Chứng khoán chiều 12/7: Trụ đổ cả loạt, VN-Index lại cắm đầu về 975

Thị trường xấu đi nhiều trong buổi chiều khi mất hết nền tảng giữ nhịp từ nhóm blue-chips. Các mã lớn trong nhóm VN30 thi nhau nhảy cắm xuống dưới tham chiếu.

Cuối phiên sáng, VN30 còn có 19 mã tăng/9 mã giảm. Đến chiều tình thế đảo ngược hoàn toàn. Rổ này có tới 24 cổ phiếu ghi nhận giảm giá so với phiên sáng và độ rộng đóng cửa là 6 mã tăng/22 mã giảm.

Diễn biến càng về cuối phiên càng xấu, lực bán tăng lên với blue-chips và chưa tới 14h VN-Index đã bắt đầu đỏ. Bất ngờ đã không diễn ra, cũng không có cầu bắt đáy nào đẩy lên cả. Chỉ số đến gần cuối phiên còn sụp xuống dưới cả mức 975 điểm. Chỉ khi đóng cửa SAB bật cao được 3.000 đồng mới giúp VN-Index đánh đu quanh ngưỡng này.

SAB là trụ duy nhất có thể được sử dụng ở đợt đóng cửa mà không tốn quá nhiều chi phí. Thời điểm chốt đợt liên tục cũng là lúc VN-Index thấp nhất ngày, SAB chỉ đứng tham chiếu. Đóng cửa SAB được 2.590 cổ phiếu kéo tăng 1,05%.

Vai trò của SAB không hề nhỏ, mức tăng đã bù đắp được cho VNM giảm 0,96%, nếu không chắc chắn VN-Index xuống dưới ngưỡng 975 điểm.

Trong số các cổ phiếu trụ, duy nhất SAB tăng. HPG cũng tăng 1,62% nhưng cổ phiếu này chưa thể làm trụ cho VN-Index, dù ảnh hưởng khá tốt với VN30-Index. PNJ tăng 0,82%, MWG tăng 0,1%, HDB tăng 0,19%, CTD tăng 2,12% cũng không nhiều tác động.

Thị trường chiều nay thật sự là mất trụ. VCB sụt giảm 0,41% là bình thường dưới áp lực chốt lời sau khi đã tăng cao. Tuy nhiên VIC sụt giảm 0,43%, VNM giảm 0,96%, MSN giảm 1,21%, TCB giảm 1,43% là những mã còn chưa tăng được bao nhiêu. Ngoài ra độ rộng chung của HSX lúc đóng cửa là 124 mã tăng/179 mã giảm cũng cho thấy đà giảm giá là rộng.

Thanh khoản phiên chiều khá chậm, dù tổng giá trị khớp lệnh thì tương đương với phiên sáng, nhưng do ROS buổi chiều thường được tạo thanh khoản rất cao, nên thị trường thực chất là giảm hơn 7% giá trị giao dịch so với phiên sáng.

PLX và MBB thanh khoản đột biến nhưng đều có dấu hiệu xả. PLX giao dịch lớn nhất kể từ tháng 10/2017 nhưng giá vẫn giảm 0,15% và dù được khối ngoại mua 84% thanh khoản. MBB thanh khoản cao nhất 4 tháng, giá đang tăng 1,64% buổi sáng thành giảm 0,23% lúc đóng cửa. Các mã thanh khoản lớn khác hôm nay cũng giảm giá là PVS, VJC, CTG.

Điểm sáng hôm nay là khối ngoại vẫn duy trì cường độ mua vào tốt và mua ròng mạnh hơn. Thực ra mức mua ròng tăng không phải do cầu tăng lên, mà là do giảm bán. Cụ thể, cổ phiếu trên HSX được giải ngân 587,7 tỷ đồng, tăng 17% so với hôm qua, trong khi bán ra giảm 33% còn 259,8 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ được mua ròng thêm hơn 3,8 tỷ đồng.

PLX và CTG là hai blue-chips được khối ngoại gom lớn nhất với mức ròng đều trên 1 triệu đơn vị. PLX thậm chí được mua ròng 2,92 triệu cổ. VRE, HPG, VCB, BID là các blue-chips khác được mua ròng lớn. Còn lại là BMP, DXG, HVN, PVD, HQC, HNG, POW... Phía bán ròng có MSN, VHM, VNM là blue-chips.