CenLand - Đối tác ưa thích của chủ đầu tư và sàn liên kết

Với hệ thống phân phối rộng khắp kết hợp với nền tảng công nghệ và kinh nghiệm hơn 17 năm trên thị trường bất động sản, CenLand là một trong những đối tác được cả chủ đầu tư và các sàn liên kết tìm tới.

Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản Việt Nam, nguồn cung căn hộ chung cư Hà Nội quý 3giảm so với quý 2 và cùng kỳ 2018 lần lượt 30% và 45%. Tương tự với Tp.HCM, nếu chưa tính dự án Vinhomes Grand Park với hơn 10.000 căn hộ, số lượng cung mới chỉ gần 1.800 sản phẩm.

Thị trường bất động sản nhà ở cả nước tiếp tục giảm một phần do hạn chế triển khai dự án tại khu vực trung tâm, và các thủ tục pháp lý bị trì hoãn, thủ tục phê duyệt xây dựng kéo dài khiến chủ đầu tư thay đổi lộ trình bán hàng.

Tình trạng khan hàng mới trên thị trường bất động sản tạo ra thách thức với các sàn môi giới nhỏ, trong khi những đơn vị lớn, có thương hiệu được lợi thế. Theo một đại diện sàn giao dịch, sản phẩm hạn chế nên chủ đầu tư chỉ tìm đến những sàn lớn, hoạt động nhiều năm và có danh tiếng trên thị trường.

Đơn cử như CenLand, doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần môi giới bất động sản miền Bắc, từ đầu năm vẫn liên tục nhận được các dự án của chủ đầu tư giao phân phối độc quyền, gần đây nhất là Lotus Central của Dabaco, The Manor Central Park của Bitexco, King Palace của chủ đầu tư Bất động sản Hoa Anh Đào, Golden Hills của Trung Nam Land, Six Miles Coast Resort, Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf and Resort…

Các chủ đầu tư dự án có chung quan điểm tìm doanh nghiệp phân phối và truyền thông với tiềm lực tài chính, giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường bất động sản như CenLand để bán các sản phẩm dự án trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Thấu hiểu thị trường

Được thành lập từ năm 2002, trải qua 17 năm gắn bó với thị trường bất động sản, CenLand đã đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư trong quá trình phát triển dự án, có thể điểm tới gần đây như Lotus Central, The Manor Central Park, Euro River Tower…

Xác định hướng đi khác biệt trên thị trường, không chỉ đứng ở vai trò môi giới đơn thuần, CenLand cung cấp dịch vụ trọn gói phủ dài trong chuỗi giá trị ngành, song hành cùng đơn vị chủ đầu tư từ giai đoạn đầu. Công ty sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường, tư vấn cho đơn vị phát triển bất động sản thiết kế sản phẩm, góp vốn cùng chủ đầu tư dưới hình thức đầu tư thứ phát, và cuối cùng là phân phối sản phẩm.

Với công ty Ngôi Sao Mới, CenLand có được hệ thống truyền thông sản phẩm phủ khắp thị trường, đồng thời cũng là kênh nhận phản hồi và nắm bắt thị hiếu của khách hàng, qua đó cung cấp dịch vụ nghiên cứu và marketing cho các dự án bất động sản.

Đây cũng là điểm tạo nên giá trị gia tăng đối với không chỉ bản thân CenLand mà cả các chủ đầu tư hợp tác. Nhờ theo sát dự án từ khi khởi điểm, CenLand có thể hiểu sản phẩm, nắm được điểm mạnh của các dự án, điều này giúp tăng hiệu suất phân phối cho doanh nghiệp, giúp dự án thanh khoản nhanh chóng và chủ đầu tư thu hồi vốn và lãi.

Năm 2018, nhà môi giới này thực hiện 14.530 giao dịch môi giới bất động sản, tăng 26% so với năm trước và chiếm hơn 15% thị phần toàn quốc. Riêng miền Bắc, CenLand chiếm 30-40% thị phần.

Nối dài cánh tay với các Sàn liên kết

Kết quả của CenLand không chỉ đến từ mô hình khác biệt, mà còn bởi hệ thống kênh bán hàng với mạng lưới trải dài khắp cả trong và ngoài nước. Cùng gần 20 văn phòng giao dịch với gần 3.000 nhân viên môi giới, công ty còn có hệ thống Sàn liên kết, Đại lý ủy quyền gồm 500 đơn vị. Các đơn vị này sử dụng nhân viên và mạng lưới của họ để bán sản phẩm từ CenLand và được nhận phí môi giới.

Thay vì phải tự mình tìm kiếm các dự án để bán trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, các Sàn liên kết với CenLand được cung cấp nguồn hàng phong phú, đa dạng phân khúc với khoảng 400 dự án bất động sản trên cả nước. Do đó, các sàn này không lo đến chuyện "thiếu hàng bán".

Doanh nghiệp môi giới bất động sản dẫn đầu miền Bắc sở hữu hệ thống siêu thị dự án trên diện tích 2.000m2 mặt sàn tại Hà Nội và hơn 1.000m2 sàn tại Tp.HCM, hỗ trợ các Sàn liên kết có địa điểm lý tưởng để tiếp khách hàng.

Đồng thời, CenLand vừa qua cũng ra mắt Cenhomes.vn, nền tảng công nghệ bất động sản trực tuyến, nơi niêm yết những dự án bất động sản và nhà lẻ trên toàn quốc và trong tương lai sẽ có nhiều sản phẩm bất động sản quốc tế. Qua đó, các môi giới và Sàn liên kết có thể tiếp cận kho hàng dự án, từ sơ cấp đến thứ cấp, bất động sản trong dự án, bất động sản lẻ…

Cenhomes.vn cũng cung cấp các tính năng để giao dịch mua bất động sản trực tuyến thuận tiện như "check căn", đặt cọc, giữ hàng và thanh toán trực tuyến. Bên cạnh đó, nền tảng này cũng hỗ trợ môi giới, khách hàng định giá bất động sản với nền tảng dữ liệu lớn, công cụ thẩm định giá và trợ lý ảo 24/7… hoàn toàn miễn phí.

Đây là nền tảng công nghệ bất động sản duy nhất hiện nay tại Việt Nam kinh doanh có lãi, vẫn đang tiếp tục thu hút các đơn vị, cá nhân phân phối trên toàn quốc tham gia vào hệ thống.