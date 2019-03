Chứng khoán chiều 1/3: Trụ mạnh thêm, VN-Index áp sát 980 điểm

Đã không xuất hiện nhịp điều chỉnh nào trong phiên chiều mà trái lại, thị trường được kéo lên cao hơn nữa nhờ nhóm blue-chips mạnh thêm. VN-Index đã chạm một lần vào mốc 980 điểm trước khi đóng cửa lùi xuống 979,63 điểm.

Chỉ số vẫn chốt một phiên phục hồi ấn tượng với mức tăng 1,47%, tương đương có được 14,16 điểm. Hôm qua, VN-Index mất 24,8 điểm, tức là mức phục hồi hôm nay đã hơn một nửa mức giảm. Độ rộng của HSX cũng rất tốt với 238 mã tăng/76 mã giảm và 154 mã tăng từ 1% trở lên.

Nhóm VN30 vẫn là động lực dẫn dắt thị trường phục hồi với chỉ số tăng 1,14%. Trụ ấn tượng nhất vẫn là VHM khi riêng chiều nay lại tăng tiếp 1,68% nữa, nâng tổng mức tăng cả ngày lên 4%. Đối với VHM, 4% nghĩa là gần 12.000 tỷ đồng vốn hóa được lấy lại.

Rất tiếc là chiều nay VNM, VIC lẫn SAB đều đi lùi. VNM giảm so với phiên sáng 600 đồng và đóng cửa chỉ còn tăng ở mức đáng thất vọng 0,21%. VIC chịu ảnh hưởng lớn từ cú sập mạnh lúc đóng cửa và thu hẹp mức tăng chung cuộc xuống còn 0,96%. SAB cuối phiên cũng rơi mất 4.000 đồng, mức tăng còn 0,83%.

Các mã mạnh lên ngoài VHM có thể kể tới là VJC tăng 1,35% so với phiên sáng, chốt tăng 0,84% so với tham chiếu. VPB tăng thêm 1,21%, chốt tăng 0,97%. VRE tăng thêm 1,19%, đóng cửa tăng 3,03%. GAS tăng thêm 0,91%, đóng cửa tăng 1,83%. Nhìn chung rổ VN30 chiều nay mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng, với 22 cổ phiếu tăng giá cao hơn, chỉ 8 mã tụt giá. Rổ cũng có 11 mã tăng trên 1%.

Diễn biến chiều nay tăng liên tục và hầu hết cổ phiếu đều đi lên cao hơn và điều còn thiếu duy nhất là thanh khoản hơi đuối. So với phiên sáng giá trị khớp lệnh giảm nhẹ khoảng 4%, đạt 1.750,5 tỷ đồng. Tuy vậy trừ ROS, tất cả các cổ phiếu có thanh khoản cao nhất hôm nay đều tăng như HPG, VJC, VNM, PLX.

Do thanh khoản thấp cả sáng lẫn chiều nên cả phiên hôm nay giá trị khớp lệnh chỉ đạt xấp xỉ 3.578 tỷ đồng, giảm 30% so với phiên trước và thấp nhất 7 phiên. Hôm nay cũng là phiên đầu tiên giá trị khớp hai sàn xuống dưới mốc 4.000 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cũng khá kém nên tổng giá trị chỉ đạt 4.492 tỷ đồng, giảm 25%.

Khối ngoại hôm nay đã thu nhỏ quy mô bán ròng lại. Hai sàn chỉ còn bị rút gần 98 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX giá trị mua đạt 492,8 tỷ đồng, giá trị bán đạt 596,3 tỷ đồng. Trên HNX mua 20,5 tỷ đồng, bán 14,6 tỷ đồng.