Chứng khoán chiều 14/8: Lại gục cuối phiến, vốn ngoại rút ròng hàng trăm tỷ

Nếu không có cú sập bất thần lúc đóng cửa thì chiều nay thị trường khá tốt. Xuất hiện một nhịp đi lên đẩy VN-Index vượt trở lại 970 điểm lên trên 974 điểm. Vấn đề là sức mua của blue-chips rất không ổn định.

VN-Index đóng cửa rơi "tõm" xuống 968,91 điểm, chỉ còn tăng 0,22% so với tham chiếu. Chỉ riêng đợt đóng cửa chỉ số để mất hơn 5 điểm. Đó là do có nhiều blue-chips mất đà.

Nhóm vốn hóa lớn nhất phải "chịu trách nhiệm" cho biến động xấu này. VCB đột ngột để mất 1.100 đồng lúc ATC, quay về tham chiếu. VIC để mất 1.300 đồng, chỉ còn tăng 0,42%. VHM để mất 1.000 đồng, thu hẹp mức tăng còn 0,12%. VNM để mất 1.000 đồng, còn tăng 0,59%. VRE bốc hơi 450 đồng, từ tăng thành giảm 0,57%. MSN mất 900 đồng, rơi thẳng xuống tham chiếu....

VN30-Index cũng để mất 4,3 điểm trong đợt đóng cửa, thu hẹp mức tăng xuống 0,29% so với tham chiếu. Độ rộng vẫn tốt với 14 mã tăng/12 mã giảm. Toàn sàn HSX cũng còn 172 mã tăng/135 mã giảm.

Như vậy thị trường mất đà về cuối chủ yếu do biến động tại nhóm blue-chips nói chung, trong đó nhóm trụ có ảnh hưởng nhiều nhất. Nguyên nhân cũng không có gì mới: Sức cầu quá tệ để có thể đỡ giá trong một lần giao dịch.

Thật vậy, VCB để mất quá nhiều điểm dù giao dịch chỉ chưa tới 86.000 cổ phiếu ở lần cuối. VIC giao dịch đợt ATC chưa tới 100.000 cổ. MSN khoảng 107.000 cổ, VNM hơn 131.000 cổ, VHM khoảng 142.000 cổ...

Tổng giao dịch khớp lệnh lúc đóng cửa của rổ VN30 là 251,7 tỷ đồng, trong đó riêng ROS đã là 124,3 tỷ đồng, chiếm gần một nửa. Điều đó có nghĩa là thanh khoản của 29 mã còn lại lúc đóng cửa rất nhỏ, nhưng giá vẫn sụt mạnh. Lý do duy nhất lý giải được là sức cầu quá kém.

Thanh khoản chung của thị trường trong buổi chiều cũng giảm khoảng 3% so với phiên sáng. Đó cũng là nhờ ROS giao dịch 263,3 tỷ đồng, chiếm 17,6%. Nếu không tính ROS thì thanh khoản phiên chiều giảm 15% so với phiên sáng. Ngoài ROS, chỉ có VJC là thanh khoản vượt 50 tỷ đồng chiều nay, đạt 86,5 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là do VJC bị xả nhiều hơn, giá tiếp tục giảm mạnh hơn so với phiên sáng, chốt dưới tham chiếu 0,68%.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục gây bất lợi khi rút vốn ròng lớn trên thị trường cổ phiếu. Khoảng 219 tỷ đồng lại bị rút ròng khỏi cổ phiếu hai sàn, trong đó cổ phiếu HSX bị bán ròng 209 tỷ đồng. Đó là chưa kể chứng chỉ quỹ E1 vẫn bị bán ròng gần 14 tỷ đồng nữa.

STB, HPG, VJC, SSI, VRE, VIC là những mã thuộc VN30 bị bán ròng rất lớn. Tính riêng rổ này lượng vốn bị rút ròng là 172 tỷ đồng. Ngoài ra VPI, KBC, POW DPM, PC1, VGC, SGN cũng bị bán ròng nhiều. Phía mua có HDB, CTG, GEX và HNG.