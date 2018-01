Chứng khoán chiều 12/1: Phiên khớp lệnh trên 10.000 tỷ đầu tiên trong lịch sử

Những biến động chóng mặt xuất hiện trong phiên chiều nay là do các cổ phiếu blue-chip dao động quá nhiều. Nhóm ngân hàng gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng may nhờ có một vài mã lớn kịp nâng đỡ chỉ số đóng cửa trên 1050 điểm.



Bốn trụ gồng gánh VN-Index chiều nay là VIC, VRE, MSN và SAB. Đây là những cổ phiếu vốn hóa lớn có nhịp tăng giá so với phiên sáng, giữa bối cảnh thị trường rất hỗn loạn.

Đầu phiên chiều là một nhịp rơi rất nhanh nối tiếp đà cuối phiên sáng, đẩy VN-Index xuống 1046,38 điểm. Chỉ số đã rơi vào vùng giá đỏ với mức giảm mạnh nhất 1,79 điểm.

Sau đó thị trường có một nhịp dội tăng cũng rất đáng kể. VN-Index quay trở lại trên mức 1055 điểm. Tuy nhiên ngay lập tức, thị trường lại sụt giảm lần nữa và chỉ số tạo đáy cũng trong vùng đỏ lần thứ hai với mức giảm 1,16 điểm. 30 phút cuối cùng của phiên chiều là quãng thời gian trồi sụt nhỏ với độ rộng khá hẹp.

Chỉ số chốt phiên vẫn tăng 1,94 điểm hay 0,19% so với tham chiếu và không đánh mất ngưỡng 1050 điểm. Tuy nhiên những biến động là rất lớn và đa số blue-chip lại giảm. Cụ thể, VN30-Index đóng cửa tăng 0,25% nhưng có 21 mã giảm/8 mã tăng. Toàn sàn HSX cũng có 164 mã giảm/129 mã tăng.

Hai chỉ số chính của sàn HSX vẫn tăng điểm hoàn toàn là nhờ các mã lớn còn khỏe. Tính chung cả phiên thì HDB kịch trần có vai trò rất lớn, nhưng do mã này đã tăng mạnh từ sáng, nên dư địa nâng đỡ điểm số buổi chiều không còn.

Nếu so với phiên sáng, VIC là cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất. Cổ phiếu này đã tăng tới 1.200 đồng so với phiên sáng, tương đương 1,43%. VIC lại là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ hai trong VN-Index. MSN cũng là mã rất mạnh, chiều nay tăng 1.000 đồng so với phiên sáng, tương đương 1,09%. VRE cũng khá tốt, tăng thêm 300 đồng so với phiên sáng, SAB tăng thêm 900 đồng.

Tuy nhiên thị trường đã bị hạn chế đáng kể bởi nhóm cổ phiếu thất bại là các mã ngân hàng. Trừ HDB, tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều giảm thêm trong phiên chiều và giảm rất sâu so với tham chiếu: VPB giảm 3,38%, VCB giảm 1,36%, BID giảm 1,27%, MBB giảm 2,31%, STB giảm 4,62%, SHB giảm 4,7%, ACB giảm 2,3%... GAS cũng là cổ phiếu gây ảnh hưởng rất xấu khi giảm 2,62%.

Độ rộng của nhóm blue-chip lẫn độ rộng chung của sàn HSX cho thấy VN-Index may mắn còn trụ lại được trên mức 1050 điểm và chủ yếu là nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản chiều nay đạt thêm 4.143,2 tỷ đồng nữa, đẩy quy mô khớp lệnh cả ngày lên 10.195 tỷ đồng. Thị trường đã chính thức có phiên khớp lệnh trên 10.000 tỷ đầu tiên trong lịch sử.

Cả hai sàn có tới 13 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh trên 200 tỷ đồng hôm nay và 12 cổ phiếu khác đạt từ 100 tỷ đồng trở lên. Hai nhóm cổ phiếu này chiếm 67,3% tổng giá trị khớp lệnh thị trường, nhưng chỉ có 9/25 cổ phiếu là tăng giá.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng cực lớn với 844,3 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị giải ngân bao gồm cả thỏa thuận đạt 1634,9 tỷ đồng, bán ra 790,6 tỷ đồng.

Trên sàn khớp lệnh khối này cũng mua rất lớn, tới 1342,8 tỷ đồng, bán ra 570,1 tỷ đồng. HDB được giao dịch ròng tới 327,9 tỷ đồng. Rất nhiều blue-chips được mua lớn như VRE 77,4 tỷ, VIC 61,1 tỷ, SSI 53,3 tỷ, VJC 34,7 tỷ, DXG 23,2 tỷ, VCB 23,2 tỷ, PVD 18,8 tỷ, PLX 18,6 tỷ, KBC 15,8 tỷ, VNM 15,8 tỷ, MSN 12,9 tỷ, AST 11,7 tỷ, GAS 11,5 tỷ, VND 10 tỷ. Phía bán chỉ duy nhất GMD -38,9 tỷ là đáng kể.