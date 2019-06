Chứng khoán chiều 20/6: Ngân hàng bùng nổ, đè SAB cũng vô ích

Phiên đáo hạn hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 6 thường có những biến động mạnh. Tuy nhiên hôm nay nhóm ngân hàng dẫn dắt quá mạnh, ảnh hưởng giảm giá từ các mã khác là không đáng kể.

Vẫn như các phiên đáo hạn trước, lúc đóng cửa SAB chịu sức ép mạnh đột ngột. Giá SAB đang từ 281.000 đồng sụt xuống 275.000 đồng. Tuy SAB đóng cửa chỉ giảm 0,18% so với tham chiếu, nhưng riêng đợt ATC là giảm hơn 2,2%.

VN-Index cũng để mất gần 3 điểm trong đợt ATC vì ngoài SAB, cũng có nhiều cổ phiếu lớn khác thu hẹp mức tăng. Ví dụ VIC chốt phiên chỉ tăng được 0,09%, VHM tăng 0,38%, HPG giảm 1,05%, MSN giảm 0,36%. Ngoài SAB thì các cổ phiếu này đều có thanh khoản khá cao ở đợt đóng cửa nên thuyết "âm mưu" ép giá các mã này phục vụ đáo hạn phái sinh có vẻ không phù hợp lắm.

Biến động cuối ngày chỉ khiến thị trường hôm nay "bớt đẹp" mà thôi. Cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh đến tận phút cuối đã nâng đỡ các chỉ số: VCB tăng 2,44%, BID tăng 2,03%, TCB tăng 2,49%, CTG tăng 3,7%, MBB tăng 3,15%, VPB tăng 3,5% là những mã bùng nổ nhất.

Thậm chí phần lớn cổ phiếu ngân hàng chiều nay còn bứt tốc mạnh hơn phiên sáng và hầu hết đóng cửa tại hoặc sát giá cao nhất ngày. VPB tăng so với phiên sáng khoảng 2,67%, MBB tăng thêm 1,43%, VCB tăng thêm 0,85%, CTG tăng 1,69%...

Trong rổ VN30 chiều nay chỉ có các mã ngân hàng là mạnh lên một cách rõ rệt. VNM không giảm thêm so với phiên sáng nhưng cũng không phục hồi được, chốt phiên mất 0,08% so với tham chiếu. VIC tụt giảm 400 đồng so với phiên sáng, MSN giảm 300 đồng, HPG rơi thêm 100 đồng, VHM để mất 400 đồng, NVL tụt 400 đồng.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,2% so với tham chiếu, tức là chỉ đi cao thêm được 0,2% so với cuối phiên sáng. Ngay cả khi nhóm ngân hàng tăng rất tốt chiều nay thì chỉ số cũng không mạnh hơn được. Đó là do các cổ phiếu khác rất ít thay đổi hoặc đi lùi. Vì vậy mặt bằng giá nhóm VN30 cũng không hẳn là tốt hơn phiên sáng, trừ các mã ngân hàng.

Tuy vậy thanh khoản chiều nay thì tốt. Hai sàn khớp thêm 1.793,2 tỷ đồng, tăng 16% so với phiên sáng. ROS giao dịch khoảng 12,1% trong số này. Nhóm VN30 giao dịch buổi chiều đạt 992,7 tỷ đồng và ROS cũng chiếm 22%. Do đó nếu không nhờ ROS thì thanh khoản nhóm blue-chips cũng không đột biến gì ở phiên chiều.

Các blue-chips thanh khoản nhất phiên chiều sau ROS là VMM, VHM, CTG, HPG, MWG và PVS, những mã khớp vượt 50 tỷ đồng giá trị.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch khá cân bằng và chủ yếu tập trung ở HSX. Riêng cổ phiếu, khối ngoại bán ròng khoảng 67,4 tỷ đồng, nhưng lại mua ròng chứng chỉ quỹ 56,9 tỷ đồng. Tổng giá trị bán với cổ phiếu HSX là 588,4 tỷ đồng và mua vào 521 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng đột biến hôm nay là VHM, VNM, SBT, POW. Ngoài ra có HDB, FLC, DPM, BMI, PVT. Phía mua ròng có KBC, VGC, VRE, HQC, PVD, VJC, STB, PDR, VCB, AAA, BVH, DXG, CTG, VIC.