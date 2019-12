Chứng khoán chiều 19/12: Trụ nào "dập" VN30-Index?

Diễn biến giật cục đã lặp lại tại phiên đáo hạn phái sinh chiều nay nhưng chỉ xuất hiện tại VN30-Index. Thị trường chung hầu như không bị ảnh hưởng và VN-Index biến động khá nhỏ lúc đóng cửa.

Chốt phiên, VN-Index vẫn tăng 0,12% so với tham chiếu, riêng VN30-Index giảm 0,11%. Riêng trong đợt đóng cửa VN30-Index bị ép xuống khoảng 2,3 điểm so với cuối đợt khớp lệnh liên tục.

Thủ phạm chính là TCB, cổ phiếu bị ép giá từ 22.600 đồng xuống 22.450 đồng, tương đương giảm 0,7% chỉ riêng đợt đóng cửa. TCB chốt phiên cũng giảm 1,54% so với tham chiếu, trở thành cổ phiếu tác động lớn nhất tới VN30-Index, lấy đi hơn 1 điểm.

TCB có sức ảnh hưởng lớn ở VN30-Index vì vốn hóa lớn thứ hai trong chỉ số này, ngay sau VNM. Đáng chú ý là không có bóng dáng nhà đầu tư nước ngoài giao dịch hôm nay ở TCB đồng thời khối lượng bán ATC khá lớn, tới 455.000 cổ phiếu, chiếm 26% thanh khoản cả ngày. Lực bán dồn lại đã ép giá TCB quá sức mua tại một thời điểm.

MBB cũng là cổ phiếu ảnh hưởng nhiều tới chỉ số này khi giảm 1,43% so với tham chiếu. MBB rất nhỏ trong VN-Index (đứng thứ 19) nhưng vẫn nằm trong top 10 của VN30-Index (đứng thứ 9). MSN giảm 1,42% cũng khá xấu. Còn lại là HDB giảm 0,95%, EIB giảm 2,06%.

VN-Index chịu tác động yếu của nhóm giảm nói trên và duy trì khá tốt trên mốc 952 điểm. Chiều nay thị trường không tiến triển tốt hơn phiên sáng nhưng cũng không suy yếu thêm. VN-Index tăng suốt cả phiên và mức thấp nhất buổi chiều của chỉ số không dưới 952 điểm.

Chiều nay thị trường giao dịch cơ bản là cân bằng. Nhóm giảm giá không đủ triệt tiêu nhóm tăng giá. Cặp đôi VCB và VNM tiếp tục là điểm tựa quan trọng, giúp VN-Index tăng mà không bị cuốn theo áp lực giảm tại thời điểm đáo hạn phái sinh của VN30-Index. VCB tăng 1,5% so với tham chiếu, VNM tăng 0,93%. VNM chiều nay chịu áp lực khá lớn và giá lùi xuống một chút, cuối phiên sáng vẫn tăng 1,18%

Độ rộng của VN30 lúc đóng cửa ghi nhận 10 mã tăng/15 mã giảm, không quá xấu. Toàn sàn HSX có 148 mã tăng/163 mã giảm. Ảnh hưởng đáng kể nhất tới VN-Index chiều nay là VHM đã để mất toàn bộ mức tăng 0,72% của phiên sáng. Đóng cửa cổ phiếu này lùi về tham chiếu. GAS cũng khá đuối khi từ tăng 0,84% cuối phiên sáng chỉ còn tăng 0,31% lúc đóng cửa.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn cũng duy trì mức thấp, giá trị khớp đạt 1.664,4 tỷ đồng, tăng 6,7% so với phiên sáng. Khoảng 28% trong số này là giao dịch của ROS. Do đó thanh khoản thực tế là giảm 3% so với phiên sáng.

Điểm bất ngờ là khối ngoại mua ròng cực mạnh hôm nay, với mức mua ròng cổ phiếu hai sàn đạt 158,9 tỷ đồng. Đó là chưa kể chứng chỉ quỹ E1 được mua ròng gần 31 tỷ đồng nữa. KBC, HPG, VCB, VNM, BID, VRE được mua ròng đáng kể nhất. Phía bán ròng có STB, ITA, VIC, HDB, MSN, KDC.