CEO IBM dự báo tương lai của công nghệ

Tại sự kiện Think 2019 do IBM tổ chức tại San Franciso, Mỹ từ ngày 11 đến ngày 15/2, bà Ginni Rometty, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của IBM, cho biết sau khi trải qua giai đoạn thử nghiệm với trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển một khối lượng công việc đơn giản lên điện toán đám mây và thực hiện những hoạt động kỹ thuật số, hiện nay các doanh nghiệp toàn cầu đã sẵn sàng bước vào chương 2 của phát triển công nghệ.

Chương 2 của tiến trình phát triển công nghệ

Chương 2 này được xem là giai đoạn đổi mới tiếp theo, từ thử nghiệm sang chuyển đổi thực sự cả về mặt tốc độ và quy mô. Theo bà Ginni, có ba lĩnh vực cốt lõi quan trọng đối với doanh nghiệp khi bước vào giai đoạn 2 này, đó là: kỹ thuật số và AI, đám mây lai (hybrid cloud) và quản lý có trách nhiệm.

Trong bài phát biểu quan trọng của mình, bà Ginni đã chia sẻ những bài học quý giá mà các doanh nghiệp nên chú ý khi họ chuyển sang Chương 2. Đặc biệt, bà lưu ý cách doanh nghiệp đang theo đuổi hai cách tiếp cận khác nhau để chuyển đổi kỹ thuật số: từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài.

Mặc dù cách tiếp cận từ bên ngoài chủ yếu là do thị trường điều khiển và nhu cầu về các dịch vụ kỹ thuật số mới, nhưng cách tiếp cận từ trong ra ngoài là về hiện đại hóa các hệ thống cốt lõi và kiến trúc cho doanh nghiệp để thay đổi.

IBM đã công bố giải pháp Watson Anywhere, cho phép các doanh nghiệp ứng dụng AI bất cứ nơi nào dữ liệu của họ tồn tại.

Tham gia thảo luận với bà Ginni, ông Greg Kalinsky, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ của công ty Geico cho biết Geico đang sử dụng IBM Watson để tạo ra trải nghiệm mang tính cá nhân hóa hơn. Theo ông, bảo hiểm ôtô là một ngành khó khăn bởi vì đó là về việc bán cho bạn một thứ gì đó mà bạn buộc phải có và hy vọng bạn sẽ không bao giờ sử dụng.

Do đó, công ty Geico không có sự lựa chọn nào khác là phải tạo ra sự khác biệt cho chính mình thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng và giá cả. Những điều này phần lớn phụ thuộc vào công nghệ và ông Kalinsky cho biết đã dựa vào IBM Watson để đạt được điều công ty mong muốn.

Ông Ted Chung, Tổng giám đốc, Công ty Huyndai Card cho biết việc chuyển đổi kỹ thuật số mà công ty ông đang thực hiện và áp dụng, nhân rộng các giải pháp AI - thông qua chatbot và trong các trung tâm cuộc gọi - nhằm cải thiện dịch vụ khách hàng.

Chương 2 của điện toán đám mây, theo bà Ginni, là việc di chuyển các ứng dụng kinh doanh cốt lõi trên nhiều đám mây. Tuy nhiên, để tiên phong chuyển sang Chương 2, các doanh nghiệp cần có khả năng di chuyển các ứng dụng và dữ liệu giữa các đám mây một cách hiệu quả và an toàn. IBM công bố các khả năng mới được thiết kế để đơn giản hóa và tăng tốc hành trình đến đám mây lai.

Yếu tố quan trọng nữa khi các công ty chuyển sang Chương 2 của công nghệ đó là quản lý có trách nhiệm. Giai đoạn này sẽ mang đến nhiều cơ hội mới nhưng cần thêm đầu tư cho công nghệ và kinh doanh.



Bà Ginni nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp phải làm nhiều việc hơn là tự sáng tạo lại bằng kỹ thuật số. Các doanh nghiệp cần phải đóng vai trò là người quản lý có trách nhiệm và làm việc để xây dựng mức độ tin cậy mới. Điều này có thể được thực hiện bằng cách đảm bảo rằng dữ liệu của khách hàng được bảo mật, rằng khách hàng giữ quyền kiểm soát dữ liệu của họ và họ có thể tin tưởng vào công nghệ AI và các đề xuất của nó.

Dự báo "5 trong 5"

Think 2019 là sự kiện thường niên lớn nhất của IBM trên toàn cầu, nhằm giới thiệu với thế giới những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, blockchain, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn, Internet của vạn vật...với sự tham gia của hàng chục nghìn các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, các chuyên gia, các học giả, nhà báo.

Cũng tại sự kiện này, các nhà nghiên cứu của IBM đã đưa ra dự báo "5 trong 5" về sự phát triển của công nghệ trong vòng 5 năm tới. Dự báo này cho thấy những đổi mới về công nghệ của IBM sẽ biến đổi mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm trong vòng 5 năm tới.

Theo IBM, trong vòng 5 năm tới, lần đầu tiên dân số Trái đất sẽ vượt mốc tám tỷ người. Việc cung ứng chuỗi thức ăn sẽ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và nguồn nước trở nên hữu hạn hơn. Để đáp ứng nhu cầu của tương lai sẽ cần những công nghệ và thiết bị mới, những đột phá khoa học và những cách nghĩ hoàn toàn mới về an toàn và an ninh lương thực.

Các nhà nghiên cứu của IBM trên khắp thế giới đã nghiên cứu các giải pháp ở mọi giai đoạn của chuỗi thức ăn. Họ đang giúp nông dân tối đa hóa năng suất cây trồng và phát triển các cách để hạn chế dịch bệnh chất thải phá hủy 45% nguồn cung cấp thực phẩm của trái đất.

Các nhà khoa học của IBM đang làm việc để tạo ra một mạng lưới an toàn để bắt mầm bệnh và chất gây ô nhiễm trước khi chúng làm cho con người mắc bệnh; và họ đã phát minh ra những cách để thải nhựa ra khỏi bãi rác và đại dương.

Theo đó, tất cả công nghệ thời thượng dựa trên nền tảng phát triển của AI, blockchain, IoT, điện toán đám mây...được ứng dụng trong 5 quy trình, từ việc phát triển hạt giống đến việc thu hoạch, bán hàng, tiêu thụ và rác thải sẽ được công nghệ xử lý một cách hiệu quả nhất trong vòng 5 năm tới.