Chứng khoán chiều 12/8: Cổ tầm trung hút tiền, VN-Index luẩn quẩn tham chiếu

Thanh khoản yếu thêm trong phiên chiều nay khiến nhóm blue-chips chỉ đủ sức giằng co lẫn nhau và VN-Index tăng chưa tới 1 điểm. Tuy nhiên giao dịch vẫn khá sôi động ở nhóm cổ phiếu blue-chips trung bình trong rổ VN30.

HPG tăng 2,16%, VJC tăng 2,13%, FPT tăng 2,35%, MBB tăng 2,1%, MWG tăng 0,95%, PNJ tăng 1,78%. Đó là các cổ phiếu duy trì đà tăng giá khá tốt và 6 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường phiên này sau ROS. Trong đó, HPG, VJC là hai mã khớp lệnh vượt 100 tỷ đồng giá trị.

Điều đáng tiếc là các cổ phiếu mạnh nhất thị trường lại không có nhiều ảnh hưởng đối VN-Index. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trong nhóm kể trên là VJC, cũng chỉ đứng thứ 13 trong chỉ số VN-Index. Các mã MWG, PNJ áp chót Top 30.

Cổ phiếu kéo VN-Index mạnh nhất phiên này là BID, đóng cửa tăng 1,87% so với tham chiếu. BID cũng là blue-chips tăng giá tốt nhất chiều nay khi lên cao hơn phiên sáng 700 đồng, tương đương tăng thêm tới 2,01%. BID đảo chiều từ giảm sang tăng và cổ phiếu này vốn hóa lớn thứ 7 trong VN-Index và đem lại cho chỉ số này khoảng 0,67 điểm.

Tuy nhiên một cổ phiếu cùng ngành là VCB lại sụt giảm 1,02% so với tham chiếu lại khiến chỉ số mất 0,87 điểm. Hai mã này bù trừ cho nhau là lý do chính khiến VN-Index tăng chỉ 0,97 điểm so với tham chiếu.

Lợi thế của nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình trong nhóm VN30 đã giúp chỉ số hẹp của nhóm này đóng cửa tăng 0,41% so với tham chiếu. HPG, VJC, MWG, MBB nằm trong Top 10 của VN30-Index và giá đều tăng xấp xỉ 1% trở lên đã tạo sức mạnh cho chỉ số này.

Trên thị trường, nhóm Midcap của HSX cũng xuất hiện nhiều cổ phiếu giao dịch sôi động như FCN tăng 1,92%, GTN tăng 1,78%, KBC tăng 3,86%, NKG tăng 2,42%...

Mặc dù nhóm cổ phiếu trung bình hút dòng tiền nổi bật hôm nay, nhưng thanh khoản tổng thể của thị trường vẫn tiếp tục đi xuống. Riêng phiên chiều giá trị khớp lệnh hai sàn không tính đột biến của ROS đã giảm 9% so với phiên sáng và cả phiên khớp lệnh giảm 9,1% so với phiên hôm qua.

Giao dịch của khối ngoại hôm nay có một chút tích cực, khi quay lại mua ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu. Khoảng 12 tỷ đồng đã được rót ròng với cổ phiếu hai sàn. Tuy nhiên đó là chưa tính tới mức bán ròng tới hơn 30 tỷ đồng của chứng chỉ quỹ E1.

Blue-chips được mua ròng tốt hôm nay bao gồm HDB, VRE, BID, PLX, HPG, thêm KBC, ITA. Phía bán ròng chỉ có VCB thuộc nhóm blue-chips, còn lại là POW, PVD, HCM, AAA, SGN, PHR.