Chứng khoán chiều 2/8: Nhẹ nhàng như ETF nội tái cơ cấu

Thị trường chiều nay không có nhiều biến động mạnh, mọi chú ý vẫn chỉ chờ đợi vào lúc đóng cửa khi quỹ ETF nội thực hiện giao dịch tái cơ cấu. Tuy nhiên lần giao dịch này khá cân bằng, VN-Index hầu như không thay đổi lúc chốt phiên.

VN-Index thay đổi không tới 0,3 điểm ở đợt đóng cửa so với thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục. Một số cổ phiếu cũng có khối lượng mua bán lớn, nhưng giá không dao động đột ngột. Chỉ số chốt tại 991,1 điểm, giảm 0,63% so với tham chiếu. Như vậy so với cuối phiên sáng VN-Index chỉ có thêm 0,07%, rất nhỏ.

Dù chỉ số ít biến động giữa sáng và chiều, nhưng mặt bằng cổ phiếu là tốt hơn. Rổ VN30 ghi nhận 19 cổ phiếu chốt phiên cao hơn cuối phiên sáng, 10 mã giảm. Chiều nay nhiều cổ phiếu phục hồi ấn tượng hơn nhiều những gì các chỉ số thể hiện.

VHM đóng cửa chỉ còn giảm 0,33% so với tham chiếu trong khi cuối phiên sáng còn giảm 1,55%. Như vậy riêng chiều nay VHM tăng 1,22% hay 1.100 đồng. NVL riêng chiều tăng được 1000 đồng tương đương 1,69% so với phiên sáng và đóng cửa trên tham chiếu 1,52%. NVL thuộc diện "được mua thêm" và giá cũng chỉ tăng ở đợt đóng cửa.

Các cổ phiếu có chuyển biến mạnh đáng kể trong phiên chiều còn là FPT tăng 1,24%, chốt phiên tăng 0,93%; EIB tăng thêm 1,14%, đóng cửa tăng 0,28%; PNJ tăng thêm 3,6%, đóng cửa tăng 2,81%; GMD tăng thêm 1,2%, chốt tăng 1,17%. VIC, VNM, VJC, MWG, HPG, SAB, GAS cũng là các cổ phiếu có tăng giá trong chiều nay, dù không phải tất cả tăng đủ sức vượt qua tham chiếu.

VN30-Index đóng cửa còn giảm 0,24% cũng là cải thiện nhẹ từ mức giảm 0,4% cuối phiên sáng. Độ rộng đóng cửa ghi nhận 11 mã tăng/18 mã giảm, khá hơn nhiều so với phiên sáng (3 mã tăng/24 mã giảm). Toàn sàn HSX cũng có 144 mã tăng/169 mã giảm (phiên sáng là 113 mã tăng/189 mã giảm). Như vậy rõ ràng là cổ phiếu có sự cải thiện nhất định.

Phiên hôm nay cũng đáng chú ý ở mức gia tăng thanh khoản tới 13,9% đối với các giao dịch khớp lệnh. Riêng chiều nay quy mô khớp hai sàn khoảng 1.744,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,6% so với phiên sáng. Các giao dịch lớn nhất ngoài ROS là HPG, VJC, PNJ, MWG, MBB, trong đó chỉ có PNJ là tăng giá.

Các trụ lớn vẫn giảm mạnh lúc đóng cửa là VCB giảm 1,74%, VIC giảm 1,53%, VRE giảm 2,03%, MSN giảm 1,37%, GAS giảm 2,12%. Phía tăng, ảnh hưởng tốt nhất là VPB tăng 2,97%, BID tăng 0,99%, PNJ tăng 2,81%. Còn lại là NVL, CTD, STB, ROS tuy có mức tăng giá khá cao nhưng tác động lại ít.

Khối ngoại hôm nay bước sang phiên thứ hai bán ròng đáng kể trên thị trường cổ phiếu. Cả hai sàn cổ phiếu bị rút ròng khoảng 178 tỷ đồng chưa tính chứng chỉ quỹ và Upcom. Đây là phiên bán ròng lớn thứ hai trong tuần này sau hôm thứ Ba vừa qua. Tính chung cả tuần khối ngoại bán ròng cổ phiếu là 474 tỷ đồng, xác lập tuần bán ròng đầu tiên sau 4 tuần mua ròng liên tiếp.

HPG và BID lại là hai blue-chips bị khối ngoại xả dữ dội phiên này. HPG bị bán tổng cộng 2,65 triệu cổ, chiếm 37% thanh khoản. BID bị bán gần 1,38 triệu cổ. Ngoài ra còn VJC, BVH, VNM, DPM, POW, NT2, DCM cũng bị bán ròng lớn. Phía mua có HDB, PLX, SSI, KBC, VHM là đáng kể.