Chứng khoán chiều 10/9: Trụ loạng choạng, VN-Index suýt đỏ

Đại đa số blue-chips đã hạ độ cao trong phiên chiều nay, kể cả VIC, dẫn đến nhịp giảm liên tục của các chỉ số. VN-Index chỉ còn vớt vát được 1,44 điểm lúc đóng cửa dù cuối phiên sáng, đầu phiên chiều vẫn tăng gần 6 điểm.

Buổi sáng VN-Index duy trì được độ cao gần như là nhờ một số trụ còn tăng tốt như VIC, GAS, PLX. Cả 3 trụ này đều trượt dốc ở phiên chiều, dù không mã nào bị ép tới tham chiếu.

VIC đóng cửa tăng 2,16% so với tham chiếu, tương đương giảm 0,31% so với phiên sáng. GAS còn tăng 0,4% tức là giảm tới gần 1,18% so với phiên sáng. PLX đóng cửa tăng 2,51%, cũng là giảm 0,71% so với phiên sáng. Vài ba mã mạnh còn lại cũng chịu tình cảnh tương tự: BVH từ tăng 2,83% thu hẹp lại còn 1,24% lúc đóng cửa; VNM từ tăng 0,87% còn 0,39%; BID từ 1,03% còn 0,29%.

Rổ VN30 ghi nhận 20 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, 8 mã tăng cao hơn. Số giảm bao gồm rất nhiều cổ phiếu lớn ngoài các mã nêu trên, như HPG, MSN, VJC, VPB, VCB, CTG, MBB, MWG... Đặc biệt trong số này MSN lao dốc kinh hoàng, giảm tới 2.200 đồng so với phiên sáng, tương đương 2,35%. MSN đóng cửa giảm 3,68% so với tham chiếu. MSN trở thành cổ phiếu trụ kém nhất ở phiên chiều và cùng với VPB đã vô hiệu hóa gần hết mức tăng của VIC.

Chỉ số VN-Index vẫn là chỉ số duy nhất còn tăng được lúc đóng cửa, dù mức tăng chỉ hơn 1 điểm. Trong khi đó VN30-Index giảm 0,24%, Midcap giảm 0,32%, Smallcap giảm 0,01%, HNX-Index giảm 0,9%, HNX30-Index giảm 1,03%. Có thể thấy các chỉ số khác đều phản ánh trạng thái giao dịch yếu hơn ở phiên chiều.

Một trong những nguyên nhân khiến blue-chips rất đuối chiều nay là thanh khoản quá nhỏ. Rổ VN30 chiều nay giao dịch giảm tới 24% so với phiên sáng, chỉ đạt 636,4 tỷ đồng. Một phiên chiều của rổ này chỉ loanh quanh 600 tỷ đồng là điều chưa từng thấy kể từ cuối tháng 7.

Điểm sáng của phiên hôm nay là nhà đầu tư duy trì vị thế mua ròng, dù quy mô có giảm xuống. Trên cả hai sàn cổ phiếu, khối ngoại bỏ ròng vào gần 102,4 tỷ đồng. Khối này đã tăng mua gần 44% trên HSX, đạt 711,5 tỷ đồng trong khi bán ra gần 582 tỷ đồng. HNX mua 5,7 tỷ và bán 32,9 tỷ đồng.

GEX là cổ phiếu được khối ngoại giải ngân lớn nhất với gần 1,76 triệu cổ phiếu mua vào, chiếm 32% thanh khoản. Đây có thể là các giao dịch mua tái cơ cấu danh mục. VCB cũng được mua rất nhiều, gần 1,1 triệu cổ chiếm 73% thanh khoản nhưng lại bị nhà đầu tư trong nước xả là chính, giá không tăng được. SSI, DXG, HDB, VNM, BID, VIC cũng là những blue-chips được mua ròng lớn.

Phía bán ròng không có nhiều mã lớn. HPG bị xả ròng nhiều nhất. NVL, MSN, HSG, CII, SBT là các cổ khác trong rổ VN30. Ngoài ra có DIG, KBC, VMD, CTI, VND...