Chứng khoán chiều 13/9: Dầu khí rớt thảm, VHM "hộ giá"

Tưởng như VN-Index sẽ bị đạp đỏ đến phút cuối cùng, nhưng đúng lúc đóng cửa, VHM nhảy dựng lên tăng trên 1%, đẩy chỉ số đóng cửa trên tham chiếu.

Thị trường phiên chiều chứng kiến đợt sụt giảm đáng kể ở các blue-chips, mặc dù độ rộng tổng thể của sàn vẫn tốt. Blue-chips rơi mạnh nhất phải kể tới nhóm dầu khí.

GAS và PLX cùng lao dốc rất mạnh và kéo theo nhiều blue-chips khác cũng giảm, đẩy các chỉ số vào một nhịp điều chỉnh đáng kể. Cả VN-Index lẫn VN30-Index đều tạo đỉnh lúc 13h37. Khi đó VN-Index trên tham chiếu 0,6%, VN30-Index tăng 0,53%. Nhịp lao dốc kéo dài tới tận phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã giảm 0,21%, VN30-Index giảm 0,32%. Như vậy biến động buổi chiều khá lớn, đều trên 0,8% ở cả hai chỉ số.

GAS thanh khoản không lớn nhưng giá giảm rất mạnh. Chốt phiên sáng GAS vẫn đang tăng 1,38% so với tham chiếu, nhưng nhịp giảm đẩy giá chạm đáy giảm tới 2,11% so với tham chiếu. Đóng cửa GAS có hồi một chút, còn giảm 0,92%. Riêng lúc đóng cửa GAS đã phục hồi 1.000 đồng. Tuy vậy buổi chiều tính ra GAS vẫn giảm 2,26% so với phiên sáng.

PLX có dấu hiệu bị xả rõ hơn GAS, thanh khoản tăng so với ngày hôm qua. PLX cuối phiên sáng đã giảm nhẹ 0,14%, nhưng buổi chiều rơi thêm 1,55% nữa. PLX đóng cửa giảm 1,69% so với tham chiếu.

GAS và PLX là hai cổ phiếu giảm giá nổi bật chiều nay, nhưng thực tế rổ VN30 có khá nhiều mã cũng trượt giá. Rổ này ghi nhận 19 mã giảm giá so với phiên sáng, 9 mã tăng thêm, trong đó tất cả các cổ phiếu ngân hàng đều yếu hơn phiên sáng. HPG, VJC, MWG, NVL, SSI cũng nằm trong số trượt giảm.

Diễn biến mặt bằng giá nói trên thể hiện sự tương đồng với diễn biến của các chỉ số, đặc biệt là chỉ số VN30-Index. GAS và PLX chỉ là hai cổ phiếu tạo sức ép lớn nhất. VIC đóng cửa giảm 1,08% so với tham chiếu nhưng lại là có cải thiện so với phiên sáng.

Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa vẫn là 172 mã tăng/111 mã giảm, thậm chí còn tốt hơn phiên sáng (150 mã tăng/107 mã giảm). Cổ phiếu vẫn tăng giá nhiều bất chấp chỉ số biến động rất mạnh. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng số tăng chủ yếu nằm trong nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Midcap tăng 0,43%, Smallcap tăng 0,41%. Các cổ phiếu này thực tế cũng chịu ảnh hưởng khi chỉ số lao dốc giảm, nhưng sau đó phục hồi tăng nhanh hơn blue-chips.

Thanh khoản chiều nay sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 3 phiên với 1.877,9 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn. Mức giảm giao dịch này thấp hơn khoảng 9% so với phiên sáng. Nguyên nhân giảm thanh khoản vẫn là các blue-chips giao dịch rất kém. Rổ VN30 chiều nay giao dịch giảm khoảng 6% so với phiên sáng và sàn HSX giảm 12%.

HNX lại có thanh khoản tăng hôm nay, đạt 748,1 tỷ đồng khớp lệnh, mức cao nhất 13 phiên. Nguyên nhân là do ACB và PVS giao dịch rất lớn. Hai mã này chiếm tới 47% giá trị sàn. ACB tăng giá 1,52% còn PVS giảm 1,33% trong nhịp xả chung ở nhóm dầu khí.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giảm mua đáng kể. Tổng giá trị mua vào ở hai sàn cổ phiếu bao gồm cả thỏa thuận đã giảm khoảng 15% so với ngày hôm qua. Giá trị bán ròng đạt gần 55,8 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX khối này mua 520,7 tỷ đồng, bán ra 575,6 tỷ đồng. Trên HNX mua 12,2 tỷ, bán 13 tỷ đồng.