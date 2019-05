Chứng khoán chiều 17/5: Thanh khoản tụt giảm, thị trường lình xình

Mức giao dịch khớp lệnh chiều nay cũng tương đương phiên sáng, nhưng chủ yếu là nhờ ROS giao dịch lớn lúc đóng cửa. Sức mua trong phiên đã suy yếu.

Tổng giá trị khớp hai sàn phiên chiều đạt 1.570,9 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 3% so với phiên sáng nhưng có tới 290,3 tỷ đồng là giao dịch của ROS, chiếm 18,5% toàn thị trường. Riêng đợt đóng cửa ROS giao dịch hơn 215,2 tỷ đồng.

Giá ROS cũng gây bất ngờ khi được kéo mạnh từ 31.950 đồng lên 34.800 đồng lúc đóng cửa, tương đương nhảy 8,92% chỉ trong một lần khớp. ROS đóng cửa trên tham chiếu 6,58%.

Đây là phiên thứ 4 trong tuần này ROS được kéo giá mạnh lúc đóng cửa để đẩy lên trên tham chiếu. Như vậy chỉ trong 1 tuần, ROS tăng 15,6%. Nhờ kéo giá mạnh cấp tập nên ROS đã thu hẹp mức giảm đang kể sau đà trượt dài 4 tháng đầu năm nay.

Chung cuộc phiên hôm nay ROS đạt giá trị giao dịch 415,2 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng giá trị khớp hai sàn cả ngày. Nhờ có ROS mà thanh khoản phiên hôm nay chỉ giảm nhẹ 2,9% so với hôm qua, trong khi nếu không có ROS, thanh khoản giảm 7%.

Biến động giá rất mạnh của ROS có ảnh hưởng nhiều đến chỉ số VN30, trong khi VN-Index kết thúc phiên cũng thoát khỏi giá đỏ, chốt tăng 0,08% so với tham chiếu.

Một cổ phiếu khác cũng biến động rất mạnh chiều nay là SAB. So với phiên sáng, SAB đã tăng thêm 4.000 đồng tương đương 1,58%. SAB tăng mạnh buổi chiều là động lực quan trọng đỡ VN-Index lình xình đi ngang vì độ rộng khá hẹp kết hợp với rổ VN30 đa phần là giảm. Cả phiên chiều VN-Index đi ngang trong biên độ chưa tới 2 điểm.

Khác với ROS, SAB đỡ VN-Index trong cả phiên chiều nhưng lại không phải là cổ phiếu tác động kéo lúc đóng cửa. SAB chốt giá cuối cùng thậm chí giảm mất 700 đồng. Dù vậy mức tăng chung cuộc 4,9% cũng đưa SAB lên vị trí số một về ảnh hưởng tới chỉ số khi vốn hóa tăng thêm 7.695 tỷ đồng. Mức tăng của SAB hôm nay đã lớn hơn cả mức giảm bất ngờ chiều qua.

VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,16% so với tham chiếu do hầu như chỉ có SAB và ROS đẩy lên. CTG tăng quá nhẹ 0,47% và GAS tăng không đáng kể 0,09%. May mắn là VCB lẫn VIC cuối phiên trụ lại được tham chiếu.

Nhìn chung thị trường phiên chiều biến động rất nhỏ và không có gì đặc biệt trừ hai cổ phiếu SAB và ROS. Thanh khoản có phần yếu trong khi đa số cổ phiếu vẫn đang bị chốt lời. Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa là 125 mã tăng/167 mã giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên này đã giảm đáng kể mức bán ròng. Hai sàn chỉ còn bị rút vốn khoảng 4 tỷ đồng. Cụ thể, HSX bị bán 486,3 tỷ đồng và mua vào 491,3 tỷ đồng. HNX bị bán 17,4 tỷ đồng, mua vào 7,9 tỷ đồng. VRE vẫn là cổ phiếu được mua ròng lớn nhất, tiếp đó là SSI, HSG, POW, HDC, CTG, PLX, VND. Phía bán ròng là PVD, NBB, HPG, HDB, KBC, VHM, BID, VIC.