Chứng khoán chiều 11/12: Ngân hàng dẫn thị trường "khởi nghĩa" thành công

Chiều nay VHM, VIC vẫn gây thất vọng, nhưng đa số blue-chips còn lại đều bật tăng cao hơn phiên sáng giúp nhịp đảo chiều ở chỉ số đi tới thắng lợi. VN-Index không những giành lại 960 điểm mà còn lên cao hơn.

Cổ phiếu ngân hàng là nhóm giao dịch tốt nhất buổi chiều. VCB và BID đã thoát lên trên tham chiếu và dù tăng không nhiều, nhưng vốn hóa đủ để gây ấn tượng: VCB đóng cửa tăng 0,59%, BID tăng 0,5%.

Hai mã ngân hàng tăng khá sốc chiều nay là MBB và HDB. MBB cuối phiên sáng đã tăng 1,42%, chiều nay tăng tiếp 1,9% nữa, chốt trên tham chiếu 3,32%. Đây là phiên tăng vượt 3% thứ hai của MBB kể từ đỉnh đầu tháng 11. Cổ phiếu này đã điều chỉnh 10,4% trước khi có phiên đảo chiều mạnh nhất 25 phiên.

HDB cuối phiên sáng còn giảm 0,36% và chiều nay lội ngược dòng ngoạn mục. HDB tăng riêng buổi chiều 1,45%, đóng cửa tăng 1,08% so với tham chiếu.

VN-Index kết thúc phiên tăng trên tham chiếu 1,48 điểm thì trong 5 cổ phiếu ảnh hưởng nhất đã có tới 4 mã ngân hàng là VCB, MBB, TCB và BID.

Cổ phiếu còn lại là MWG. Nhóm cổ phiếu chứng quyền buổi chiều cũng khá sôi động. MWG tăng thêm 2000 đồng so với phiên sáng tương đương 1,8% và chốt trên tham chiếu cũng mức này. FPT tăng thêm 1000 đồng, cũng tương đương 1,8%. Ngoài ra NVL tăng 1,45%, PNJ tăng 1,57%, VPB tăng 1,05% cũng là những mã khá mạnh.

So với phiên sáng, rổ Vn30 buổi chiều ghi nhận 19 mã cải thiện giá và 3 mã tụt thấp hơn so với phiên sáng. Vn30-Index đóng cửa tăng 0,59%, mạnh hơn nhiều mức tăng 0,15% của VN-Index. Độ rộng của rổ là 18 mã tăng/5 mã giảm, so với phiên sáng chỉ là 9 mã tăng/11 mã giảm.

Như vậy có thể thấy blue-chips chiều nay có mặt bằng giá tốt hơn nhiều so với phiên sáng. Diễn biến tăng nổi bật ở nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình, còn nhóm vốn hóa lớn nhất lại yếu. VIC đã không thể vượt tham chiếu được, trong khi VHM vẫn còn giảm nhẹ 0,44% lúc đóng cửa. GAS tăng 0,2%, VNM tăng 0,34% đều là có cải thiện so với phiên sáng, nhưng chưa đủ để tạo khác biệt.

Đó là lý do tại sao VN-Index chỉ có thể đảo chiều tăng vượt tham chiếu ở mức độ nhẹ, dù nhìn trong phiên thì mức đảo chiều cũng tới 0,76%.

Một yếu tố nữa khiến đà tăng của cổ phiếu lớn không rõ nét là tâm lý nghi ngờ quá cao. Khi thị trường đảo chiều phục hồi chiều nay thì cũng chỉ là nhịp đi lên ở vùng giảm điểm. Mãi đến phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục VN-Index mới chạm tới tham chiếu và có màu xanh rất nhẹ.

Sự nghi ngờ này thể hiện ở thanh khoản phiên chiều rất thấp. Nhờ ROS giao dịch hơn 519,3 tỷ đồng, giá trị khớp hai sàn mới đạt 1.614,9 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với phiên sáng. Nếu không tính ROS, giao dịch giảm 4%. Duy nhất hai mã có thanh khoản buổi chiều vượt 50 tỷ đồng là VRE (80 tỷ) và VNM (51,6 tỷ).

Một bất lợi khác là khối ngoại bán ra mạnh làm ảnh hưởng tới tâm lý. Có thể hoạt động tái cơ cấu danh mục của quỹ ETF ngoại vẫn đang được thực hiện. Khối này xả ròng tổng cộng 174,5 tỷ đồng trên cổ phiếu hai sàn, dồn vào HSX. MSN tiếp tục là cổ phiếu bị bán nhiều nhất, cùng với PVD, ITA, KBC, HCM, SGN, CTG, HSG, ROS, VHM, STB. Phía mua ròng có VRE, DXG, LCG, TCH.