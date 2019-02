Chứng khoán chiều 18/2: Tứ trụ bốc đầu, VN-Index bốc hỏa

Thị trường chiều nay đã đoạn tuyệt với trạng thái lình xình yếu cuối phiên sáng mà tăng bốc luôn. Nhóm blue-chips mạnh mẽ trở lại là nguyên nhân, trong đó 4 mã lớn là VIC, VHM, VNM và GAS tăng rất khỏe.

So với tham chiếu thì "tứ trụ" nói trên có mức tăng khác nhau, nhưng điểm chung là cả 4 mã này đều đột biến so với cuối phiên sáng. Áp lực bán vốn đã gây khó khăn về cuối phiên sáng cho một vài cổ như VIC, VNM, thậm chí là giảm như VHM đã bị thổi bay.

Bốn cổ phiếu này cũng là 4 mã có mức tăng giá tốt nhất trong riêng phiên chiều. Cụ thể, VIC tăng thêm 1.600 đồng so với phiên sáng, VNM tăng thêm 1.200 đồng, VHM tăng 1.000 đồng, GAS tăng 1.600 đồng. Mức tăng trên 1.000 đồng ở nhóm này hầu hết tương đương với trên 1%. Cứ mỗi 1% của các trụ lại là nhiều ngàn tỷ đồng vốn hóa. Điểm số do đó cứ băng băng tiến lên. VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày, tăng 1,09% so với tham chiếu và đạt 961,3 điểm.

Nếu căn cứ vào mức đóng cửa thì trụ số một là GAS tăng 3,4%, tiếp đó là VIC tăng 1,52%, VNM tăng 1,28%, PLX tăng 4,06%, VHM tăng 0,99%, VCB tăng 1,18%.

Chỉ số Vn30-Index tăng kém hơn, đạt +0,8% so với tham chiếu chủ yếu do GAS thuộc nhóm "chiếu dưới", TCB, MSN tăng hơi nhẹ và VJC lại giảm 0,66%.

Mặc dù vậy mặt bằng của nhóm blue-chips chiều nay là mạnh hơn hẳn phiên sáng. Rổ này có tới 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và chỉ 6 mã tụt giá. Chốt phiên cũng có 14 cổ phiếu tăng vượt chỉ số. Độ rộng đạt 24 mã tăng/5 mã giảm và toàn sàn HSX là 175 mã tăng/130 mã giảm.

Đợt tăng mạnh chiều nay đã đưa VN-Index vượt mốc nhạy cảm 960 điểm bằng thanh khoản rất khá. Hai sàn giao dịch còn cao hơn cả phiên sáng, đạt 1.993,7 tỷ đồng, giúp tổng giá trị khớp cả ngày tăng hơn 11% so với phiên trước. Tuy nhiên nhóm VN30 giao dịch không tăng lên nhiều. Thanh khoản phiên chiều được đẩy mạnh nhờ POW, PLX, KBC. Trong đó POW là cổ phiếu thanh khoản nhất với khoảng 5,36 triệu cổ khớp, tương đương 92,6 tỷ đồng, cao hơn cả VNM và HPG.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đã bán nhiều hơn mua, nhưng mức ròng ở hai sàn cũng chỉ -60 tỷ đồng. Trên HSX, khối này bán 721,8 tỷ đồng và mua vào 651,4 tỷ đồng. Trên HNX mua 34 tỷ đồng và bán 23,7 tỷ đồng.

Tổng thể khối này bán ròng nhưng chênh lệch không nhiều. Thêm nữa mức bán dồn cả vào CII, CTG, VNG, MSN, VJC. Phía mua ròng vẫn có HPG, GEX, PVD, PLX, VRE, STB, POW, GAS, VCB, VNM.