Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị trong ngành thành lập ban chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết. Công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin.

Các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch, đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các đầu mối giao thông, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

Các đơn vị phải chỉnh trang sạch đẹp các vị trí khu vực nhà ga, cảng, bến thủy nội địa, bến xe, cảng hàng không; sắp xếp các vị trí cung cấp thông tin để hành khách chủ động trong việc lựa chọn chuyến đi; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé, đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ, buôn bán vé gây mất trật tự xã hội.

Đối với xử lý vi phạm, Bộ Giao thông yêu cầu các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm giữ gìn trật tự, an ninh trong hoạt động vận tải tại khu vực bến tàu, bến xe, cảng hàng không, khu vực trường học; bảo đảm an ninh, trật tự trên phương tiện trong quá trình hoạt động; phòng chống cháy nổ, phòng chống khủng bố, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông và các lực lượng tham gia bảo đảm giao thông, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; chỉ dẫn phân luồng bảo đảm giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là Tết Canh Tý, một số bến xe lớn đã thông qua kế hoạch, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán. Tại Bến xe Miền Đông (Tp.HCM), đơn vị này dự báo dự báo lượng hành khách thông qua tại bến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý có thể tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu từ ngày 16/1 - 23/1/2020 (tức từ ngày 22 đến hết ngày 29/12 Âm lịch).

Bến xe Miền Đông sẽ sử dụng vé do công ty phát hành để bán cho các xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường. Hình thức bán vé gồm bán trực tiếp tại quầy từ 5 giờ – 19 giờ hàng ngày (cả thứ bảy và chủ nhật) và trực tuyến qua website bến xe.

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết, cũng như mọi năm, giá vé sẽ tăng với mức từ 20% - 60% theo từng chặng và thời điểm cụ thể để bù chiều xe chạy rỗng, quay đầu lại bến để đón khách.

Tương tự, Bến xe Miền Tây sẽ điều chỉnh giá cước tăng tối đa 40% từ ngày 27/12 đến hết ngày 2/1 Âm lịch, tức từ ngày 21/1 - 26/1/2020. Từ 27/12 Âm lịch, bến xe này sẽ tổ chức bán vé và phục vụ hành khách 24/24.