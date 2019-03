Chứng khoán chiều 11/3: "Trăm sự" tại VHM

Những cố gắng vượt bậc về cuối phiên đã "lôi" VN-Index từ vùng đáy hôm nay lên vượt đỉnh cao buổi sáng. Cuối cùng một số mã vốn hóa lớn đã "phản bội", dẫn đến chỉ số ngã nhào xuống dưới tham chiếu.

VN-Index chốt phiên giảm 0,07%, đủ để có màu đỏ và mất 0,65 điểm. Vài phút cuối phiên chỉ số vẫn còn đang tăng khoảng 1,8 điểm so với tham chiếu. Thay đổi ở phút cuối là do VHM, VNM, TCB, GAS cũng một số blue-chips yếu hơn.

Đáng kể nhất là VHM đã xuất hiện lực xả lớn đẩy giá rơi sâu. Giao dịch trong đợt đóng cửa của VHM là 171.760 cổ phiếu chiếm hơn một phần ba tổng thanh khoản cả ngày. VHM từ 91.000 đồng cuối đợt khớp lệnh liên tục rơi tụt xuống 90.000 đồng, chốt giảm 1,64% so với tham chiếu. VHM đóng cửa thấp nhất ngày và vốn hóa bốc hơi trên 5.000 tỷ đồng.

VNM đóng cửa tăng nhẹ 0,44% so với tham chiếu nhưng thực chất là bị tụt 200 đồng ở lần giao dịch cuối. GAS tụt 700 đồng, TCB tụt 100 đồng, HPG tụt 150 đồng... Bản thân chỉ số VN30-Index đóng cửa cũng mất hơn 2 điểm so với đỉnh ngay trước đợt đóng cửa và thu hẹp mức tăng còn 0,16% so với tham chiếu. Rổ này có 14 mã tăng/12 mã giảm nhưng số tăng có ảnh hưởng tốt lên chỉ số không nhiều.

NVL tăng 4,52%, VRE tăng 2,31%, VNM tăng 0,44% là ba mã có ảnh hưởng nhất tới VN-Index. Trong khi đó, chỉ riêng VHM giảm 1,64% đã vô hiệu hóa gần hết. Số còn lại tăng rất ít như VPB tăng 0,24%, VJC tăng 0,5%, VIC tăng 0,17%, TCB tăng 0,19%, MWG tăng 0,92%, SBT tăng 1,6%. Nhóm này còn không đủ bù cho GAS giảm 0,79%, BID giảm 1,03%, VCB giảm 0,32%.

Giao dịch sôi động hơn vẫn chỉ thuộc về các cổ phiếu vừa và nhỏ. ITA tăng đột biến kịch trần sau 3 phiên giảm liên tục, thanh khoản cũng cao nhất 4 phiên. QCG tăng sang phiên thứ 4 liên tục, hôm nay đóng cửa tăng 6,02% và trong 4 phiên này đã tăng hơn 27%. Những mã như HDC, HVG hôm nay mới có đột biến tăng.

Thị trường phiên chiều tuy biến động khá mạnh và có nhịp phục hồi tốt nhưng giao dịch kém sôi động. Nguyên nhân là thanh khoản vẫn quá nhỏ. Hai sàn chỉ khớp lệnh được 1.219,6 tỷ đồng, giảm 31% so với phiên sáng và giảm khoảng 29% so với chiều phiên trước. Blue-chips đã không làm tốt vai trò tạo thanh khoản, chiều nay rổ VN30 giao dịch rất đuối dù ROS, HPG, PLX vẫn khớp khá nhiều.

Nhà đầu tư nước ngoài không gây sức ép nhiều ở các blue-chips và mua ròng nhẹ hơn 53 tỷ đồng ở nhóm VN30. VRE được khối này đỡ giá mạnh mẽ khi tiếp tục mua vào lớn. Tổng mua ròng cả ngày khoảng 1,28 triệu đơn vị và lượng mua chiếm gần 60% thanh khoản. SSI và NVL cũng là hai mã có dấu ấn mua ròng của khối ngoại với tỷ trọng cao và cả hai đều tăng giá. KBC, SBT, CII, PLX, MSN, VIC cũng được mua ròng tốt và có lực đỡ.

Phía bán ròng HPG bị xả lớn nhất trong nhóm blue-chips với khoảng 777.000 đơn vị ròng. Tổng bán của khối ngoại chiếm 52% thanh khoản nhưng không khiến giá giảm nhiều. VNM, CTG, BID, STB là các blue-chips khác bị bán mạnh. Ngoài ra có POW, HBC bị xả ròng trên 1,3 triệu cổ mỗi mã. HBC giảm 0,25% nhưng POW giảm 2,1%.

Tính chung khối ngoại bán ròng trên HSX và HNX khoảng 54 tỷ đồng và là phiên bán ròng thứ 3 liên tục. Cụ thể, trên HSX khối này bán 594,7 tỷ đồng, mua vào 554,7 tỷ đồng. Trên HNX mua 25,5 tỷ, bán 39,3 tỷ đồng.