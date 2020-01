Chứng khoán chiều 16/1: Tiếp tục là sàn diễn của cổ phiếu ngân hàng

VN-Index đã không thể đi cao thêm được trong chiều nay và mức 974,7 điểm cuối phiên sáng vẫn là đỉnh trong ngày, nhưng đó chủ yếu là do sự hãm đà của vài trụ lớn.

Cổ phiếu ngân hàng vẫn đáng chú ý nhất và đa số tiếp tục tăng mạnh hơn nữa so với phiên sáng. Nhóm dẫn dắt như BID có chững lại, nhưng tới lượt nhóm hạng hai như TCB, HDB bật lên. Rất tiếc VCB lại quay đầu yếu đi, giảm 500 đồng so với cuối phiên sáng và chỉ tăng 0,22% so với tham chiếu.

VNM buổi chiều cũng kém hơn, tụt 200 đồng so với cuối phiên sáng, thu hẹp mức tăng xuống 0,34%. SAB là trụ tệ nhất, bị đánh tụt 1.500 đồng, đóng cửa giảm 0,3% so với tham chiếu. VRE cũng lao dốc thêm 550 đồng nữa và chốt dưới tham chiếu 1,2%.

Như vậy có thể nói nguyên nhân VN-Index phiên chiều chỉ dập dình trên vùng điểm số cao là do sự chững giá của nhóm dẫn nhịp từ sáng như BID, kết hợp với diễn biến tụt giá của vài trụ như SAB, VCB, VNM và sự thờ ơ của VIC, VHM. GAS đóng cửa giảm 0,74% so với tham chiếu thực ra không gây tác động xấu trong buổi chiều vì giá như vậy là có tăng 200 đồng so với phiên sáng.

Mặc dù không bùng nổ thêm được nhưng chiều nay thị trường vẫn là sàn diễn của các cổ phiếu ngân hàng. Giao dịch rất sôi động và hầu hết các mã ngân hàng đều có sự gia tăng mạnh về thanh khoản. 10 cổ phiếu ngân hàng chiếm 33% sàn HSX và chiếm 30% cả hai sàn niêm yết về giá trị khớp lệnh. Nếu tính thêm cả ACB, SHB và NVB bên HNX thì nhóm ngân hàng niêm yết đóng góp 34,3% giá trị thị trường hôm nay.

Riêng trong 10 cổ phiếu thanh khoản nhất hai sàn, ngân hàng đóng góp 7 mã với CTG và MBB dẫn đầu, thêm VCB, TCB, STB tạo nên nhóm khớp lệnh vượt trăm tỷ đồng.

Dòng tiền quay lại với cổ phiếu ngân hàng chỉ sau 1-2 phiên điều chỉnh rất nhẹ là điều bất ngờ. Đã có nhiều lo ngại về rủi ro điều chỉnh ở nhóm này sau khi giá tăng bùng nổ hơn một tháng qua và đã xuất hiện các phiên thanh khoản rất lớn. Tuy nhiên dường như hoạt động chốt lời sớm đã không khiến nhà đầu tư lo lắng, bằng chứng là chỉ sau 2 phiên dòng tiền đã quay lại ở mức rất cao và đẩy giá tăng cực mạnh.

Ở phía ngược lại, sự thiếu vắng VIC, VHM hay GAS, SAB không phải là thiệt hại gì đáng kể. Nếu những cổ phiếu này cũng tăng hòa chung với nhóm ngân hàng, thị trường có thể sẽ bùng nổ cực nóng. Sức mạnh của các mã ngân hàng cũng đã góp phần giữ VN-Index vững vàng trên ngưỡng 970 điểm buổi chiều.

Độ rộng của HSX chiều nay có cải thiện so với phiên sáng khi ghi nhận 155 mã tăng/173 mã giảm (phiên sáng là 136 mã tăng/171 mã giảm). Sự cải thiện là không rõ ràng, thậm chí VN30 cũng vẫn là 16 mã tăng/12 mã giảm.

Dù sao các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng có cải thiện, Midcap tăng 0,17%, Smallcap tăng 0,01%. So với mức tăng 0,7% ở VN-Index và 0,75% ở VN30-Index thì có thể thấy sự tập trung cả vốn lẫn sức mạnh vẫn đang nằm tại blue-chips.

Cổ phiếu đầu cơ cũng bớt xấu hơn buổi sáng, chỉ có ROS, DLG giảm sàn với thanh khoản cao. Trong đó ROS lại mất thanh khoản buổi chiều, chỉ giao dịch thêm 860.000 cổ nữa trị giá hơn 9 tỷ đồng. Đóng cửa lại có 1,3 triệu bán ra ATC và giá sàn, nhưng chỉ khớp 22.820 cổ.

Thanh khoản phiên chiều cũng không duy trì được mức cao như buổi sáng. Hai sàn khớp thêm 1.204,3 tỷ đồng, giảm 31% so với phiên sáng. Nếu không tính ROS giao dịch vẫn giảm gần 30%.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ hơn 24 tỷ đồng đối với cổ phiếu hai sàn và thêm 17 tỷ ròng với chứng chỉ quỹ E1. HDB, NLG, CTG, BID, ROS, SSI, HSG, VHM, VNM, HPG, HVN được mua ròng tốt. Bán ròng có NKG, STB, PVD, KBC, POW, CII, VCB, VRE, HCM.