Chốt năm 2017, tỷ giá USD/VND xuyên thủng cả chốt chặn

Chiều 29/12, phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm giá USD trên biểu niêm yết, chốt chặn trên liên ngân hàng cũng bị xuyên thủng.

Cụ thể, tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá USD bán ra yết trực tuyến giảm xuống còn 22.735 VND, mức thấp sau một thời gian dài chỉ nằm trong khoảng 22.545 - 22.755 VND; chênh lệch giá mua vào - bán ra ổn định với 70 VND.

Bước giảm trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại bắt nhịp theo diễn biến giao dịch trên thị trường liên ngân hàng.

Phiên cuối năm 29/12, giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giảm khá mạnh, xuống còn 22.703 VND, sau 4 phiên đầu tuần này duy trì ở mốc 22.710 VND.

Theo đó, lần đầu tiên kể từ ngày 12/10/2017 (ngày mà lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước giảm giá mua vào USD), tỷ giá USD/VND đã xuyên thủng cả chốt chặn 22.710 VND - mốc tham khảo mua vào tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Diễn biến trên rơi vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 2017, cũng như sau loạt mua ròng ngoại tệ với khối lượng lớn chưa từng có trong lịch sử mà Ngân hàng Nhà nước vừa thực hiện.

Cụ thể, chỉ trong vòng hai tuần trở lại đây, theo cập nhật của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia đã tăng rất mạnh, từ xấp xỉ 48 tỷ USD lên tới 52 tỷ USD tính đến cuối tuần này, với tổng lượng mua ròng trong năm 2017 lên tới 13 tỷ USD.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cũng liên tục điều chỉnh mạnh trong tuần này, lên tới 65 VND và xuống giao dịch quanh mức 22.690 - 22.710 VND, thấp hơn đáng kể so với mức giá niêm yết của các ngân hàng thương mại.

Tính chung, số liệu cập nhật gần cuối năm 2017 của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2017 tăng 0,02% so với tháng trước và giảm 0,05% so với cùng kỳ năm 2016; bình quân năm 2017 tăng 1,40% so với năm 2016.