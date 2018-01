Chứng khoán chiều 11/1: Thị trường lại "bung lụa"

VN-Index kết thúc phiên với mức tăng tới 10,06 điểm tương đương 0,97%. Bao nhiêu lo ngại hôm qua lẫn sáng nay đã không còn, nhà đầu tư lại lao vào mua.



Mức tăng hơn 10 điểm ở chỉ số là rất đáng kể. VN-Index đã vượt qua cả đỉnh cao nhất ngày hôm qua, đạt 1048,17 điểm. Thậm chí lúc cao nhất hôm nay, chỉ số còn tới 1049,73 điểm.

Đà tăng mạnh mẽ này do nhóm cổ phiếu blue-chip dẫn dắt. Rổ Vn30 có diễn biến rất tích cực khi có tới 26 cổ phiếu tăng giá cao hơn phiên sáng và chỉ 3 mã tụt giá. VN30-Index đóng cửa tăng 0,72% với 15 mã tăng/11 mã giảm.

Các trụ lớn của rổ VN30 đóng góp khá tích cực vào nhịp tăng chung, nhưng nổi bật phải là VRE tăng 4,22% và PLX tăng 3,76%. PLX đã lại lập đỉnh cao mới và từ đầu tuần đến nay tăng 11,6%. VRE đóng cửa sát đỉnh lịch sử tháng 11 năm ngoái và 4 phiên tăng 10,4%.

MSN và VCB là hai blue-chips trong rổ VN30 cũng mạnh đáng kể. MSN tăng 3,45% và đang trên đường thiết lập đỉnh lịch sử mới. VCB tăng 1,38%, chính thức đóng cửa vượt đỉnh lịch sử.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay tăng mạnh mẽ như MBB tăng 1,44%, STB tăng 4,17%, VPB tăng 1,56%, HDB tăng 5,46%, SHB tăng 9,18%.

Trụ lớn duy nhất gây khó cho chỉ số là VNM, đóng cửa giảm 0,47%. Mức giảm này không lớn nhưng chỉ cần tham chiếu thì VN-Index sẽ bay cao hơn nữa. Rổ Vn30 có 11 cổ phiếu giảm nhưng đa số là vốn hóa trung bình như BMP, CII, CTD, DPM, KBC, PVD…

Độ rộng chung của sàn HSX khá rộng với 162 mã tăng/127 mã giảm. Trong đó 114 cổ phiếu đóng cửa tăng trên 1%. Đây là diễn biến tăng giá tích cực cũng như độ rộng cải thiện lớn so với phiên sáng.

Điều hạn chế là thanh khoản chiều nay hơi đuối, chỉ khớp lệnh 3.100 tỷ đồng, giảm khoảng 23% so với chiều hôm qua. Tuy nhiên cũng phải lưu ý là chiều hôm qua thị trường đạt thanh khoản rất lớn do xuất hiện một đợt xả hàng mạnh. Trái lại, chiều nay thị trường tăng dần nên thanh khoản giảm là do nhà đầu tư không còn xả lớn như trước.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm mua khoảng 20% so với hôm qua, tổng giá trị giải ngân bao gồm cả thỏa thuận đạt 1.209 tỷ đồng. Giá trị bán giảm 23%, đạt 815,7 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại vẫn mua ròng khoảng 383,3 tỷ đồng.

Trên sàn khớp lệnh khối ngoại cũng mua ròng rất tốt. Cụ thể, tổng giá trị mua đạt 903,4 tỷ đồng, bán ra 604,9 tỷ đồng. Hai mã được mua ròng khổng lồ là VIC 130,1 tỷ, HDB 126,1 tỷ. Còn lại là DXG 44,8 tỷ, VCB 36 tỷ, GAS 30,2 tỷ, PLX 19,5 tỷ, VRE 15,7 tỷ, MSN 13,1 tỷ, STB 13 tỷ, NVL 11,3 tỷ.

Phía bán có SSI -37,4 tỷ, VJC -30,5 tỷ, VNM -25,7 tỷ, ROS -17,3 tỷ, HPG -16,3 tỷ.