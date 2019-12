Chứng khoán chiều 13/12: Thẳng tay "đạp" trụ, VN-Index ngã nhào

Sự chán nản lên tới đỉnh điểm buổi phiên chiều khi cả phiên chỉ là diễn biến giảm. Vài chục phút phục hồi cuối cùng của VN-Index cũng chỉ khiến "cú đạp" ATC thêm sức nặng.

Đợt ATC các cổ phiếu lớn như VHM, VNM, VRE bị ép giá ngay từ sớm và đến 4 phút cuối không thấy lệnh vào đỡ thì kết cục của VN-Index đã được định đoạt. Nhóm này sập giá mạnh lúc đóng cửa và VN-Index cũng mất luôn gần 2 điểm.

Chỉ số chính đóng cửa giảm 0,21% xuống 966,18 điểm. Cuối phiên nhìn lại mới thấy đỉnh 971 cao vời vợi. Điểm số mất đi không nhiều, thậm chí từ đỉnh xuống đáy VN-Index cũng chỉ giảm 0,6%, nhưng hôm nay là ngày chứng khoán trong nước đi ngược thế giới ở cấp độ chán nản mới.

Vn30-Index thiệt hại nhiều hơn, VNM vốn hóa lớn nhất trong chỉ số này. VHM cũng khá lớn (đứng thứ 6), chưa kể HPG cũng sập mạnh 1,65% và cổ phiếu này vốn hóa lớn thứ 4 trong chỉ số. VN30-Index đóng cửa giảm 0,48% với 8 mã tăng/16 mã giảm, đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng.

Nếu tính riêng đợt đóng cửa, HPG bị "đạp" giảm 800 đồng so với giao dịch chốt đợt khớp lệnh liên tục; VHM bị giảm thêm 1.100 đồng, chốt giảm 2,3% so với tham chiếu; VNM giảm thêm 900 đồng, đóng cửa giảm 1,01%. VRE giảm thêm 750 đồng, chốt giảm 3,45% so với tham chiếu.

Các cổ phiếu còn lại thực ra giảm không nhiều nhưng số tăng cũng không đủ mạnh. Vì vậy chỉ vài cổ phiếu nói trên đã ảnh hưởng lớn tới các chỉ số. Nhóm ngân hàng vẫn có VCB tăng 1,03%, BID tăng 2,2%, CTG tăng 2,23%. GAS tuy bị ép trả lại 600 đồng so với phiên sáng nhưng vẫn trụ được trên tham chiếu 0,1%.

Tính chung cả phiên, 3 cổ phiếu là VNM, VHM và VRE khiến VN-Index giảm 3,5 điểm trong khi 3 mã mạnh nhất là VCB, BID và CTG chỉ "cứu" lại được 2,5 điểm. Số còn lại là độ rộng quá kém trong nhóm VN30 gây ra.

Điểm sáng vẫn tiếp tục xuất hiện trong nhóm đầu cơ, với VNS, HAR, HAI, PTL, HTT, AMD, FIT giao dịch lớn và giá tăng từ 6% tới kịch trần. Nhiều cổ phiếu đang kích thích lòng tham cực mạnh, như AMD đã tăng gần 51% chỉ từ đầu tháng 10; HAR mới 4 phiên đã tăng 22%; HAI thì đang trong sóng đầu cơ mạnh nhất kể từ 2018, kể từ tháng 10 tới giờ tăng 146%.

Chiều nay thanh khoản hơi đuối, tính cả ROS thì vẫn giảm hơn 8% so với phiên sáng, đạt 1.570 tỷ đồng. Nếu không tính ROS thanh khoản giảm 14%. HPG và MSN là hai mã thanh khoản nhất thị trường chiều nay sau ROS. HPG giao dịch 115,1 tỷ đồng thì giá tụt so với phiên sáng gần 2,26%. MSN giao dịch 50,2 tỷ đồng, giá giảm so với phiên sáng 1,02%.

Điểm tích cực duy nhất là khối ngoại đã giảm bán khá nhiều hôm nay. Với cổ phiếu, khối này chỉ còn rút ròng gần 57 tỷ đồng, trong khi 3 phiên liền trước bán ròng hàng trăm tỷ. Phần vốn bị rút này được bù lại từ giao dịch mua ròng hơn 56 tỷ đồng của chứng chỉ quỹ E1.