Chứng khoán chiều 18/6: VCB, HPG đảo chiều chóng mặt

Gần 2/3 thời gian đầu phiên chiều nay thị trường không xấu thêm nhưng đi ngang rất uể oải. Bất ngờ từ sau 2h, tốc độ giao dịch nhanh hơn với cảm hứng phục hồi của VCB và HPG.

Thực tế rổ Vn30 có khá nhiều cổ phiếu phục hồi, nhưng đà tăng của VCB và HPG là ấn tượng nhất. VCB chốt phiên sáng đã quay trở lại được tham chiếu sau khi giảm tới 1,45% trước đó. Buổi chiều là thời gian cổ phiếu này tăng vượt bậc với thanh khoản rất cao.

Giao dịch của VCB đạt khoảng 33,8 tỷ đồng giá trị thanh khoản ở phiên chiều với giá tăng vọt lên 70.300 đồng, trên tham chiếu 1,59% lúc đóng cửa. Diễn biến của VCB rất bất ngờ khi phiên sáng tạo cảm giác thất bại tại đỉnh cao 70.000 đồng của tháng 4/2019 thì buổi chiều lại đột phá thành công. VCB đóng cửa ở mức cao nhất kể từ phiên ngày 12/4/2018.

HPG vốn không giảm giá từ sáng và chốt phiên sáng cũng đã tăng 1,11%. Sang chiều cổ phiếu này tăng tốc, đi cao thêm 1,56% nữa và đóng cửa tăng chung cuộc 2,67% so với tham chiếu. HPG không kéo được VN-Index nhiều lắm, nhưng lại rất có ảnh hưởng đối với VN30-Index.

Điều đáng tiếc là diễn biến đảo chiều mạnh của VCB đã không kéo theo được sự lan tỏa đủ lớn ở nhóm ngân hàng. HSX duy nhất chỉ có thêm EIB đóng cửa tăng 0,27% và ACB bên HNX tăng 0,7%. Còn lại, TCB giảm 2,4%, CTG giảm 0,98%, VPB giảm 0,81%, BID giảm 0,31%, MBB giảm 0,48%, HDB giảm 1,89%, STB giảm 2,18%, TPB giảm 3,88%.

Trong khi HPG tăng tốt hỗ trợ chỉ số Vn30-Index thì TCB giảm mạnh lại ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. TCB trong chỉ số này lớn hơn HPG. Ngoài ra cũng phải kể tới MSN giảm 1,8%, VJC giảm 1,58%, những mã vốn hóa lớn của chỉ số. Do vậy VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,57% trong khi VN-Index chỉ còn giảm 0,31%.

Rổ Vn30 chiều nay ghi nhận 13 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, 12 mã tụt giá. Độ rộng lúc đóng cửa của VN30 vẫn chỉ có 8 mã tăng/18 mã giảm, cải thiện không rõ ràng so với phiên sáng. Điểm tích cực chính là đã có sự phục hồi bớt giảm đáng kể so với giá thấp nhất của phiên sáng.

Diễn biết phục hồi khá hơn về cuối phiên chiều nay đã đưa VN-Index vượt trở lại xa hơn ngưỡng đáy. Chỉ số đóng cửa tại 944 điểm và độ rộng cải thiện với 113 mã tăng/165 mã giảm, trong khi phiên sáng vẫn còn 69 mã tăng/191 mã giảm.

Thanh khoản phiên chiều cũng không thật sự tốt, hai sàn khớp thêm 1.386,9 tỷ đồng, tức là cao hơn phiên sáng gần 6%. Tuy nhiên đó là do ROS giao dịch quá lớn tận 248,5 tỷ đồng. Thực tế toàn thị trường không bao gồm ROS chiều nay giảm thanh khoản gần 4% so với phiên sáng.

Khối ngoại hôm nay giao dịch cân bằng, mức mua ròng chưa tính Upcom chỉ gần 4 tỷ đồng. Cụ thể, với cổ phiếu, HSX bị bán 688,8 tỷ đồng thì mua cũng tới 687,7 tỷ đồng, chứng chỉ quỹ được mua ròng 6,8 tỷ đồng. HNX bán 5,2 tỷ, mua 3,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên đối với cổ phiếu cụ thể, vẫn có nhiều mã được mua ròng tốt như POW, HPG, BVH, VNM, KBC, VCI. Phía bán ròng có EIB, VHM, STB, CTG, SBT, VRE, NVL, HDB.