CEO ứng dụng gọi xe Be "rời ghế" vì… lý do cá nhân

Công ty Cổ phần beGroup - đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe "be" - vừa phát đi thông báo cho biết bà Nguyễn Hoàng Phương hiện là Giám đốc vận hành sẽ giữ vị trí quyền Tổng giám đốc beGroup kể từ ngày 24/12.



Như vậy, ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc và đồng sáng lập beGroup, sẽ rời vị trí để nhường chỗ cho bà Nguyễn Hoàng Phương.

Trong thông báo, beGroup cho biết, ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc sẽ tạm nghỉ vì lý do cá nhân, nhưng tiếp tục giữ vai trò cố vấn chiến lược cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Ban lãnh đạọ beGroup cam kết các chiến lược phát triển của công ty sẽ tiếp tục được duy trì và triển khai mạnh mẽ trong thời gian sắp tới.

Bà Nguyễn Hoàng Phương cùng với ông Trần Thanh Hải đều là những thành viên sáng lập của ứng dụng gọi xe "be" - một start up công nghệ Việt. Trong một năm qua, bà Phương là người đóng vai trò triển khai vận hành của "be". Bà am hiểu công ty và sát cánh cùng ông Hải và Hội đồng quản trị để góp phần đưa "be" đến với thành công hiện tại.

beGroup cũng cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn, ông Trần Thanh Hải đã xây dựng được một đội ngũ mạnh, góp phần tạo nên vị thế cho công nghệ Việt.

Theo beGroup, việc thay đổi nhân sự ở beGroup đã được Ban lãnh đạo công ty lên kế hoạch trước đó, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhiều mặt để bảo đảm sự ổn định trong vận hành của toàn hệ thống, cũng như bảo đảm chất lượng dịch vụ khách hàng và quyền lợi tài xế luôn được duy trì ở mức cao nhất.

Cũng theo công ty này, trong năm 2020, mục tiêu của beGroup là tập trung củng cố hơn nữa mảng vận tải theo hướng gia tăng chiếm lĩnh thị phần và phát triển lâu dài.

Ban lãnh đạo beGroup đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của ông Trần Thanh Hải để "be" có một vị thế đáng kể trên thị trường gọi xe. Dưới sự lãnh đạo của ông Hải, sau một năm, từ tháng 12/2018, "be" không chỉ cùng lúc tung ra beBike (dịch vụ đặt xe 2 bánh) và beCar (dịch vụ đặt xe 4 bánh), mà tiếp tục tung ra beFinancial (dịch vụ cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng cá nhân, tài xế và doanh nghiệp), beExpress (dịch vụ chuyển phát, bưu chính), beDelivery (dịch vụ giao hàng), và gần nhất là chương trình khách hàng thân thiết beLoyalty, giúp mở ra một hệ sinh thái số tiềm năng sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp khác cùng hợp tác và phát triển.

beGroup cũng cho biết, tính đến 12/2019, ứng dụng "be" sở hữu lực lượng 60.000 tài xế, được tải xuống 5,5 triệu thiết bị di động và hoàn thành 38 triệu chuyến xe beBike, beCar với hơn 350.000 lượt yêu cầu mỗi ngày.

Đến nay ứng dụng gọi xe "be" đã có mặt tại 10 tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng và Quảng Ninh.