời nhanh và nắm giữ lâu dài để sinh lợi bền vững.

Theo giới chuyên gia, cách thứ nhất đã không còn phù hợp, bởi sự tăng trưởng của thị trường nhà ở Hà Nội hiện nay là tăng trưởng dần đều chứ không sốt nóng như giai đoạn trước. Bên cạnh đó, việc nắm giữ lâu dài mang lại nhiều lợi ích hơn.

Nghiên cứu thị trường cho thấy người mua nhà tại Hà Nội hiện nay có tâm lý đầu tư lâu dài, thể hiện ở việc thích nắm giữ "ngôi nhà thứ hai", bất kể đó là căn hộ bán hay căn hộ nghỉ dưỡng.

Gốc rễ của tâm lý này là do sự kém hấp dẫn của các danh mục đầu tư khác. Ví dụ về lãi suất, tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã giảm lãi suất điều hành, báo hiệu cho một tương lai cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Vn-Index vẫn đang loanh quanh mốc 1.000 điểm, chưa có sự đột biến nào khả dĩ, KBSV thậm chí nhận xét dư địa tăng trưởng trong quý 4/2019 là hạn chế. Ngoài ra, các kênh vàng, ngoại tệ từ lâu đã trở nên kém hấp dẫn do sự bất định quá lớn.

Do đó, không ngạc nhiên khi bất động sản đang trở thành lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư. Việc lựa chọn đổ tiền vào bất động sản không chỉ giúp sinh lợi bền vững mà còn tạo lập một thứ "của để dành", một loại tài sản để lại cho con cháu.

Với tâm lý đó, đa phần khách hàng thích nắm giữ các sản phẩm ở "tầng trên", bởi các sản phẩm này không chỉ sinh lợi tốt mà còn rất giữ giá. Trên thị trường Hà Nội hiện nay, dự án chung cư cao cấp The Zei của HD Mon Holdings là một sản phẩm như vậy.

Tọa lạc tại Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, dự án The Zei sở hữu vị trí vàng hiếm có của Thủ đô Hà Nội. Tại đây, cư dân được hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích đồng bộ, hiện đại của khu vực như công viên hồ điều hoà rộng 18ha, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị quốc gia… vừa dễ dàng tiếp cận với các cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí lớn của khu vực như trường quốc tế Nhật Bản Hà Nội, hệ thống giáo dục American School, trường Marie Curie, bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, cung thể thao dưới nước…

The Zei, với 891 căn hộ cao cấp, được thiết kế độc đáo, táo bạo để trở thành một "thành phố thẳng đứng". Tại đây, mọi nhu cầu vui sống, làm việc, mua sắm & giải trí của cư dân sẽ được đáp ứng với 4 tầng trung tâm thương mại, gồm: rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, không gian làm việc chung sáng tạo (co-working space), vườn Zen trên tầng thượng, khu vui chơi trẻ em, fitness center & spa, 4 tầng hầm đỗ xe…

The Zei được kỳ vọng sẽ trở thành "shoplight" (ghép của hai từ shopping - mua sắm và spotlight - tâm điểm) nổi bật của khu vực phía Tây Thủ đô.

Không chỉ nổi bật với mô hình "all in one" (tất cả trong một), The Zei còn chinh phục khách hàng bởi phong cách thiết kế căn hộ tối giản nhưng tinh tế, hiện đại. Các căn hộ mở rộng từ 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn đón gió trời và ánh nắng tự nhiên.

Các không gian mở kết nối với thiên nhiên tạo nên một thảm thực vật thu nhỏ ngay trong "thành phố thẳng đứng" như: khuôn viên cây xanh, vườn treo cách mỗi 3 tầng, vườn Zen trên tầng thượng... Tất cả sẽ đem đến cho cư dân những trải nghiệm sống trong lành và thư thái nhất nhằm nuôi dưỡng và tái tạo nguồn năng lượng tích cực bên trong mỗi người.

Hội tụ nhiều yếu tố "đắt giá" lại tọa lạc ở vị trí thỏa mãn cả giá trị ở lẫn giá trị đầu tư, The Zei còn tràn trề tiềm năng tăng trưởng giá trị khi đây là dự án khu phức hợp cao cấp duy nhất đang được đầu tư, xây dựng tại trung tâm Mỹ Đình.