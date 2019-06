Chứng khoán chiều 12/6: Không phục hồi được, VN-Index mất gần 8 điểm

Nhóm blue-chips càng lúc càng yếu hơn trong phiên chiều khiến VN-Index cũng chìm sâu hơn liên tục tới tận gần hết đợt khớp lệnh liên tục. Nhịp phục hồi vẫn không thể xuất hiện kể cả khi SAB có chút đột biến trong đợt ATC.

VN-Index đóng cửa gần sát đáy thấp nhất của ngày hôm nay, để mất 7,9 điểm tương đương 0,82%. Đây là mức giảm một ngày mạnh nhất trong 7 phiên. Nguyên nhân vẫn chủ yếu là nhóm blue-chips không tìm được điểm tựa đủ vững về sức cầu. Trái lại, đại đa số blue-chips lại sụt giảm thêm ở phiên chiều.

Rổ VN30 ghi nhận 22 cổ phiếu tiếp tục tụt giá sâu hơn so với phiên sáng, chỉ 5 mã có cải thiện. Trong 5 mã tăng này, SAB cải thiện tốt nhất khi tăng trở lại 2.000 đồng so với cuối phiên sáng, thu hẹp mức giảm so với tham chiếu xuống còn 0,72%, tương đương tăng gần 0,74% so với phiên sáng.

Tuy nhiên SAB cũng không có tác dụng kéo chỉ số ở phiên chiều vì SAB chỉ được kéo lên ở đợt đóng cửa. Thêm nữa, SAB tăng từ 272.000 đồng lên 274.000 đồng trong giao dịch ATC thì VIC lại bị đánh tụt tới 1.000 đồng cũng trong đợt này. VIC chốt phiên giảm 0,85% đã vô hiệu hóa toàn bộ khả năng kéo chỉ số của SAB, hoặc ngược lại, SAB đã giúp VN-Index không giảm lố hơn dưới ảnh hưởng của VIC.

Những cổ phiếu gánh nặng từ phiên sáng chiều nay vẫn tiếp tục giảm hơn nữa: VNM để mất thêm 500 đồng, chốt giảm dưới tham chiếu 0,24%. MSN giảm thêm 700 đồng, chốt giảm 1,16%. VHM giảm thêm 300 đồng, chốt giảm 2,32%. GAS giảm thêm 700 đồng, chốt giảm 2,4%. Các mã như CTG, MBB, VCB, VRE, TCB cũng sụt giảm nhiều hơn phiên sáng.

Nguyên nhân chính khiến thị trường càng lúc càng yếu trong phiên hôm nay là dòng tiền chặn giá quá thấp. Thanh khoản hôm nay tính chung vẫn tăng nhẹ 2,4% so với hôm qua nhưng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là các giao dịch tập trung chủ yếu ở mức giá rất thấp để chờ người bán hạ giá xuống. Giá cổ phiếu vì vậy chỉ có xu hướng duy nhất là trượt xuống sâu hơn, kéo theo các chỉ số cũng đi xuống.

Hai sàn phiên chiều chỉ giao dịch 1.290,8 tỷ đồng, trong đó 19,1% thuộc về ROS. 29 cổ phiếu trong nhóm VN30 ngoài ROS chỉ giao dịch 461,8 tỷ đồng. VNM, MWG, HPG, VHM tiếp tục là những mã thanh khoản nhất nhóm.

Khối ngoại phiên này bán ròng áp đảo chủ yếu tại VHM, riêng buổi chiều xả thêm gần 262.000 cổ phiếu nữa, chiếm 55% thanh khoản. VNM cũng bị bán khá lớn với hơn 550.000 cổ trực tiếp qua khớp lệnh, chiếm 79% thanh khoản. Các mã bị bán ròng còn lại ít ảnh hưởng như ITA, SBT, FRT, DPM, SSI, TDH. Phía mua ròng cũng không có cổ phiếu nào có ảnh hưởng. Những mã được mua tốt nhất là POW, HQC, KBC, BVH, PLX, STB và chứng chỉ quỹ E1.

Tính chung HSX được khối ngoại mua 351,9 tỷ đồng và bán ra 399,2 tỷ đồng. HNX mua 2,8 tỷ, bán 3,7 tỷ đồng. Như vậy không tính UPCoM, 2 sàn chỉ bị bán ròng hơn 48 tỷ đồng phiên này.