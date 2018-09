Chứng khoán chiều 14/9: Lại xả

Phiên lại chứng kiến diễn biến giống với hai ngày trước, các blue-chips bị chốt lời đẩy chỉ số vào một nhịp giảm điểm liên tục. Điểm khá là vẫn còn một số trụ tăng tốt nên VN-Index rơi không quá sâu.

VN-Index đóng cửa ở 991,34 điểm, thoát khỏi vùng 990 điểm nhờ đợt hồi nhẹ cuối cùng. Chỉ số chỉ còn tăng 0,34% so với tham chiếu trong khi tại đỉnh cao đầu phiên chiều, mức tăng là 0,77%. So với hai phiên trước, đà tụt giá chiều nay nhẹ hơn một chút.

Vẫn là các blue-chips trượt giá và nhiều trụ trượt mạnh. Rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm giá so với phiên sáng, 9 mã tăng cao hơn. Ngoài ra tất cả đều giảm giá so với đỉnh đầu phiên chiều. Những mã tụt giá lớn nhất chiều nay so với phiên sáng là HPG, NVL, CTG, HSG, GAS, đều giảm từ 1% trở lên.

Độ rộng của rổ VN30 lúc đóng cửa vẫn còn 18 mã tăng/9 mã giảm, yếu hơn phiên sáng (20 mã tăng/6 mã giảm). Tuy vậy số giảm so với tham chiếu cũng không rõ rệt: MSN giảm 0,87%, MBB giảm 0,88%, HPG giảm 0,63%, HSG giảm 2,2%, ROS giảm 0,5%, STB giảm 0,41%. Đó là những cổ phiếu có tác động xấu nhất.

Phía tăng, với hầu hết các mã đều yếu hơn phiên sáng nhưng chưa yếu đến mức giảm so với tham chiếu. Điều này đảm bảo VN-Index không bị sức ép quá lớn để giảm hết điểm. Ví dụ VNM giảm mất 500 đồng so với phiên sáng nhưng chốt phiên vẫn tăng 0,68% so với tham chiếu. VCB đánh mất 300 đồng nhưng vẫn còn tăng 1,75%. CTG tụt giá 300 đồng và vẫn tăng 1,13%.

Chiều nay VIC nổi lên như trụ thay thế GAS khi cổ phiếu này tuột giá 1.000 đồng, mất sạch mức tăng buổi sáng. VIC cũng bù lại đáng kể cho rất nhiều blue-chips yếu hơn ở buổi chiều. Trong số các trụ, VIC là mã mạnh nhất phiên chiều khi tăng 700 đồng so với phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 0,7%. Buổi sáng VIC đã không thể vượt tham chiếu được.

Với đại đa số blue-chips yếu đi trong buổi chiều, các chỉ số lao dốc là điều dễ hiểu. Tuy vậy vẫn còn VIC, VCB, CTG, VNM, VHM, PLX tăng khá so với tham chiếu, nên các chỉ số chưa bị ép mạnh như những phiên trước. VN30-Index đóng cửa chỉ tăng 0,33%.

Thanh khoản phiên chiều cũng lặp lại tình trạng giao dịch yếu như các phiên trước. Dường như lực mua dồn cả vào buổi sáng còn buổi chiều mua kém hơn và áp lực bán lại tăng. Cả hai sàn chiều nay chỉ giao dịch 1.877 tỷ đồng, giảm 16% so với phiên sáng.

Điểm khác ở phiên hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng khá tốt. Khoảng 158,8 tỷ đồng được mua ròng trên cả 2 sàn cổ phiếu nhờ tăng mua, giảm bán. Cụ thể, trên HSX, khối này tăng mua 33% so với hôm qua, đạt 691 tỷ đồng trong khi giảm bán 3%, còn 558,7 tỷ đồng. Trên HNX, khối này mua 32,5 tỷ, bán gần 6 tỷ đồng.