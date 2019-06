Chọn đầu tư căn hộ condotel giá rẻ - lợi bất cập hại?

Thấy lợi về khoản đầu tư ban đầu thấp, tiến độ đóng tiền kéo dài từ 2-3 năm, nhiều khách hàng đổ xô xuống tiền theo những lời mời gọi hấp dẫn từ những dự án nghỉ dưỡng với cam kết lợi nhuận cao hơn nhiều so với gửi ngân hàng. Thực tế đang cho thấy những sản phẩm có giá rẻ đang tiềm ẩn những rủi ro.

Giá rẻ có đi đôi với tính pháp lý sẵn sàng?

Mỗi một dự án là một bài toán tài chính khác nhau về việc xoay dòng tiền của các chủ đầu tư. Để xoay đủ nguồn vốn trong một khoảng thời gian ngắn nhằm phục vụ xây dựng dự án, chủ đầu tư công bố mức giá bán căn hộ condotel thấp hơn so với giá thị trường, đồng nghĩa với việc một mũi tên trúng hai mục đích: dễ dàng thu hút được sự quan tâm của các đại lý phân phối và đánh trúng vào phân khúc khách hàng có sẵn một khoản tiền đầu tư vừa phải trong tay.

Giá rẻ bất ngờ sẽ khiến khách hàng cảm giác đang sở hữu một "món hời" đầu tư, nếu không nhanh tay sẽ mất cơ hội sở hữu căn hộ 5 sao quốc tế, mà giá nội địa.

Bên cạnh đó, dự án chưa được khởi công, xây dựng, nên chủ đầu tư chỉ cần đưa ra mức đóng 10% giá trị hợp đồng bằng các hình thức hợp đồng góp vốn, hợp đồng vay vốn,… để hợp thức việc bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện huy động vốn nhằm dễ dàng thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, khách hàng không biết rằng đi kèm với giao dịch đó là những rủi ro. Chỉ đến khi đi vào xây dựng, triển khai dự án, người mua mới "ngậm đắng" khi nhiều chủ đầu tư condotel đã không bàn giao đúng tiến độ, hoặc chất lượng căn hộ không như cam kết.

Tháng 5/2019, một dự án có tên tuổi tại trung tâm thành phố Nha Trang cũng bị khách hàng, nhà đầu tư căng băng-rôn khẩu hiệu phản đối do chủ đầu tư có sai phạm, quảng cáo sai sự thật và bàn giao chậm cho khách hàng.

Xuất phát từ tâm lý của người Việt Nam muốn sở hữu "mảnh đất cắm dùi", nên yếu tố pháp lý của condotel vẫn luôn là đề tài muôn thủa trong câu chuyện sở hữu condotel. Trên thực tế, vì lợi trước mắt mà nhiều khách hàng vẫn không chú ý đến các giấy tờ có liên quan của dự án bất động sản, mà theo lời mời gọi để sau đó há miệng mắc quai.

Gần đây xuất hiện tình trạng một số chủ dự án tại Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh, Bình Thuận rao bán condotel khi chưa đáp ứng đủ thủ tục pháp lý. Với một danh sách dài các dự án bị "tuýt còi", nhà đầu tư trở nên hoang mang bởi nhiều dự án được quảng bá rầm rộ, đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký vị trí... hóa ra lại còn chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, đặc biệt còn chưa có giấy phép xây dựng.

Bà Lương Thu Uyên - Tp.HCM, khách hàng đặt cọc giữ chỗ tại một dự án được quảng cáo là khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi trong nhà lớn nhất khu vực Mũi Né, Phan Thiết, chia sẻ: "Tôi đã tham gia vào buổi giới thiệu dự án hôm 25/5 tại Tp.HCM và đại diện chủ đầu tư cũng đã cam kết chỉ sau 3 năm, dự án sẽ sinh lời tối thiểu 300%, nên tôi đã quyết định đặt cọc giữ chỗ. Giờ đọc thông tin về dự án này trên báo chưa được cấp phép xây dựng, tôi vô cùng lo lắng, không biết xử lý như nào".

Những yếu tố cần xem xét khi quyết định mua condotel

Đầu tư dự án condotel không còn lạ trên thị trường Việt Nam, đây là một kênh đầu tư mang lại thu nhập ổn định cho khách hàng trong bối cảnh du lịch phát triển mạnh và công suất khai thác phòng khách sạn luôn được lấp đầy ở tỷ lệ cao. Tuy nhiên để có thể hiểu đầy đủ về hình thức đầu tư này, các nhà đầu tư nên cân nhắc những yếu tố chính quyết định tới tính hiệu quả đầu tư condotel trước khi xuống tiền cho dù dự án đang có mức giá cạnh tranh so với thị trường hay không.

Thứ nhất, về vị trí, những dự án tọa lạc tại ở trung tâm đông dân cư và khách du lịch, sở hữu nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm tại chính tổ hợp condotel. Bên cạnh đó, dự án nên liền kề các khu vui chơi, giải trí, vui chơi văn hóa công cộng sẽ giúp lượng khách du lịch tương lai tìm đến đông hơn.

Thứ hai, về pháp lý, những giấy tờ cơ bản để khách hàng có thể đánh giá một dự án "sạch, an toàn" để đầu tư bao gồm giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng của dự án. Khách hàng nên chọn các dự án đã có đủ giấy phép xây dựng và đã xây dựng xong phần thô của dự án, cho thấy năng lực tài chính của chủ đầu tư đảm bảo hoàn thiện dự án như cam kết.

Thứ ba, về đơn vị vận hành, phần lớn các chủ đầu tư dự án condotel đều cam kết mức lợi nhuận từ 8 - 10%, đang cao so với mức lợi nhuận tại các nước trong khu vực như Indonesia, Thái Lan. Theo ông Mauro Gasparotti, giám đốc Savills Hotels châu Á - Thái Bình Dương, lợi nhuận sẽ phụ thuộc vào khâu vận hành.

Như vậy, nếu là đơn vị quản lý quốc tế đã có uy tín, kinh nghiệm lâu năm sẽ giúp đảm bảo khả năng vận hành căn hộ khách sạn và mạng lưới khách hàng rộng khắp thế giới, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy phòng luôn ở mức cao trong suốt năm.

Những lời quảng cáo và chiêu tiếp thị hấp dẫn có thể sẽ làm lu mờ những yếu tố then chốt đảm bảo cho một dự án condotel phát triển bền vững cũng như nguồn tiền đầu tư của khách hàng được xoay vòng an toàn. Giá luôn đi liền với chất lượng do đó khách hàng cần tỉnh táo khi quyết định xuống tiền.