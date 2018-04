Chôm chôm Việt Nam rộng đường sang New Zealand.

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu quả chôm chôm vào New Zealand.

Như vậy, Việt Nam hiện là quốc gia đầu tiên được phép xuất khẩu chôm chôm sang New Zealand. Đây cũng là loại trái cây thứ ba của Việt Nam tiếp cận thị trường này. Trước đó, trong năm 2011 và 2014, New Zealand cũng lần lượt cấp phép xuất khẩu cho quả thanh long và xoài của Việt Nam.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết New Zealand là một trong thị trường rất khó tính, đòi hỏi các tiêu chuẩn về kiểm dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm rất cao. Qua 7 năm nộp hồ sơ và đàm phán qua lại, loại trái cây được cấp phép nhập khẩu là thành công lớn của ngành hàng trái cây Việt Nam khi có thể tiếp cận đàm phán các thị trường khác.

Cụ thể, theo ông Trung, để xuất khẩu vào New Zealand, chôm chôm phải được Cục Bảo vệ thực vật mã số vùng trồng, kiểm soát sinh vật gây hại; khâu thu hoạch cũng phải đóng gói, ghi nhãn theo yêu cầu của phía New Zealand. Bên cạnh đó, các lô hàng phải được chiếu xạ để đảm bảo không bị nhiễm các loài sinh vật gây hại.

Trong khi đó, bà Wendy Mathews – Đại sứ New Zealand bày tỏ hy vọng thấy nhiều sản phẩm của New Zealand trên kệ siêu thị Việt Nam và ngược lại, nhờ hiệp định CPTPP mới được ký kết. "Mối quan hệ hợp tác về nông nghiệp rất hay vì nó bổ sung cho nhau. Khi hợp tác thì chúng ta có thể chia sẻ cho nhau sản vật và kinh nghiệm làm nông nghiệp", Đại sứ New Zealand nói.

Hiện tại, chôm chôm Việt Nam xuất khẩu đã đạt hơn 20.000 tấn sang các thị trường như Mỹ, Trung Quốc, Canada và một số nước tại khu vực EU, Đông Âu, Trung Đông, ASEAN. Đây là những tín hiệu đáng mừng của thị trường trái cây, mở đường cho nhiều loại nông sản Việt Nam xuất khẩu ra thế giới.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu chôm chôm vẫn gặp nhiều khó khăn vì đây là loại quả lạ với nhiều khách hàng trên thế giới. Ngoài ra, mỗi quốc gia lại có yêu cầu về kiểm dịch thực vật riêng như Mỹ, New Zealand đòi hỏi phải chiếu xạ còn Hàn Quốc không đồng ý. Bên cạnh đó, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa lành mạnh hay cước vận chuyển máy bay cao cũng là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu loại trái cây này.