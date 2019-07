Charm City - dự án đầu tiên tại Bình Dương có Trung tâm thương mại Vincom Plaza

Khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City vừa được chủ đầu tư DCT Group công bố ra thị trường vào giữa tháng 6/2019. Dự án nhanh chóng thu hút giới đầu tư khi là dự án đầu tiên tại Bình Dương có Vincom Plaza Dĩ An ngay trong lòng dự án.

Căn hộ cao cấp Charm City nhanh chóng trở thành dự án thu hút giới đầu tư từ Tp.HCM, Biên Hòa và Bình Dương khi sở hữu hàng loạt lợi thế độc tôn.

Dự án sở hữu vị trí cự kỳ đắc địa khi tọa lạc tại trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, ngay ngã tư 550, chỉ cách Tp.HCM 10 phút lái xe. Xung quanh dự án là các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP - nơi tập trung gần 50.000 nghìn các chuyên gia cao cấp nước ngoài.

Đáng chú ý đây là dự án đầu tiên tại Bình Dương có Vincom Plaza Dĩ An quy mô 6 tầng ngay trong lòng dự án.

Ở thời điểm hiện tại, Vincom Plaza đã xây xong phần thô và sẽ đi vào vận hành vào quý 4/2019. Khi đó, cư dân Charm City sẽ được tận hưởng cuộc sống "all in one" với hàng loạt các dịch vụ, tiện ích như: khu thời trang, khu foodcourt, rạp chiếu phim, siêu thị điện máy VinPro, siêu thị VinMart, khu trò chơi, khu phố đi bộ...

Khu shopping của Vincom Plaza Dĩ An sẽ quy tụ hàng trăm thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế từ các thương hiệu thời trang, phụ kiện, trang sức cao cấp đến đồ dùng nội thất, chăm sóc gia đình.

Đặc biệt, Vincom Plaza Dĩ An còn sở hữu 2 tầng foodcourt hội tụ hàng chục nhà hàng ẩm thực đa phong cách: Trung Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản đến các món ăn đậm chất Việt Nam.

Hơn 20 thương hiệu cà phê - trà sữa nổi tiếng cũng sẽ xuất hiện tại trung tâm thương mại nhằm phục vụ hàng nghìn cư dân của khu phức hợp căn hộ cao cấp Charm City và dân cư lân cận.

Bên cạnh đó, Vincom Plaza Dĩ An còn sở hữu hai khu vui chơi giải trí hiện đại cho trẻ em và giới trẻ, và rạp chiếu phim Lotte Cinema rộng 1.500m2 quy mô hàng đầu Bình Dương.

Dự kiến mỗi năm Vincom Plaza Dĩ An sẽ đón hàng triệu khách. Đây sẽ là điểm mua sắm, giải trí và ẩm thực "không thể bỏ qua" của khu vực Dĩ An.

Bên cạnh Vincom Plaza Dĩ An, chủ đầu tư DCT Group còn mạnh tay chi gần trăm tỷ để phát triển chuỗi tiện ích cao cấp lần đầu xuất hiện tại Bình Dương với: tổ hợp hồ bơi liên hoàn 2.000 m2 gồm 3 hồ bơi: hồ bơi resort, hồ bơi ốc đảo và hồ bơi tiêu chuẩn Olympic.

Trên độ cao 100m, DCT Group gây ấn tượng với hệ thống Sky Garden kết hợp cùng các nhà hàng Chill Bar, nhà hàng đa phong cách trên đỉnh tòa nhà.

Theo chủ đầu tư DCT Group, khối căn hộ mới sắp được công bố sẽ thuộc phân khúc cao cấp, hướng đến đối tượng khách hàng là các chuyên gia nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần,… xung quanh dự án.

Khi hoàn thành, Charm City được kỳ vọng sẽ trở thành dự án hút khách nước ngoài thuê hàng đầu tại Bình Dương. Được biết, trong đợt công bố đầu tiên dự án có mức giá ưu đãi dự kiến chỉ từ 1,1 tỷ - 2,2 tỷ cho căn hộ có diện tích từ 49m2 - 95m2

Dự kiến căn 1 phòng ngủ tại dự án này có thể cho thuê với giá 10-12 triệu/ tháng, căn 2-3 phòng ngủ có mức giá cho thuê lên tới cả nghìn USD mỗi tháng. Tỷ suất lợi nhuận cho thuê của dự án này có thể đạt mức 10% - 12%, với mức giá cho thuê cao hơn 20% - 30% so với thị trường.