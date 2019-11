Chứng khoán chiều 19/11: VNM đã chạm đáy?

Giao dịch có phần mệt mỏi của VHM và SAB đã không cản được nhịp tăng mạnh hơn của VN-Index chiều nay. VNM và VCB đã có một buổi chiều bùng nổ rực rỡ.

Ấn tượng nhất là VNM khi nhà đầu tư trong nước tranh thủ khối ngoại giảm bán, đã mua vào rất mạnh đẩy giá tăng mỗi lúc một cao hơn. Cả phiên chiều VNM leo dốc không nghỉ, tăng thêm tới 1.900 đồng nữa so với phiên sáng tương đương 1,55%.

VNM chốt một phiên tăng hoành tráng 2,98% so với tham chiếu, xác lập mức tăng kỷ lục kể từ phiên ngày 21/2/2019. VNM đã nằm trong xu thế giảm mạnh suốt 17 phiên và giá xuống tương đương đáy tháng 9. Do đó hoạt động bắt đáy đã mạnh lên, nhất là khi áp lực bán chính từ nhà đầu tư nước ngoài đã hạ nhiệt.

Hôm nay khối ngoại vẫn xả VNM khá nhiều, nhưng cũng đã quay lại mua tốt hơn. Cả phiên VNM bị bán 357.000 đơn vị và được mua gần 316.000 đơn vị. Phần lớn giao dịch của khối này thực hiện buổi chiều, giúp thanh khoản cũng rất khá, đạt gần 68 tỷ đồng. VNM nằm trong số các mã thanh khoản nhất chiều nay và cũng thuộc nhóm tăng thêm nhiều nhất.

VCB tăng giá còn ấn tượng hơn VNM nhưng thanh khoản lại là điểm kém. So với phiên sáng, VCB chiều nay tăng cao thêm 2.500 đồng nữa, tương đương 2,82% và đóng cửa tăng tổng cộng 3,88%. Từ đầu năm đến giờ VCB chỉ có tới 7 phiên tăng quá 3%. Giao dịch VCB buổi chiều chỉ hơn 19 tỷ đồng giá trị, khá nhỏ trong nhóm blue-chips. VNM và VCB hợp lại giúp VN-Index có 5,7 điểm hôm nay.

Trụ gây thất vọng chiều nay là VHM. Cuối phiên sáng VHM tăng 1,04% nhưng buổi chiều giảm dần và đóng cửa chỉ còn tăng 0,21%. Cổ phiếu này mất gần hết lực đỡ cho chỉ số, thâm chí tính về điểm số thì còn kém cả BID nổi lên.

SAB cũng là trụ gây ảnh hưởng xấu buổi chiều vì ngay đầu phiên đã có nhịp giảm khá mạnh so với cuối phiên sáng. SAB đóng cửa dưới tham chiếu 0,79% nhưng so với phiên sáng là đã giảm tới gần 0,95%. VIC cũng gây chán nản bằng mức giảm 0,85% so với tham chiếu. GAS giảm thêm 100 đồng, chốt giảm 0,92%.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,57% so với tham chiếu với 19 mã tăng/9 mã giảm là biểu hiện rõ nhất của mặt bằng nhóm blue-chips cải thiện đáng kể. Ngoài VCB, VNM bùng nổ, cũng có BID tăng 0,85%, TCB tăng 1,23%, FPT tăng 1,39%, MWG tăng 1,02%, REE tăng 1,74%. Các mã này đều có bước tiến giá cao hơn trong phiên chiều. Toàn rổ Vn30 có 15 mã tăng giá cao hơn, 7 mã tụt giá so với phiên sáng.

Độ rộng sàn HSX cũng tích cực với 180 mã tăng/137 mã giảm, cuối phiên sáng mới có 142 mã tăng/151 mã giảm. Việc VN-Index tăng cao hơn trong phiên chiều đã hỗ trợ diễn biến giá nói chung của các cổ phiếu, vì nhóm vừa và nhỏ dù có tăng cũng không kéo được chỉ số. Midcap đóng cửa đã tăng 0,42%, Smallcap đảo tăng 0,06%. Nhóm đầu cơ nóng kịch trần lại xuất hiện FLC, HAI, HVG, AMD, DIC.

Thanh khoản phiên chiều hơi thấp là một bất ngờ. Trong khi các trụ kéo VN-Index vào nhịp tăng rất tốt thì giao dịch vẫn chỉ dồn vào một số cổ phiếu như VRE, VHM, VNM. Tính cả ROS thì buổi chiều hai sàn cũng chỉ khớp được 1.647,6 tỷ đồng, giảm 5% so với phiên sáng. ROS giao dịch tới 26,3% số này nên thanh khoản thực tế đã giảm 17%.

Khối ngoại cũng góp vào niềm vui chung khi giảm bán đáng kể. Cổ phiếu hai sàn chỉ còn bị rút ròng hơn 35 tỷ đồng. HPG vẫn là mã bị xả lớn nhất, tiếp đó là STB, VIC, GEX, DXG, SSI, VJC, BID, MSN... Phía mua ròng có VRE, PVT, HSG, HDB, CTG, KBC.