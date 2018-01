Chứng khoán chiều 19/1: Đổi rổ VN30, trụ biến động mạnh

Thị trường chiều nay tuy không mạnh lên một cách rõ rệt nhưng cơ bản vẫn ổn định ở mức cao. Duy nhất những biến động lúc đóng cửa khiến các chỉ số chao đảo dưới tác động của hoạt động cơ cấu lại quỹ ETF bám theo chỉ số VN30-Index.



Chỉ số Vn30-Index sẽ có sự thay đổi chính thức từ thứ Hai tuần tới bằng việc thêm vào PLX, VJC và loại là PVD, KBC. Do đó quỹ ETF nội bám theo chỉ số này đã thực hiện tái cân bằng lại danh mục cuối phiên hôm nay.

Ngoài PLX và VJC được mua mạnh từ trước tới hôm nay để thêm vào danh mục, PVD và KBC bị bán để loại ra, cũng đã có một số thay đổi phân bổ tỷ trọng. Các cổ phiếu khác trong rổ Vn30 đã có tác động khác nhau nhưng đáng chú ý nhất là một số mã lớn xuất hiện lực bán mạnh.

VNM lúc đóng cửa xuất hiện khối lượng bán khá lớn trên 200.000 cổ phiếu đã bất ngờ đẩy giá đóng cửa dự kiến xuống tận mức sàn trước khi về tham chiếu khi đóng cửa. MSN xuất hiện trên 500.000 cổ phiếu bị bán ra, giá cũng có lúc xuống sàn. VIC bị xả hơn 700.000 cổ phiếu. Nhiều mã như VCB, BID, CTG… cũng xuất hiện lượng xả khá cao.

Tuy nhiên sau đó các mã này đều được cân lệnh và giá không biến động quá nhiều, Duy chỉ có MSN sụt giảm mạnh 4,89% do thiếu lệnh mua, PVD giảm 3,68%, KBC giảm 2,13%. Do quỹ ETF thông tin cũng ít được theo dõi nên khối lượng bán đột nhiên xuất hiện hơi khác thường đã khiến không ít nhà đầu tư bối rối. Tuy nhiên, do quy mô của quỹ cũng nhỏ nên giao dịch cũng không gây xáo trộn lớn.

Lực cung đột nhiên tăng lên ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến các chỉ số chao đảo nhẹ lúc đóng cửa. VN-Index tụt xuống 1062,07 điểm, chỉ còn tăng 1,13% so với tham chiếu. VN30-Index bị ảnh hưởng nhiều nhất, mức tăng thu hẹp đáng kể chỉ còn 0,47% so với tham chiếu.

VN30-Index giảm khá nhanh so với đỉnh do có nhiều cổ phiếu chịu tác động từ lực bán lớn. VNM may mắn đóng cửa ở tham chiếu nhưng MSN, BID, CTG, GAS, FPT, MBB, MWG, SAB, VIC đều giảm giá. VN-Index hưởng lợi từ VJC kịch trần, PLX tăng 5,88%, VRE tăng 6,09%...

Độ rộng khá hẹp của rổ VN30 với 14 mã tăng/13 mã giảm cũng cho thấy tình trạng phân hóa nhiều hơn trong nhóm blue-chips. Trong khi đó HSX có độ rộng khá tốt với 159 mã tăng/139 mã giảm.

Thanh khoản phiên chiều nay đạt 4.334,6 tỷ đồng, tăng 40% so với chiều hôm qua nhờ đợt đóng cửa thanh khoản cao. Tổng giá trị giao dịch của phiên hôm nay cũng lên tới 11.205,6 tỷ đồng, chỉ kém hơn phiên kỷ lục thứ Sáu tuần trước.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng lớn nhất tuần với gần 512,7 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị mua bao gồm cả thỏa thuận đạt 1.453,3 tỷ đồng, bán ra 940,7 tỷ đồng.

Trên sàn khớp lệnh khối ngoại cũng đổ tiền vào cực lớn. Tổng giá trị mua đạt 1.388,9 tỷ đồng hai sàn, bán ra 880,6 tỷ đồng. Các mã được mua ròng cực mạnh là HPG 71,1 tỷ, VJC 65,3 tỷ, DXG 53,9 tỷ, VRE 51,8 tỷ, SSI 50,9 tỷ, VCB 31,7 tỷ, STB 29,4 tỷ, MSN 27,4 tỷ, VIC 22,7 tỷ, NKG 21,1 tỷ, BVH 20 tỷ, CII 16,3 tỷ, SAB 14,1 tỷ, LDG 10,9 tỷ, DPM 10,1 tỷ.

Phía bán ròng chỉ có 4 mã đáng kể là VNM -28,2 tỷ, ROS -15,7 tỷ, CTD -14,7 tỷ, PAN -14,3 tỷ.