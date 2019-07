Chứng khoán chiều 15/7: Xả MWG?

Cổ phiếu "nóng" nhất phiên sáng là MWG đến chiều nay có dấu hiệu tăng bán ra đáng kể. Ở đỉnh cao mới trong lịch sử, MWG có thể bị chốt lời bất kỳ lúc nào vì ai cũng lãi.

Chốt phiên sáng MWG dừng ở 101.000 đồng và chiều nay tăng thêm 200 đồng lên 101.200 đồng, chốt trên tham chiếu 3,16%. Tuy nhiên trước khi tụt về 101.200 đồng, những phút đầu phiên chiều MWG còn bùng nổ tiếp lên 102.000 đồng, tăng 3,98%.

Riêng buổi chiều MWG giao dịch 657.460 đơn vị nữa, tương đương 66,6 tỷ đồng giá trị. Mức thanh khoản này chỉ bằng khoảng 73% so với phiên sáng. Giá từ đỉnh cao nhất đầu phiên chiều bị ép dần xuống, đặc biệt là từ sau 14h. Chỉ trong 30 phút cuối này MWG giao dịch 43% thanh khoản.

Giá MWG tụt nhẹ so với đỉnh và thanh khoản hôm nay đạt mức kỷ lục 5 tháng về khối lượng, nhưng tính theo giá trị thì là kỷ lục kể từ đầu năm 2018. Thanh khoản của MWG phiên này chỉ do nhà đầu tư trong nước giao dịch.

Ngoài MWG, một số cổ phiếu lớn khác cũng suy yếu đáng kể về cuối phiên, tạo sức ép lên các chỉ số. Chiều nay VNM cũng tụt 400 đồng so với phiên sáng, đóng cửa giảm 0,65% so với tham chiếu. VIC tụt thêm 700 đồng, chốt giảm 1,55%. MSN tụt thêm 200 đồng, chốt giảm 1,96%. HPG tụt thêm 200 đồng, giảm 2,05%. VRE để mất 250 đồng, thu hẹp mức tăng còn 0,97%. Đặc biệt SAB cuối phiên giao dịch khá lớn so với bình thường của mã này và đóng cửa giảm 2,42%. VHM tuy chốt ngày giảm 1,32% so với tham chiếu, nhưng chiều nay là đứng im.

Nhóm cải thiện giá, nổi bật là ngân hàng. VCB sau phiên sáng tăng yếu ớt, chiều nay bùng nổ tăng 900 đồng nữa, nâng mức chốt phiên tăng 1,76%. Nhờ VCB bật cao, cổ phiếu này bù đắp được cho cú sụt giảm bất ngờ của SAB. TCB cũng có cải thiện nhẹ, đóng cửa tăng 2,17%. VPB, MBB, HDB, EIB, CTG cũng đều nhích giá lên một chút so với phiên sáng nhưng không đáng kể, dẫn đến mức tăng chung cuộc quá nhẹ.

Vn30-Index đóng cửa chiều nay vẫn giảm 0,15% so với tham chiếu, cải thiện không đáng kể so với cuối phiên sáng (giảm 0,16%). Tuy vậy tính về độ rộng, blue-chips đã khá lên với 14 mã tăng/14 mã giảm. Toàn sàn HSX cũng có cải thiện với 150 mã tăng/146 mã giảm.

Điều đáng tiếc là thanh khoản phiên chiều đã không thể cải thiện được mà còn yếu đi. Tuy tổng giao dịch khớp lệnh đạt 1.519,3 tỷ đồng là nhỉnh hơn phiên sáng, nhưng là do ROS thường đột biến giao dịch cuối ngày. Loại trừ ROS thì thanh khoản thực tế là giảm khoảng 6% so với phiên sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng tham gia thị trường rất yếu. Cổ phiếu sàn HSX chỉ được mua 238,5 tỷ đồng, giảm tới 60% so với phiên cuối tuần trước, là mức mua kém nhất kể từ đầu tháng 5/2019. Giao dịch bán cũng giảm 8%, đạt 239,2 tỷ đồng. Do đó mức ròng là không đáng kể.

Mặc dù tổng thể khối ngoại không bán ròng nhiều, nhưng một số mã lại bị xả lớn như HPG, DLG, HBC, MSN, VNM, VHM. Trong đó MSN bị khối ngoại bán tới 60% thanh khoản, HPG khoảng 34%, gây sức ép mạnh lên giá. Phía mua ròng có VCB, PVD, VRE, CTI, BMP, HNG, BVH.