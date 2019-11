Chỉ vài trăm triệu tích lũy, người lao động vẫn có thể mua căn hộ cao cấp

Nhiều người luôn nghĩ rằng, với số tiền 200 - 300 triệu tích lũy họ sẽ rất khó mua được nhà. Tuy nhiên, tại Bình Dương, với số tiền ấy, người lao động vẫn có thể mua được căn hộ cao cấp chuẩn hạng A.

Cuối tuần tại khu căn hộ mẫu Thịnh Gia Tower (trong Khu đô thị Thịnh Gia, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương), chị Hạnh Nguyên dắt theo con nhỏ đến tham quan nhà mẫu. Chị chia sẻ, cả đời chị đi làm chỉ ước mơ có một căn nhà khang trang nhưng hai vợ chồng đi làm tích góp cả chục năm nay vẫn không dám mua nhà, vì nhà phố hiện tại ở Bình Dương không có giá dưới 1 tỷ/căn. Mua đất nền thì sợ dự án bỏ hoang, không biết đến khi nào mới xây được nhà.

"Điều đầu tiên khiến mình quyết định mua căn hộ Thịnh Gia Tower là dự án này nằm trong khu đô thị Thịnh Gia. Nếu không tận mắt chứng kiến, mình không nghĩ khu đô thị này sầm uất như vậy. Thấy khu đầy sinh khí, tạp hóa, quán ăn, tiệm thuốc, chợ… cái gì cũng có.

Ngoài ra, giá căn hộ ở đây khá mềm, chỉ từ 800 triệu/căn nên với số tiền tích góp, vay thêm ngân hàng mình có thể sở hữu được nhà mà không cần phải chạy đôn, chạy đáo vay mượn. Thêm vào đó, dự án này có camera lắp khắp mọi nơi, bảo vệ trực 24/24, mỗi căn hộ đều được trang trị khóa từ an toàn, thẻ thang máy riêng khiến mình an tâm hơn. Mỗi lần muốn đi đâu cũng an tâm, không phải lo sợ tài sản của mình không được đảm bảo như các bạn mình ở nhà phố ", chị Nguyên bộc bạch.

Giống như chị Nguyên, anh Tuấn Hưng - kỹ sư một công ty Singapore tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, từ Nghệ An vào Bình Dương lập nghiệp, anh cũng đang ước mơ có một căn nhà khang trang. Anh Hưng tâm sự: "5 năm đi làm, vợ chồng mình tích lũy được 300 triệu nhưng không dám mua nhà nên hai vợ chồng vẫn ở nhà thuê gần khu công nghiệp. Mỗi tháng hai vợ chồng đều cố gắng tiết kiệm nhất có thể để nhanh đủ tiền mua nhà. Có nhà rồi vợ mình sẽ đỡ lo hơn, đỡ vất vả hơn. Mình sẽ đưa con từ quê vào để chăm sóc, chứ để cháu ở với ông bà nội, 1 năm gặp con được có 1 lần cháu nó cũng tủi thân".

Anh kể, anh từng có ý định mua nhà ở xã hội vì sợ không đủ tiền mua nhà nhưng nhà ở xã hội hiện nay có giá quá cao so với giá trị thực, tiện ích không nhiều mà chính sách vay vốn khá khó khăn, không phải ai cũng tiếp cận được. Rồi anh nghe người bạn có căn nhà phố trong Khu đô thị Thịnh Gia giới thiệu nên cũng đến tham quan nhà mẫu và nghe tư vấn. Sau khi nghe chính sách ưu đãi cho khách hàng thì anh quyết định mua căn hộ.

Anh Hưng cho biết: "Vợ chồng mình tính mua căn hộ 1 phòng ngủ 45m2 giá 800 triệu đồng, mình có sẵn 300 triệu, bỏ ra 240 triệu đóng đợt đầu, 60 triệu để dành để trang trí nội thất khi nhận nhà. 70% số tiền còn lại, vợ chồng mình vay ngân hàng trong 3 đợt, lãi suất 9%/năm (đợt 1: 160 triệu, đợt 2: 160 triệu, đợt 3: 240 triệu), thời hạn vay trong 20 năm.

Thêm vào đó, chủ đầu tư cam kết ân hạn lãi suất trong 1 năm đầu, vậy nên số tiền gốc năm đầu tiên vợ chồng mình phải trả chỉ hơn 20 triệu, số tiền lãi hơn 40 triệu chủ đầu tư sẽ trả thay mình. Những năm tiếp theo chỉ đóng khoảng 7 triệu cả gốc lẫn lãi, sau đó xuống 6 triệu, 5 triệu, 3 triệu, như đi trả góp, quá lời. Với thu nhập hiện tại của 2 vợ chồng mình (khoảng 25 triệu/tháng) thì việc trả ngân hàng hàng tháng sẽ không quá áp lực.

Ngoài chính sách ưu đãi hấp dẫn, mình còn thích ở dự án ở điểm chú trọng đến sự phát triển của trẻ em. Theo mình tìm hiểu, trong 3 giai đoạn phát triển của dự án đều có quỹ giáo dục riêng, có trường quốc tế phát triển tài năng dành cho trẻ em.

Ngoài ra, ở đây cũng có hồ bơi olympic chuẩn quốc gia, dành dạy bơi cho trẻ, công viên 4ha có khu vui chơi riêng cho con trẻ. Khi dọn về đây, con mình sẽ có nhiều cơ hội phát triển toàn diện. Hiện ở Bình Dương chắc chắn không tìm được dự án nào như thế này đâu", anh Hưng hào hứng.

Được biết, Thịnh Gia Tower của chủ đầu tư Ruby Group với quy mô hơn 1.000 căn hộ hiện có giá chỉ từ 16.5 - 18 triệu/m2 nhưng bàn giao theo tiêu chuẩn hạng A với: trần cao 3m3, hành lang 2m (trong khi các dự án trên thị trường có trần cao 3m, hành lang 1m8), khóa từ, đá lát sàn ceramic… Trung tâm thương mại quy mô đầu tiên tại Bến Cát với hơn 20 nhà hàng ẩm thực đa phong cách, hàng chục cửa hàng thời trang trung-cao cấp, cafe, trà sữa… cũng được xây dựng tại đây để phục vụ cư dân.

Theo bà Hoàng Yến - Tổng giám đốc tập đoàn Ruby Group: Sở dĩ Thịnh Gia Tower có giá hạng C nhưng bàn giao tiêu chuẩn hạng A vì chị muốn Thịnh Gia Tower là dự án căn hộ cao cấp đầu tiên dành cho người lao động có nhu cầu mua nhà để ở. Chủ đầu tư luôn tạo điều kiện để những người có nhu cầu có nhà để ở, hỗ trợ ân hạn lãi suất giúp cư dân trong 1 năm đầu, miễn phí phí quản lý năm đầu tiên, ngân hàng hỗ trợ vay 70% để người mua cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

TS. Trần Nguyễn Minh Hải - chuyên gia địa ốc Tp.HCM cho biết, phần lớn người mua nhà đều sử dụng quyền lợi vay ngân hàng để mua, giống như trả góp. Bởi, mua căn hộ trả góp giúp giảm nhẹ gánh nặng kinh tế, thay vì phải chờ đến khi có đủ tiền mua nhà và vẫn phải thuê nhà ở trong quá trình tích lũy tài chính này, người mua có thể mua nhà và trả những khoản phí phù hợp hàng tháng, sau khi hoàn tất trả góp căn hộ, đã sở hữu một tài sản riêng cho bản thân mình.

Ngoài ra, mua căn hộ trả góp giúp tiền tiết kiệm không phân tán và vẫn có thể đầu tư kinh doanh. Trên thực tế, khá nhiều nhà đầu tư tuy có tài chính vững mạnh vẫn không trả tiền mua nhà một lần. Họ tận dụng các ưu đãi hỗ trợ thanh toán trả góp từ chủ đầu tư và ngân hàng giúp dòng tiền đầu tư của mình luôn xoay chuyển. Đây là cách hợp lý để vừa giải quyết được chỗ ở cho bản thân và gia đình, vừa đảm bảo việc kinh doanh hay đầu tư riêng của bản thân.

"Vậy nên việc chỉ có vài trăm triệu tích lũy, người lao động hoàn toàn có thể mua được căn hộ cao cấp nhưng cần tìm hiểu thật kỹ về vị trí, uy tín chủ đầu tư, tính pháp lý và tính thanh khoản của dự án, đặc biệt là dự án đó phải nằm trong khu đô thị sầm uất, sinh khí hay không để tránh rủi ro sau này", TS. Trần Nguyễn Minh Hải nhấn mạnh.