Choáng với mức độ đắt đỏ tại New York: Chi phí thiết yếu 4.277 USD/tháng/người

Theo báo cáo Oxford Economics, New York là thành phố có nền kinh tế lớn nhất thế giới, với tăng trưởng mạnh nhất 70 năm vào năm ngoái. New York cũng liên tục có mặt trong top 10 thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, Business Insider cho biết.

Bang New York là bang đắt thứ ba tại Mỹ. Vì vậy, không ngạc nhiên khi New York là một trong những thành phố đắt đỏ nhất tại nước này. Hiện có khoảng 1,5 triệu người New York đang sống dưới mức nghèo.

Căn hộ tầng hầm giá triệu USD



Theo tờ New York Times, nhiều người New York phải trả hàng triệu USD để mua căn hộ dưới tầng hầm để được ở rộng rãi hơn. Một căn hộ rộng 195 m2 với 2 phòng ngủ ở dưới tầng hầm của toà nhà Upper West Side có giá 2,3 triệu USD. Những căn hộ ở tầng trên với diện tích nhỏ hơn có giá gần 1 triệu USD.



New York là thành phố duy nhất trên thế giới có hơn 100 tỷ phú

Theo báo cáo của Wealth-X năm 2019, thành phố New York hiện có 105 tỷ phú, nhiều hơn số lượng tỷ phú ở tất cả quốc gia khác trên thế giới, trừ Mỹ, Trung Quốc và Mỹ.

Giá thuê nhà đắt gấp đôi trung bình tại Mỹ



Giá thuê một căn hộ hai phòng ngủ tại thành phố New York là 3.500 USD/tháng, gấp đôi so với mức trung bình 1.480 USD toàn nước Mỹ. Tại Manhattan, New York, khu vực có giá thuê nhà đắt đỏ nhất là Battery Park City, trung bình 5.530 USD/tháng.



Phí đỗ xe hàng tháng hơn 606 USD



Theo một báo cáo của Parkopedia, chi phí đỗ xe dài hạn tại thành phố là hơn 606 USD/tháng, cao hơn giá thuê nhà trung bình tại một số thành phố của Mỹ như San Joaquin, bang California (539 USD), hoặc Monte Vista, bang Colorado (561 USD).

Giá nhà trung bình tại Manhattan là gần 1,5 triệu USD



Giá nhà trung bình được rao bán tại Manhattan là gần 1,5 triệu USD, gấp hơn 5 lần mức trung bình cả nước Mỹ (289.000 USD), theo Zillow.

Cần kiếm được ít nhất 148.448 USD/năm để sống thoải mái

Để sống thoải mái tại thành phố New York, một người đã sở hữu nhà phải kiếm được ít nhất 148.448 USD/năm. Con số này cao gần gấp ba lần mức lương trung bình của người lao động Mỹ (46.696 USD/năm), theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ. Còn với người thuê nhà, để sống thoải mái, họ phải kiếm được ít nhất 128.552 USD/năm, theo một nghiên cứu của GoBanking Rates.

Thành phố New York có căn nhà đắt nhất tại Mỹ - 238 triệu USD

Theo tờ Wall Street Journal, đầu năm 2019, tỷ phú Ken Griffin đã chi 238 triệu USD để mua một căn penthouse 3 tầng tại một cao ốc tại 220 Central Park South, New York. Đây là căn nhà đắt nhất tại Mỹ.

Thành phố New York có một trong 5 khu vực giàu nhất tại Mỹ

Khu vực Tribeca của thành phố New York là một trong 5 khu vực giàu nhất tại Mỹ. Thu nhập trung bình của người dân tại khu vực này là 879.000 USD/năm, theo thông tin hoàn thuế năm 2016. Theo Zillow, giá nhà trung bình được rao bán tại Tribeca là 3,485 triệu USD. Các chung cư mới xây tại khu vực này thậm chí còn đắt đỏ hơn. Những căn penthouse tại chung cư 30 Park Place ở đây hiện được rao bán với giá khoảng 30 triệu USD.



Chi phí thiết yếu hơn 51.000 USD/năm

Theo Viện Chính sách Kinh tế Mỹ, một người dân New York có thể phải chi 51.323 USD/năm, tương đương 4.277 USD/tháng cho các chi phí thiết yếu như nhà ở, thức ăn, di chuyển, chăm sóc sức khoẻ... Con số này nhiều hơn mức lương trung bình năm của người lao động Mỹ.

124.129 USD/năm chi phí thiết yếu cho gia đình 4 người



Một gia đình 4 người tại New York có thể tốn 124.129 USD/năm cho các chi phí thiết yếu, tương đương 10.344 USD/tháng. Trong đó, chi phí dành cho trẻ em là 2.773 USD/tháng.

Học phí trường mẫu giáo tư lên tới 50.000 USD/năm

Học phí tại các trường mẫu giáo tư tại thành phố New York lên tới 50.000 USD/năm, cao hơn mức học phí tại một số trường đại học thuộc nhóm Ivy League.