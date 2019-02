Chủ tịch Huawei ca ngợi đánh giá của ông Trump về 5G

Tập đoàn Trung Quốc Huawei vừa lên tiếng hoan nghênh đánh giá của Tổng thống Mỹ Donald Trump về công nghệ viễn thông thế hệ tiếp theo 5G, đồng thời tung sản phẩm mới nhằm khẳng định vị thế nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) hàng đầu thế giới.

Theo tin từ Reuters, phát biểu trước thềm Đại hội Thế giới Di động (MWC) ở Bercelona, Tây Ban Nha - sự kiện lớn nhất thế giới hàng năm của ngành điện thoại di động toàn cầu - Chủ tịch luân phiên Huawei Guo Ping tái khẳng định lập trường của tập đoàn này rằng Huawei chưa từng và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ một quốc gia nào nghe lén thông qua thiết bị Huawei.

Ông Guo nói Tổng thống Trump "rõ ràng và đúng đắn" khi mới đây khẳng định rằng Mỹ cần giành vị thế đi đầu trong lĩnh vực liên lạc di động bằng cách cạnh tranh thay vì tìm cách chặn công nghệ của đối thủ.

Hôm thứ Năm, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Twitter: "Tôi muốn có công nghệ 5G, và thậm chí là 6G, ở Mỹ trong thời gian sớm nhất có thể… Tôi muốn nước Mỹ giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này, nhưng không phải bằng cách chặn những công nghệ tiên tiến hơn hiện nay. Chúng ta phải luôn đi đầu trong mọi thứ chúng ta làm, nhất là trong thế giới công nghệ đầy sôi động".

Những dòng trạng thái (tweet) này của ông Trump không đề cập cụ thể đến Huawei - nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới và cũng là nhà sản xuất smartphone hàng đầu - nhưng có vẻ như thể hiện một lập trường mềm mỏng hơn với Huawei nếu so với những tuyên bố trước đó của Mỹ rằng Huawei nên bị loại bỏ khỏi hệ thống mạng của các nước phương Tây vì lý do an ninh quốc gia.

Sự mềm mỏng này được ông Trump thể hiện trong lúc Mỹ và Trung Quốc đẩy nhanh các nỗ lực đàm phán nhằm đi đến một thỏa thuận thương mại song phương.

"Tôi được biết về những gì Tổng thống Trump viết trên Twitter… Ông ấy đã nhận ra rằng nước Mỹ đang chậm hơn về công nghệ 5G, và tôi nghĩ thông điệp của ông ấy là rõ ràng và chính xác", ông Guo nói.

Theo ông Guo, nước Mỹ không đại diện cho cả thế giới, đồng thời kêu gọi các nhà sản xuất thiết bị, các nhà vận hành mạng và chính phủ hợp tác cùng nhau để đưa ra những tiêu chuẩn đáng tin cậy nhằm quản lý rủi ro an ninh mạng.

"Chúng ta cần có những tiêu chuẩn thống nhất, có thể kiểm chứng. Các tiêu chuẩn đó không nên dựa trên vấn đề chính trị", ông Guo nói.

Hôm thứ Sáu, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng cùng với Phó thủ tướng Lưu Hạc - nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Trung Quốc - ông Trump tuyên bố ông không tìm cách chặn bất kỳ công ty nào, bao gồm cả Huawei, khỏi thị trường 5G Mỹ vì lý do an ninh quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông muốn có "sự cạnh tranh bình đẳng" với Trung Quốc.

Trước khi MWC khai mạc chính thức vào ngày 25/2, Huawei ngày 24/2 đã giới thiệu một smartphone 5G với màn hình gập. Chiếc Huawei Mate X với màn hình ở cả hai mặt có thể mở ra để trở thành một màn hình rộng 8 inch. Theo dự kiến, chiếc smartphone này sẽ bắt đầu được bán lẻ trong 2018 với mức giá hơn 2.600 USD, đặt ra một giới hạn mới cao hơn cho thị trường smartphone tiêu dùng.

Tuần trước, một trong hai "kỳ phùng địch thủ" của Huawei là hãng Samsung của Hàn Quốc cũng giới thiệu một chiếc smartphone Galaxy gập, với mức giá gần 2.000 USD. Hai mẫu điện thoại mới của Samsung và Huawei đang đặt Apple vào thế đi sau trong cuộc đua sáng tạo nhằm tạo ra cú huých mới cho thị trường smartphone toàn cầu đang bão hòa.

Nhà phân tích Thomas Husson thuộc Forrester Research nói rằng chiếc Mate X cho thấy Huawei đã trở thành một công ty công nghệ sáng tạo và không còn tụt hậu so với các đối thủ Mỹ và Hàn Quốc nữa.

Hãng Xiaomi của Trung Quốc, hãng smartphone lớn thứ tư thế giới, ngày Chủ nhật cũng trình làng một chiếc điện thoại 5G nhưng không có màn hình gập. Chiếc smartphone mới này của Xiaomi có giá từ 679 USD và sẽ "lên kệ" vào tháng 5.