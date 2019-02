Chứng khoán chiều 13/2: Cuộc chiến ở HPG

Thanh khoản chung chiều nay có yếu đi so với phiên sáng nhưng HPG thì không. Cổ phiếu này tăng mạnh sang ngày thứ 3 bất chấp thanh khoản cực lớn và nhà đầu tư bán ra khủng khiếp.

HPG chốt phiên vẫn tăng 4,75% so với tham chiếu và thực ra là còn tăng mạnh mẽ hơn trong phiên chiều. Riêng chiều nay HPG tăng khoảng 1,81%.

HPG sau khi sụt giảm thảm hại từ đầu tháng 10 năm ngoái đang được đầu cơ ngược lên dữ dội. Chỉ trong 3 phiên tăng hơn 13%, HPG đã lấy lại được toàn bộ mức giảm trong tháng 1/2019. Hôm nay là ngày các nhà đầu tư mắc kẹt được giải thoát và không lỗ, thậm chí lãi nhẹ. Do đó thanh khoản cao kỷ lục.

Tổng lượng giao dịch của HPG phiên này là trên 11 triệu cổ, tương đương 336,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 4 tháng. HPG chiếm 8,1% tổng giá trị khớp lệnh hai sàn ngày hôm nay. Riêng buổi chiều HPG giao dịch 5,2 triệu cổ tương đương 159,6 tỷ đồng.

Thanh khoản càng mạnh HPG càng tăng giá khỏe. Áp lực bán lớn trong 30 phút cuối phiên chiều có ép giá từ 31.1.00 đồng xuống 30.900 đồng. Khối ngoại mua 5,79 triệu cổ phiếu và bán 1,42 triệu cổ phiếu. Lượng mua chiếm trên 52% thanh khoản HPG.

HPG tăng giá mạnh rất tiếc là không kéo VN-Index được nhiều bằng VN30-Index. Tuy nhiên VN-Index vẫn còn có ba trụ xuất sắc là VCB, MSN và GAS. Cả ba cổ phiếu này đều tăng bốc trong buổi chiều. MSN đặc biệt mạnh khi tăng tới 1.400 đồng nữa, tương đương 1,66% so với phiên sáng. MSN chốt trên tham chiếu 4,37%.

Cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm blue-chips là VCB khi đóng cửa tăng 2,05%. Đây chỉ là vấn đề vốn hóa vì VCB lớn hơn nhiều so với MSN hay HPG. VCB chiều nay cũng chỉ đi thêm được 400 đồng (0,67%) so với phiên sáng. GAS đóng cửa tăng 2,2% so với tham chiếu và cũng chỉ tiến thêm 0,43% trong phiên chiều.

VN-Index đóng cửa tăng 0,82% lên mức 945,25 điểm. VN30-Index tăng 1,02%. Rổ blue-chips tốt hơn khi có 19 mã tăng giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã tụt giá. Như thế chiều nay thị trường đã mạnh trở lại.

Duy có thanh khoản là hơi kém. Tổng giá trị khớp hai sàn buổi chiều đạt 1.877,5 tỷ đồng, giảm 17% so với phiên sáng. HPG, MBB, CTG là các cổ phiếu thanh khoản nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng gây sốc với phiên mua vào vượt 1.000 tỷ đồng hôm nay. Tổng giá trị mua bao gồm cả thỏa thuận hai sàn lên tới 1.031,8 tỷ đồng. Nếu không tính các phiên ETF giao dịch thì phiên mua vượt 1.000 tỷ đồng gần nhất của khối ngoại là từ đầu tháng 11 năm ngoái. Khoảng 244,8 tỷ đồng đã được bơm ròng vào thị trường.

Cụ thể, trên HSX khối này mua 993,2 tỷ đồng, bán ra 756,1 tỷ đồng. HNX mua 38,6 tỷ, bán 30,8 tỷ đồng. Các mã được mua cực lớn là HPG, CTI, STB, MSN, VCB, PVD, VIC, DXG, POW, SSI. Phía bán ròng có HDB, VHM, LDG, CII, DQC, DCM, BID, KBC...