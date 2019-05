Chứng chỉ tiền gửi - xu hướng đầu tư mới của doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ổn, doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm kênh đầu tư an toàn thông qua các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, nổi bật trong thời gian gần đây là các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi.

Theo một báo cáo năm 2018 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư năm 2018 của các tổ chức tín dụng ước tăng 15% so với năm 2017. Với việc lãi suất huy động của các ngân hàng đang quay trở lại ở mức khá cao, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn kênh tiền gửi như một cách đầu tư an toàn và hiệu quả.

Cùng với đó, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm 2019, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của các ngân hàng sẽ giảm từ 45% xuống chỉ còn 40%, đồng nghĩa với việc các ngân hàng sẽ phải tăng nguồn vốn trung và dài hạn thông qua việc huy động tiền gửi trong các kỳ hạn này.

Nhiều ngân hàng đang bước vào cuộc đua lãi suất nhằm thu hút thêm khách hàng, càng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp có nguồn tiền nhàn rỗi có thể tận dụng sinh lời.

Theo ghi nhận, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trở lên tại các ngân hàng hiện đang dao động quanh ngưỡng 7 - 7,5%/năm, bên cạnh những ưu đãi bổ sung được các nhà băng dành riêng cho khách hàng gửi số tiền lớn với kỳ hạn dài. Một số ngân hàng vừa và nhỏ tung ra các sản phẩm huy động với lãi suất vượt trội nhằm thu hút khách hàng từ tay các "ông lớn".

Ví dụ với hình thức chứng chỉ tiền gửi ghi danh đang được Ngân hàng Bảo Việt (BAOVIET Bank) áp dụng riêng cho khách hàng tổ chức có tư cách pháp nhân, khi khách hàng gửi tiền với kỳ hạn từ 12 - 60 tháng sẽ nhận ngay lãi suất lên đến 8%/năm. Đây là mức sinh lời hấp dẫn, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp.

Sở dĩ chứng chỉ tiền gửi được nhiều doanh nghiệp lựa chọn là bởi bên cạnh việc có lãi suất cao hơn hẳn so với hình thức tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, kênh đầu tư này an toàn hơn nhiều so với đầu tư kim loại quý hay ngoại tệ.

Mặt khác, trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn đột xuất vẫn có thể cầm cố hoặc chuyển quyền chứng chỉ tiền gửi, điều này giúp doanh nghiệp vừa có thể đảm bảo tính sinh lời cao mà vẫn không làm gia tăng rủi ro, đồng thời không ảnh hưởng đến tính thanh khoản.

Đại diện BAOVIET Bank chia sẻ, từ tháng 4/2019, ngân hàng này đã phát hành chứng chỉ tiền gửi dành riêng cho khách hàng tổ chức với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng.

Việc cả ngân hàng và doanh nghiệp đều quan tâm đến chứng chỉ tiền gửi là kịch bản đã được dự báo từ trước, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước có thông tư điều chỉnh tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng.

Các chuyên gia kinh tế cho biết, với những đặc tính vượt trội của mình, chứng chỉ tiền gửi sẽ là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả để các doanh nghiệp cân nhắc tham gia trong thời điểm này.

