Chứng khoán chiều 18/3: SAB "phá rối"

Đà tăng của thị trường sẽ trọn vẹn hơn trong chiều nay nếu không có sự "phá rối" của SAB. Cổ phiếu này trượt dốc mạnh kìm hãm đáng kể mức tăng của VN-Index cho tới tận lúc đóng cửa.

SAB là blue-chips biến động xấu nhất ở phiên chiều. Từ giá 250.500 đồng cuối phiên sáng, SAB tụt xuống 245.100 đồng lúc đóng cửa, tương đương sụt giảm 5.400 đồng hay 2,16%. SAB đóng cửa giảm 3,43% so với tham chiếu đã ảnh hưởng lớn tới VN-Index cũng như VN30-Index vì cổ phiếu này vẫn nằm trong nhóm 10 mã lớn nhất của HSX.

Thực tế là SAB đã bốc hơi hơn 5.579 tỷ đồng vốn hóa trong phiên hôm nay, gần tương đương mức tăng 2,42% của VCB. Nếu không có các cổ phiếu lớn khác mạnh thêm, VN-Index khó lòng vượt được ngưỡng 1010 điểm.

Nhóm tăng giá mạnh thêm chiều nay chiếm đa số. VIC tăng thêm 1.500 đồng so với phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 2,19%. MSN tăng thêm 1.300 đồng, chốt tăng 0,35% so với tham chiếu. GAS tăng 1.300 đồng, đóng cửa tăng 2,36%. Cổ phiếu ngân hàng mạnh lên không nhiều, VCB, TCB, MBB, VPB, CTG chỉ tăng thêm 100-450 đồng so với phiên sáng.

Cùng với SAB, chiều nay VHM cũng đánh mất 400 đồng so với phiên sáng và mức tăng hẹp lại còn 1,07% so với tham chiếu. HPG tụt 400 đồng, VNM tụt 200 đồng...

Sức ép của các cổ phiếu tụt giá chủ yếu diễn ra vào cuối phiên. VN-Index từ đỉnh cao 1.013 điểm tụt trở lại 1.011,86 điểm và chỉ tăng 0,77% so với tham chiếu. Vn30-Index tăng 0,61% với 17 mã tăng/10 mã giảm. Độ rộng của VN30 tốt hơn phiên sáng và HSX cũng ghi nhận 175 mã tăng/133 mã giảm. Như thế mặt bằng cổ phiếu chiều này cao hơn phiên sáng.

Hiện tượng phân hóa tại nhóm blue-chips vẫn diễn ra nhưng mức ảnh hưởng có phần hạn chế. SAB giảm mạnh là cổ phiếu ảnh hưởng duy nhất lên chỉ số, còn lại nhóm dẫn dắt quen thuộc vẫn tăng rất tốt. Ngân hàng nổi bật là VCB, nhóm Vingroup có VIC và dầu khí có GAS.

Phiên chiều cũng có mức thanh khoản khá ấn tượng, nhất là tại nhóm blue-chips. Tổng giá trị khớp hai sàn chiều nay khoảng 2.293 tỷ đồng thì VN30 giao dịch 1.108 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng đã phục hồi thanh khoản với CTG, VCB, BID, MBB thuộc nhóm dẫn đầu và đều khớp trên 100 tỷ đồng. HPG, VIC, VNM cũng nằm trong Top 10.

Nhóm 10 cổ phiếu giao dịch trên 100 tỷ đồng hôm nay chỉ có hai mã không thuộc VN30 là PLX và ACB bên sàn HSX. Nhóm này đóng góp 33,2% giá trị thị trường.

Phiên đầu tiên sau khi kết thúc giao dịch ETF, khối ngoại ghi nhận mức bán ròng khá lớn, khoảng 122,4 tỷ đồng trên hai sàn. Blue-chips bị bán ròng khá mạnh với BID, HDB, STB, VNM, SSI, VHM, ngoài ra là NBB, POW, LDG, HBC, HAG, DIG... Phía mua ròng ngoài chứng chỉ quỹ, chỉ có CTG, BWE, CII, VCB, PLX, VIC, HPG, GAS. Cụ thể, HSX bị khối này bán 831,2 tỷ đồng, mua vào 723,6 tỷ đồng. HNX được mua 5,2 tỷ đồng, bán 20,1 tỷ đồng.