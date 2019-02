Chứng khoán chiều 14/2: VIC, VHM quá mạnh, chỉ số phục hồi sát đỉnh

Đã không có nhịp điều chỉnh nào mới trong phiên chiều, trừ ít phút đầu tiên. VN-Index tụt nhẹ thêm xuống 949 điểm rồi lại phục hồi lên sát đỉnh cao buổi sáng.

VN-Index đóng cửa tại mức 952,34 điểm tăng 0,75% so với tham chiếu và đỉnh cao nhất phiên sáng là 953,66 điểm. Như vậy so với cuối phiên sáng, VN-Index đã tăng khoảng 0,18%.

Như thế có nghĩa là chiều nay chỉ số mạnh trở lại. Tuy nhiên chỉ số VN30-Index thì chỉ đi thêm được 0,06% so với phiên sáng, mức tăng không đáng kể. Lực kéo giúp các chỉ số phục hồi độ cao ở phiên chiều vẫn đến từ các mã trong rổ VN30, nhưng VN-Index hưởng lợi nhiều hơn.

Các trụ không có gì khác biệt, vẫn là VIC, VHM và VRE, cộng thêm một chút sức mạnh từ VNM và SAB. Có thể lý giải ngay mức tăng khác biệt ở phiên chiều giữa VN-Index và VN30-Index, là do SAB, VRE, VHM không có thứ hạng cao trong chỉ số này.

VIC tăng thêm 1.200 đồng so với cuối phiên sáng và chốt tăng 3,58% so với tham chiếu, chạm tới 112.900 đồng. Nếu tính theo giá đóng cửa thì VIC đã lập kỷ lục mới trong lịch sử niêm yết. Tuy nhiên nếu tính theo mức cao nhất thì đỉnh lịch sử tương đương hơn 113.000 đồng. Hơn 12.447 tỷ đồng vốn hóa đã nở ra thêm tại VIC.

VHM tăng thêm 400 đồng so với phiên sáng, chốt trên tham chiếu 2,38%. Chiều nay đáng ra VHM có thể tăng cao hơn vì đỉnh phiên chiều đã đạt 82.600 đồng (tăng 3,25%) trước khi tụt trở lại 81.900 đồng lúc đóng cửa. Hơn 6.346 tỷ đồng vốn hóa tăng thêm ở VHM. VRE cũng tăng so với phiên sáng 500 đồng và đóng cửa tăng 3,62%. Tuy nhiên do vốn hóa hơi nhỏ so với 2 mã kia nên VRE chỉ tăng 2.561 tỷ đồng vốn hóa.

Như vậy VHM, VIC, VRE đã tăng vốn hóa tổng cộng 21.373 tỷ đồng, tương đương đóng góp cho VN-Index 4,5 điểm trong khi chỉ số này tăng 7,09 điểm.

Các blue-chips trong rổ Vn30 chiều nay so với phiên sáng tụt giá nhiều hơn tăng. Trong đó các mã ngân hàng khá đuối. VCB vẫn tăng 0,67%, MBB tăng 0,45% nhưng CTG tụt xuống tham chiếu, TCB giảm 0,91%, VPB giảm 1,16%, STB giảm 0,38%, HDB giảm 1,28%, EIB giảm 3,24%, chưa kể ngoài rổ có BID giảm 0,31%, TPB giảm 0,23%.

Thanh khoản phiên chiều tụt khá mạnh, hai sàn chỉ khớp 1.463,3 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng 34% và giảm so với chiều hôm qua 28%. Tính chung cả phiên giá trị khớp lệnh giảm 11,2% so với phiên trước. Thị trường vẫn có 6 cổ phiếu khớp vượt 100 tỷ đồng là HPG, VNM, MSN, VIC, MBB, CTG.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xác lập kỷ lục giao dịch mới của năm 2019 với trên 2.009 tỷ đồng giải ngân ở hai sàn phiên này. Hôm qua khối này cũng đã có phiên giải ngân trên 1.031 tỷ đồng. Mức vốn vào ròng hôm nay đạt 1.435,1 tỷ đồng, chủ đạo là mua thỏa thuận hơn 15 triệu MSN.