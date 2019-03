Chứng khoán chiều 14/3: Đến lượt VIC đột biến

Thị trường chiều nay không mạnh hơn so với phiên sáng, những vẫn có những biến động bất ngờ. VRE "sập hầm" khi bị xả rất mạnh, trong khi VIC lại nổi lên thay thế rất hiệu quả.

So về sức mạnh, VIC khỏe hơn nhiều so với VRE. Nếu không vì cả SAB, VNM, MSN cũng "sụp" theo thì VN30-Index đã không đến mức phải chốt mức đỏ. VN-Index nhờ VIC vẫn còn tăng 0,3% so với tham chiếu.

Cuối phiên sáng VIC đứng tham chiếu và không có vẻ gì sẽ bùng nổ chiều nay. Điểm mấu chốt là nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào VIC cực mạnh. Lực mua này đã kéo giá VIC bay rất cao. Kết phiên VIC đạt 118.800 đồng, tăng 1,11% so với tham chiếu. Toàn bộ mức tăng có được là trong buổi chiều. Khối lượng giao dịch của VIC đạt 684.490 cổ phiếu riêng phiên chiều thì khối ngoại mua chiếm gần 61%.

Ngược lại, VRE là nỗi thất vọng lớn chiều nay. Cuối phiên sáng VRE tăng 5,16% so với tham chiếu, tưởng chừng buổi chiều sẽ kịch trần. Khối ngoại cũng mua trợ giá VRE rất tốt. Tuy nhiên nhà đầu tư trong nước lại xả VRE quá mạnh khiến giá từ 39.750 đồng lao xuống 38.000 đồng lúc đóng cửa, chỉ còn tăng 0,53% so với tham chiếu. Như thế trong buổi chiều VRE đã bốc hơi gần 4,4% giá trị.

Trong số các blue-chips mạnh lên chiều nay còn có VCB, tăng so với phiên sáng 600 đồng và chốt trên tham chiếu 2,76%. GAS tăng thêm 500 đồng, đóng cửa tăng 0,69%. VHM cố gắng lấy lại 600 đồng, trở về tham chiếu. Phía giảm ngoài VRE có SAB hạ độ cao 2.100 đồng, chốt phiên lại giảm 0,78%.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,11% trong khi VN-Index tăng 0,3%. Nguyên nhân chủ đạo là do VCB và VIC hạn chế trong chỉ số này, đồng thời TCB, VNM hai mã lớn nhất rổ lại giảm 0,8% và 0,92%. Ngoài ra cũng phải kể tới các mã thuộc Top 10 vốn hóa của Vn30-Index giảm là MSN giảm 0,44%, VPB giảm 1,36%, HPG giảm 0,44%, VJC giảm 1,17%...

Thanh khoản chiều nay khá tốt, hai sàn khớp lệnh thêm 2.046,8 tỷ đồng chỉ giảm nhẹ 4% so với phiên sáng nhưng cao hơn chiều hôm qua gần 3%. 9 mã thanh khoản nhất thị trường và khớp vượt 100 tỷ đồng giá trị là ROS, VRE, HPG, VCB, VJC, VIC, VNM, CTG và STB.

Khối ngoại bán ròng nhẹ ở hai sàn hôm nay với khỏang 67 tỷ đồng chưa tính UpCom. Trên HSX khối này xả 901,6 tỷ đồng và mua 844,5 tỷ đồng. Trên HNX bán 19,2 tỷ, mua 9,7 tỷ đồng.

Các giao dịch bán mạnh nhất thuộc về SBT, HPG, HBC, đều trên 1 triệu cổ phiếu ròng. Ngoài ra NBB, VNM, STB, DHG, VJC, HAG, DIG cũng bị xả ròng khá mạnh. Phía mua ròng có TDM, VCB và VRE cũng được mua ròng trên 1 triệu đơn vị. Còn lại là chứng chỉ quỹ, TVS, CII, BWE, VIC, BID, SSI, PLX CTG, POW.