Chứng khoán chiều 20/9: 1.000 điểm là dĩ vãng?

Kể cả khi VNM và SAB yếu đi trong phiên chiều nay thì tác động cũng không còn đáng kể nữa. Blue-chips và nhóm trụ còn lại tăng cả dàn, kéo miết VN-Index vượt 1000 điểm ngay trước 14h.

Càng về cuối phiên thị trường càng mạnh, VN-Index không hề có nhịp điều chỉnh nào mà đóng cửa nhảy lên tận 1004,74 điểm, là mức cao nhất ngày hôm nay. Chỉ số tăng 0,92% so với tham chiếu, là mức tăng cao nhất trong 7 phiên.

VNM và SAB trở thành cổ phiếu hãm đà tăng. Ngoài ra cũng có NVL. Đây cũng là 3 cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 tụt giá so với phiên sáng. VNM đánh mất thêm 800 đồng so với phiên sáng, đóng cửa giảm 1,31% so với tham chiếu. SAB tụt 600 đồng, đóng cửa giảm 0,05%. NVL tụt 500 đồng, chốt giảm 2,27%.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,88% với 7 mã giảm/21 mã tăng. VIC cũng nằm trong số giảm nhưng thực tế là cải thiện được 200 đồng ở phiên chiều, đóng cửa chỉ còn dưới tham chiếu 0,1%. VNM là mã gây sức ép lớn nhất lên các chỉ số.

Phần còn lại của thị trường chiều nay rất tích cực. Rổ Vn30 toàn bộ là tăng cao hơn phiên sáng. Những mã tăng rất mạnh là HPG, MSN, VPB, VCB, GAS, CTG, PLX. Trong số này GAS nổi bật với mức tăng 1.400 đồng so với phiên sáng và đóng cửa tăng 3,48% so với tham chiếu. GAS cực mạnh đã xóa sạch áp lực giảm của cả VNM lẫn SAB, VIC và NVL.

Sức mạnh của VN-Index chiều nay còn phải kể tới hai cổ phiếu có ảnh hưởng lớn là TCB và VHM. TCB mạnh đều trong phiên và đi cao hơn phiên sáng 300 đồng, nới rộng mức tăng so với tham chiếu lên 5,26%. Điểm hạn chế của TCB là vốn hóa còn nhỏ. Với VHM, cả phiên chiều không lúc nào tăng giá được, nhưng lại bùng lên ở thời điểm đóng cửa. VHM biến động tăng 1000 đồng trong đợt này, chốt trên tham chiếu 0,38%. Mặc dù tính theo giá đóng cửa thì VHM chỉ đóng góp chưa tới 1.100 tỷ đồng vốn hóa tăng trong cả phiên, nhưng riêng đợt đóng cửa VHM lại tăng vốn hóa tới 2.700 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường cuối phiên chiều nay rất tốt, HSX ghi nhận 189 mã tăng/99 mã giảm trong đó 115 mã tăng trên 1%. Rổ VN30 cũng có 13 mã tăng trên 1%.

Thanh khoản phiên chiều cũng gia tăng ấn tượng. Hôm nay là lần đầu tiên trong 2 tuần mà giá trị khớp lệnh phiên chiều cao hơn phiên sáng. Hai sàn giao dịch 2.361,8 tỷ đồng, tăng gần 9% so với phiên sáng. Thanh khoản gia tăng chủ yếu ở nhóm blue-chips, với rổ VN30 khớp 56% thị trường phiên chiều.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch rất lớn nhưng lại rất cân bằng. Ở HSX, khối này bán 892,3 tỷ đồng, mua vào 901,7 tỷ đồng. Trên HNX mua 17,8 tỷ, bán 25,7 tỷ đồng.