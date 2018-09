Chứng khoán chiều 18/9: Tổng khởi nghĩa

Thị trường đột ngột mạnh lên như vũ bão từ sau 14h, khi chứng khiến thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng vọt 1,82%. Cổ phiếu đồng loạt quay đầu, kéo VN-Index đóng cửa tăng 0,6%.

30 phút đầu phiên chiều VN-Index cũng có một đợt phục hồi nhẹ. Chỉ số chỉ xanh nhẹ hơn 1 điểm là quay đầu giảm trở lại. Đột biến xảy ra khi nhiều cổ phiếu lớn đồng loạt leo dốc, từ ngân hàng cho tới dầu khí và đặc biệt là VJC.

VJC có màn trình diễn ấn tượng nhất trong 30 phút cuối phiên chiều, từ 146.000 đồng vút thẳng lên 149.200 đồng và đóng cửa duy trì được mức tăng. VJC tăng 1,5% so với tham chiếu và tăng 2,19% chỉ trong vòng 30 phút.

VJC không phải là cổ phiếu có khả năng chi phối VN-Index. Vốn hóa của mã này chỉ đứng thứ 14 trong chỉ số. Tuy vậy hiệp đồng với VJC còn có nhiều cổ phiếu lớn khác. Chỉ duy nhất VNM là đứng ngoài cuộc tổng khởi nghĩa này. Các mã khác dù phục hồi chưa qua tham chiếu thì cũng tăng đáng kể so với phiên sáng.

Rổ VN30 ghi nhận 26 cổ phiếu tăng giá mạnh chiều nay, chỉ 2 mã tụt giá so với phiên sáng là MSN và PNJ. Các cổ phiếu tăng ấn tượng là VIC tăng 1,22% so với phiên sáng, đóng cửa tăng 0,61% so với tham chiếu; VJC tăng 2,19%, chốt tăng 1,5%; MWG tăng 1,25%, chốt tăng 1,24%, FPT tăng 1,82% chốt tăng 1,59%; STB tăng 4,2%, chốt tăng 4,64%; GAS tăng 1,01%, chốt tăng 0,55%; SSI tăng 1,59%, chốt tăng 2,24%.

Ngoài ra HPG, VPB, VRE, MBB, VCB, CTG cũng là những mã cải thiện đáng kể so với phiên sáng. Với đà kéo mạnh từ nhóm blue-chips, các chỉ số đồng loạt leo dốc dựng đứng và càng về cuối phiên càng tăng mạnh.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,62% so với tham chiếu, VN-Index tăng 0,6%. Cuộc tổng khởi nghĩa thành công lớn ở chỗ độ rộng của rổ VN30 là 21 mã tăng/5 mã giảm, trong khi phiên sáng mới là 8 mã tăng/20 mã giảm. Sàn HSX có 184 mã tăng/103 mã giảm, phiên sáng là 109 mã tăng/148 mã giảm. Rõ ràng là cổ phiếu phục hồi trên diện rất rộng.

Cổ phiếu mạnh nhất lúc đóng cửa là BID, tăng 3,07% so với tham chiếu. Toàn bộ mức tăng này có được trong phiên chiều. Tiếp đến là VNM, đóng cửa tăng 1,47%, chỉ hơn phiên sáng có 100 đồng. Thứ ba là BVH, tăng 3,19%. 3 cổ phiếu này giúp VN-Index có được 0,3%, một nửa mức tăng lúc đóng cửa của chỉ số.

Phía giảm, VHM rất nỗ lực phục hồi được 400 đồng ở phiên chiều, nhưng vẫn đóng cửa giảm 0,85%. MSN chiều nay lại tụt mất 200 đồng so với phiên sáng, chốt giảm 1,64%. VRE chiều nay tăng được 150 đồng nhưng vẫn giảm 0,54% so với tham chiếu.

Đợt khởi nghĩa buổi chiều thu hút thanh khoản khá tốt. Hai sàn khớp lệnh 2.135,9 tỷ đồng, chỉ kém phiên sáng khoảng 4%. Giao dịch ở rổ VN30 chiều nay mạnh với gần 928 tỷ đồng.

Khối ngoại hôm nay bán ròng tăng lên, có thể là hai quỹ ETF bắt đầu bán nhiều hơn. Khoảng 158,4 tỷ đồng bị rút khỏi hai sàn cổ phiếu. Cụ thể, sàn HSX ghi nhận mức bán ra 814,1 tỷ đồng, mua vào 718,1 tỷ đồng. Sàn HNX bị bán lớn 85,6 tỷ đồng, mua vào 23,3 tỷ đồng.