Chứng khoán chiều 2/2: Đảo chiều thành công

Nhịp phục hồi mạnh trong phiên chiều cuối cùng cũng không bị ngắt quãng và thị trường tăng tới lúc đóng cửa. Hôm nay là phiên có nhịp phục hồi thành công nhất trong tuần.



VN-Index đóng cửa tăng 0,49% so với tham chiếu lên mức 1105,4 điểm. Như vậy, chỉ số này đã tăng riêng chiều nay tới 1,17%. Đó là mức phục hồi rất mạnh. Thêm nữa các phiên trước đà phục hồi thường kết thúc rất nhanh. Hôm nay đà tăng được duy trì hết thời gian giao dịch.

Động lực chính của nhịp phục hồi không bị ngắt quãng chiều nay chính là vai trò lớn của một số trụ đã giữ được ổn định về giá. Đó là VNM tăng liên tục; VJC nỗ lực đến phút chót; VCB, CTG, SAB, VPB kịp thời đột biến lúc đóng cửa.

Giao dịch ấn tượng nhất cả phiên hôm nay cũng như phiên chiều là VNM. Siêu trụ này đã tăng giá liên tục buổi chiều và không hề bị ép xuống. Lúc đóng cửa VNM còn bật lên cao hơn, chốt tăng 1,97% so với tham chiếu, trở thành cổ phiếu kéo chỉ số nhiều nhất.

Hỗ trợ tích cực cho VNM là nhóm cổ phiếu ngân hàng đảo chiều thành công. Đa số cổ phiếu ngân hàng đều giảm suốt từ sáng và cả đầu phiên chiều. Tuy nhiên đà phục hồi đã đẩy giá thoát khỏi vùng giảm và chuyển sang tăng thành công: VCB đóng cửa tăng 1,2%, CTG tăng 2,75%, VPB tăng 3,83%, STB tăng 3,5%, MBB tăng 0,98%...

Rổ VN30 chiều nay ghi nhận 25 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 5 mã tụt giá. Độ rộng lúc đóng cửa là 19 mã tăng/9 mã giảm và chỉ số tăng 0,32%. Chỉ số tăng khá nhẹ là do vẫn còn một số mã lớn đảo chiều không thành công, mới chỉ thu bớt mức giảm nhỏ lại. Đó là MSN vẫn đóng cửa giảm 1,19% dù tăng tới 3.500 đồng so với phiên sáng; GAS giảm 0,98% dù cũng cải thiện 100 đồng so với phiên sáng; PLX giảm 0,9% sau khi phục hồi 800 đồng…

Mức độ đảo chiều phục hồi của các blue-chips chiều nay rất ấn tượng. Rổ Vn30 có tới 11 cổ phiếu tăng trên 1% so với lúc chốt phiên sáng. Đáng kể nhất là VNM tăng 2,22%, STB tăng 2,85%, SAB tăng 2,45%, MBB tăng 1,3%, DPM tăng 5,06%, CTG tăng 1,82%, BVH tăng 4,29%... Mặc dù các mã này không phải tăng mạnh so với tham chiếu, nhưng mức độ phục hồi lớn như vậy ở phiên chiều cũng tạo nên giao dịch được cải thiện khác biệt.

Độ rộng của sàn HSX cũng thay đổi tốt chiều nay nhờ đà phục hồi ổn định hơn của các cổ phiếu lớn. Có 145 mã tăng/134 mã giảm chiều nay, trong khi phiên sáng là 103 mã tăng/166 mã giảm.

Tuy nhiên thanh khoản phiên chiều vẫn khá thấp. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh chỉ tăng thêm 2.578,7 tỷ đồng, giảm 9% so với chiều hôm qua. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường hôm nay giảm tới 23%, chỉ đạt 6.836 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục mua ròng mạnh. Cụ thể, tổng giá trị mua đạt 1219 tỷ đồng, bán ra 929,5 tỷ đồng. Mua ròng lớn nhất là MWG 146,1 tỷ, VIC 129,8 tỷ, PVD 38,6 tỷ, PLX 30,8 tỷ, TTF 22,9 tỷ, SSI 16,7 tỷ, KDC 12,1 tỷ, DPM 11,8 tỷ.

Phía bán có VJC -105,7 tỷ, HPG -41,6 tỷ, HDB -28,9 tỷ, CII -17,8 tỷ, MSN -16,1 tỷ, VND -15,5 tỷ, CTD -12,8 tỷ, GAS -10,9 tỷ.