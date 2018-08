Chủ hãng nồi cơm điện Cuckoo thành tỷ phú USD

Cơm là món ăn không thể thiếu đối với người Hàn Quốc và họ luôn cần một bát cơm hoàn hảo cho mỗi bữa ăn. Do đó, nồi cơm điện thường được dùng làm quà tặng đám cưới hoặc chuyển về nhà mới, và là tượng trưng cho sự giàu có và sức khoẻ của gia đình.

Theo Bloomberg, hiện thương hiệu nồi cơm điện lớn nhất nhất tại Hàn Quốc là Cuckoo. Thương hiệu này đã giúp người sáng lập Cuckoo Holdings Co. - Koo Ja-sin trở thành tỷ phú. Công ty này hiện nắm giữ 70% thị phần nồi cơm điện tại Hàn Quốc, dễ dàng vượt qua đối thủ nội là Cuchen Co. - và xuất khẩu ra hơn 20 quốc gia, chủ yếu ở châu Á.

"Thị trường không lớn và tồn tại nhiều rào cản về công nghệ khi các thương hiệu lớn khác muốn gia nhập", Yang Ji-hye, nhà phân tích tại Meritz Securities, Seoul, Hàn Quốc nhận định. "Cuckoo đã chiếm lĩnh cả thị trường ngách và phát triển lớn mạnh".

Koo, 77 tuổi, thành lập công ty vào năm 1978 sau một thời gian ngắn làm việc trong lĩnh vực chính trị. Ông sản xuất nồi cơm điện cho các công ty lớn như LG Electronics Co. Sau khi các đơn hàng sụt mạnh trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, năm 1998, Koo thành lập thương hiệu riêng của mình.

Koo Bon-hak - con trai cả của người sáng lập Cuckcoo - Ảnh: Bloomberg.

Cụm từ "Do Cuckoo" xuất hiện trong quảng cáo trên truyền hình của công ty trở nên phổ biến và đã giúp doanh số của công ty tăng lên nhanh chóng. Cổ phiếu Cuckcoo đạt tỷ suất lợi nhuận 127%, bao gồm cổ tức, kể từ khi lên sàn chứng khoán vào năm 2014, vượt xa mức 20% của chỉ số Kospi gồm 780 công ty Hàn Quốc.

Theo thống kê của Bloomberg Billionaires Index, Koo hiện sở hữu tài sản 1,1 tỷ USD, chủ yếu từ cổ phần của ông và gia đình tại Cuckoo Holdings Co. và Cuckoo Homesys Co. - công ty cho thuê đồ gia dụng như máy lọc nước. Ông hiện là chủ tịch của Cuckoo Holdings Co., trong khi con trai cả của ông - Koo Bon-hak điều hành kinh doanh.

Koo Bon-hak, 48 tuổi, là CEO và nắm giữ cổ phần lớn nhất tại Cuckoo. Ông gia nhập công ty vào năm 1995 sau khi lấy bằng thạc sĩ kế toán Đại học Illinois (Mỹ). Hiện tại, ngoài nồi cơm điện, Cuckoo còn sản xuất máy rửa bát, máy trộn và nhiều thiết bị nhà bếp khác.

Sản phẩm của Cook Coo hiện được bán tại 25 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Nga và Việt Nam. Trong đó Trung Quốc chiếm tới 40% doanh số nước ngoài của công ty. Nồi cơm điện Cuckcoo được tuỳ chỉnh để phù hợp với môi trường của mỗi quốc gia, tính toán sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng ở nước ngoài, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của Cuckcoo, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do căng thẳng giữa Hàn Quốc và Trung Quốc từ năm ngoái liên quan tới việc Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc. Năm ngoái, giá trị xuất khẩu nồi cơm điện Cuckoo sang Trung Quốc giảm 21% so với năm 2016, theo báo cáo của HI Investment & Securities tại Seoul.