Chứng khoán chiều 13/8: Trụ "rụng" la liệt, VN-Index mất gần hết đà tăng 4 phiên

Thị trường phiên chiều vẫn tiếp tục chìm sâu hơn dù có một đợt hồi nhẹ 30 phút cuối. VN-Index để mất 0,87%, làm bốc hơi gần hết mức tăng của 4 phiên bật lên trước đó.

Chỉ số đã rơi về 966,83 điểm trong khi phiên dừng giảm ngày 6/8 vừa rồi VN-Index đạt 964,61 điểm. Như vậy chỉ số đã trả lại gần hết mức tăng và chỉ còn 2,2 điểm nữa. Khoảng cách này là quá mong manh vì phiên này các trụ lớn nhất đồng loạt bị xả mạnh.

SAB vẫn tăng 0,95% lúc đóng cửa nhưng riêng chiều nay là giảm 0,72% so với phiên sáng. Nói cách khác SAB đã yếu đi. TCB tăng 1,98% lúc đóng cửa tức là cả phiên chiều cũng chỉ nhích lên được 100 đồng so với cuối phiên sáng. MBB và CTG là hai mã ngân hàng khá mạnh chiều nay khi đều tăng được cao hơn. MBB đóng cửa tăng 1,37%, CTG tăng 1,23% so với tham chiếu.

Đó là tất cả các cổ phiếu tốt nhất trong nhóm blue-chips. Phiên chiều rổ này giảm giá áp đảo so với phiên sáng. Các trụ lớn nhất lại rơi sâu nhất; VIC giảm 1,58%, VCB giảm 1,8%, VHM giảm 1,54%, VNM giảm 2,16%, GAS giảm 1,96%, BID giảm 1,27%. VN30 đóng cửa chỉ có 9 mã tăng/20 mã giảm.

Tuy nhiên chỉ số VN30 vẫn được hưởng lợi giống phiên sáng, đóng cửa chỉ giảm 0,48% so với tham chiếu, nhẹ hơn nhiều so với VN-Index. Lý do không có gì mới, vẫn là các cổ phiếu tầm trung của rổ có tỷ trọng lớn trong chỉ số này như MBB, MWG, PNJ, TCB, CTG, FPT vẫn còn tăng.

Mặt bằng giá cổ phiếu phiên chiều thấp hơn phiên sáng đáng kể. Riêng rổ VN30 đã có 19 mã tụt giá sâu hơn, chỉ 8 mã tăng cao hơn. Độ rộng của HSX lúc đóng cửa là 110 mã tăng/207 mã giảm với gần 130 mã giảm quá 1%.

Nhóm cổ phiếu tăng nóng các phiên trước đã quay lại thuận theo xu thế chúng: SZL giảm 6,84%, SZC giảm 5,53%, CCL giảm 5,64%, DVP giảm 4,48%, PHR giảm 3,45%, VSC giảm 3,45%, ITA giảm 1,13% KBC giảm 2,48%, LHG giảm 1,38%...

Chiều nay thanh khoản giảm sút đáng kể so với phiên sáng và giá lại giảm sâu hơn. Diễn biến này cho thấy sức mua có dấu hiệu giảm đi. Tổng giá trị khớp hai sàn phiên chiều chỉ đạt 1.758,7 tỷ đồng, giảm gần 3% so với phiên sáng. Tuy nhiên cũng phải lưu ý là ROS chiều nay giao dịch tới trên 350 tỷ đồng. Nếu không tính tới giao dịch này thì thị trường giảm thanh khoản tới 18% so với phiên sáng.

Khối ngoại bất ngờ đẩy mạnh bán ra trong phiên chiều. Cuối phiên sáng toàn sàn HSX mới bị bán ròng nhẹ khoảng 4 tỷ đồng thì cả phiên mức bán ròng đã lên tới 301,1 tỷ đồng. Trong đó, riêng cổ phiếu bị bán ròng 295,1 tỷ đồng và thêm hơn 6 tỷ đồng bán ròng chứng chỉ quỹ.

STB, POW, DXG, HPG là các mã bị bán ròng cực mạnh, đều trên 1,5 triệu đơn vị. VJC, GAS, HDG, VNM, VHM, VCB, VRE, PC1 là các mã khác bị xả ròng nhiều. Phía mua chỉ có HAG, PLX, GEX, PVT, HQC, PVD, KBC, toàn các cổ phiếu ít quan trọng.