Chứng khoán chiều 19/8: BID, VHM, VNM "trục vớt" VN-Index

Nửa đầu phiên chiều nay VN-Index chìm hẳn xuống dưới tham chiếu, thậm chí tụt qua cả 980 điểm. Tuy nhiên vẫn còn đó các trụ hoạt động năng nổ kịp thời trục vớt thành công.

Chốt phiên VN-Index tăng trở lại 981,03 điểm, trên tham chiếu 0,11% hay 1,03 điểm. Tăng không đáng kể nhưng quan trọng là chỉ số không giảm và nhất là đã không để mất ngưỡng 980 điểm.

Vai trò quyết định việc trục vớt thành công là diễn biến mạnh lên của một số trụ. BID trong 30 phút cuối phiên đã bứt phá mạnh mẽ, từ 26.300 đồng vọt lên 36.700 đồng, tương đương tăng 1,1% trong thời gian rất ngắn. Sức mạnh của BID không hề nhỏ vì cổ phiếu này nằm trong 8 mã lớn nhất của VN-Index với vốn hóa từ 100.000 tỷ đồng trở lên.

VNM cũng bật tăng khá tốt cùng lúc với BID, có thêm 300 đồng nữa. VHM tăng thêm 200 đồng. GAS, SAB, MSN cũng kịp thời bật cao hơn ở đợt đóng cửa. VIC góp công sức trong giai đoạn này khi tăng từ 121.500 đồng lên 122.300 đồng, tương đương 0,66%.

Nói chung việc cân trụ đã co kéo VN-Index hiệu quả vì về cuối phiên VCB và TCB lại yếu đi. VIC vài phút cuối quay đầu và đóng cửa giảm 0,08% so với tham chiếu. Tính về điểm số thì VCB và TCB lấy đi 1,6 điểm thì BID và VHM bù lại 1,4 điểm. Số còn lại là do GAS tăng 0,89%, VNM tăng 0,64%, BVH tăng 0,78% giúp VN-Index tăng. Các cổ phiếu còn lại hầu như không có tác động.

VN30-Index đóng cửa vẫn không thể xanh được dù có 13 mã tăng/12 mã giảm. TCB giảm 1,6% và MBB giảm 1,56% đã ảnh hưởng mạnh lên chỉ số này trong khi BID gần như vô hiệu vì nằm trong Top 10 mã nhỏ nhất của chỉ số.

Độ rộng của HSX lúc đóng cửa ghi nhận 144 mã tăng/145 mã giảm. Mức cân bằng ở cổ phiếu thể hiện sự phân hóa mạnh. Thậm chí cổ phiếu không tăng giảm theo nhóm ngành mà mỗi mã một đường. Ngân hàng thì BID rất khỏe nhưng VCB, TCB, MBB rơi sâu. Cổ chứng khoán thì SSI đỏ 0,22%, HCM tăng 1,67%. Các mã bất động sản cũng xanh đỏ không theo nhóm ngành.

Thanh khoản phiên chiều không cải thiện vì chủ yếu vẫn là giao dịch lớn của ROS. Cả hai sàn khớp thêm 1.417,6 tỷ đồng thì riêng ROS đã là gần 242 tỷ đồng. Do đó thanh khoản buổi chiều thực ra là giảm khoảng 4% so với phiên sáng.

Hai cổ phiếu thuộc nhóm VN30 giao dịch mạnh nhất chiều nay sau ROS là MWG và FPT. FPT khớp tới gần 1,4 triệu cổ riêng buổi chiều, trị giá 72,5 tỷ đồng, cao nhất phần còn lại của thị trường. MWG khớp thêm gần 60 tỷ đồng. Cả hai mã này đều lội ngược dòng khá ngoạn mục, từ giảm sang tăng: MWG tăng tới 1.100 đồng so với phiên sáng và đóng cửa thành tăng 0,51%. FPT tăng 500 đồng, chốt trên tham chiếu 0,77%.

Mặc dù vẫn có một số cổ phiếu thanh khoản khá lớn phiên này, nhưng hôm nay vẫn là một ngày giao dịch rất kém về thanh khoản. VIC thỏa thuận bất ngờ 8 triệu cổ trị giá 936 tỷ đồng chỉ làm tăng tổng giá trị, còn quy mô khớp lệnh vẫn giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6/2019.

Nhờ có VIC, hôm nay giao dịch của khối ngoại đảo chiều thành mua ròng 876 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên VIC thỏa thuậ khoảng 936 tỷ, thành ra khối ngoại thực tế là bán ròng ở các mã khác. Ngoài VIC chỉ có KBC, VNM, VRE, GEX, HDB là được mua ròng khá. Phía bán ròng có VJC, HPG, VCB, HAG, TDH, SSI.