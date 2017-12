Chính phủ kiểm soát lạm phát thành công, CPI năm 2017 tăng 3,53%

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI), theo đó tháng cuối cùng của năm 2017, chỉ số này tăng 0,21% so với tháng trước, tăng 2,6% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân năm 2017 so với năm 2016 tăng 3,53%.



So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm hàng tăng giá: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,55%; Giao thông tăng 0,84%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,43%; Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,22%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,17%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,16%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,03%. Nhóm giáo dục không đổi.

Có hai nhóm giảm gồm, hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,23%, bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Tổng cục Thống kê cho biết, nguyên nhân làm CPI tăng do ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu khiến chỉ số giá nhóm nhiên liệu bình quân tháng 12/2017 tăng 1,98% so với tháng trước đóng góp làm tăng CPI chung 0,09%.

Từ ngày 1/12/2017 giá gas trong nước điều chỉnh tăng 1.000 đồng/bình 12 kg, tăng 0,22% so với tháng 11/2017, do giá gas thế giới tăng 2,5USD/tấn lên mức 580 USD/tấn.

Giá điện sinh hoạt tăng 0,62% do giá điện bình quân được điều chỉnh tăng 6,08% từ ngày 1/12/2017 theo Quyết định số 4495/QĐBCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương; nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết chuyển lạnh.

Giá dịch vụ y tế tăng cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế theo các quyết định của Ủy ban nhân dân 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định trong Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế làm cho giá dịch vụ y tế tăng 3,3%.

Ngoài ra, vào tháng cuối năm nhu cầu sửa chữa nhà cửa tăng làm cho giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,31%; giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,82%. Giá vé tàu hỏa tăng 2,76% do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng giá vé đón dịp Tết Dương lịch 2018.

"CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với năm 2016 và tăng 2,6% so với tháng 12 năm 2016. Như vậy, mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mức CPI bình quân năm 2017 dưới 4% đã đạt được trong bối cảnh điều chỉnh được gần hết giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đặt ra trong năm 2017", Tổng cục Thống kê khẳng định.

Về chỉ số giá vàng, Tổng cục Thống kê cho hay, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới, bình quân đến ngày 20/12/2017 giá vàng thế giới ở mức 1261,8 USD/ounce giảm 1,7% so với tháng trước. Bình quân tháng 12, giá vàng tại thị trường trong nước giảm 0,12% so với tháng trước, giá vàng dao động quanh mức 3.640 triệu đồng/chỉ vàng SJC.

Về biến động đồng USD, trong tháng 12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên mức 1,5% từ mức 1,25%, FED cũng thông báo sẽ thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán mỗi tháng 20 tỷ USD bắt đầu từ tháng 1/2018 từ mức 10 tỷ USD/tháng hiện tại, do kinh tế Mỹ năm 2017 tăng trưởng khá ấn tượng dự báo tăng 2,2%, tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm.

Trong nước, với cách điều hành tỷ giá theo cơ chế tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 8 đồng tiền chủ chốt, cùng với lượng kiều hối năm nay tăng cao ước tính tăng 16% so với năm 2016 đạt khoảng 13,8 tỷ USD nên giá đồng USD trong nước ổn định, giá bình quân ở thị trường tự do tháng này ở quanh mức 22.700 VND/USD.