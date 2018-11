Chứng khoán chiều 21/11: Trụ lớn phục hồi, VN-Index chốt xanh

Lại thêm một phiên chiều thành công nữa khi chỉ số VN-Index cũng đã được đẩy qua tham chiếu lúc đóng cửa. Kết quả phút chót xuất phát từ nỗ lực phục hồi trong cả phiên chiều, với nòng cốt là nhóm blue-chips.

Rổ Vn30 chiều nay ghi nhận 25 mã tăng so với phiên sáng. Đó là bằng chứng rõ nhất của xu hướng phục hồi dần tại nhóm blue-chips, tạo nên sức mạnh đi lên cao dần của các chỉ số. Những trụ lớn nhất đã có bước tăng xuất sắc nhất, góp phần tạo điểm số nhanh nhất.

VCB và VNM là cặp bài trùng ở phiên chiều. Cả hai vừa nằm trong nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường, vừa nằm trong nhóm tăng nhanh nhất. So với phiên sáng VCB tăng thêm 2.000 đồng tương đương 3,75%. VNM tăng thêm 3.000 đồng, tương đương 2,58%. Chốt phiên, VNM trên tham chiếu 2,32%, VCB tăng 2,97%.

Bộ đôi này đem về cho VN-Index gần 0,4% tại mức đóng cửa với mức gia tăng vốn hóa hơn 10.400 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu so với thời điểm cuối phiên sáng, đóng góp của VCB và VNM lớn hơn nhiều, khoảng 12.400 tỷ đồng.

Ngoài ra hỗ trợ chỉ số còn có diễn biến tăng rất mạnh của nhiều blue-chips khác trong phiên chiều: VPB tăng 1,87% so với phiên sáng, MBB tăng 1,67%, SAB tăng 1,26%, CTG tăng 1,3%, VHM tăng 1,07%... không phải tất cả các mã này đều tăng mạnh so với tham chiếu, như SAB đóng cửa vẫn giảm 0,62%, nhưng việc cải thiện so với phiên sáng đã giúp thị trường phiên chiều mạnh hơn hẳn.

Nhóm tụt giá không nhiều nhưng đáng buồn là có GAS. Cổ phiếu này giảm thêm 100 đồng so với phiên sáng và chốt dưới tham chiếu 2,29%. Hơn 4.200 tỷ đồng vốn hóa đã bốc hơi khỏi GAS, gần tương đương với mức tăng ở VNM.

Chỉ số Vn30-Index đóng cửa tăng 0,45% so với tham chiếu, độ rộng ghi nhận 15 mã tăng/10 mã giảm, trong khi phiên sáng mới là 7 mã tăng/21 mã giảm. Như vậy trong số 25 mã cải thiện so với phiên sáng, cũng chỉ có 8 mã đủ sức vượt qua tham chiếu, còn lại là thu hẹp mức giảm hoặc trở về điểm xuất phát.

Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa cũng khá mạnh với 149 mã tăng/136 mã giảm, phiên sáng là 84 mã tăng/163 mã giảm.

Thanh khoản chiều nay cũng tăng 5,1% so với phiên sáng, đạt 1.542,6 tỷ đồng. Tuy nhiên do phiên sáng giao dịch hơi kém nên cả ngày, giá trị khớp lệnh hai sàn vẫn giảm 3,3% so với hôm qua. Blue-chips thu hút được thanh khoản tốt nhất với các đại diện tiêu biểu là VIC, HPG, VNM, MBB, VCB. Đây cũng là 5 mã duy nhất đạt giá trị khớp lệnh trên 100 tỷ đồng hôm nay và đều tăng giá trong phiên chiều cũng như trong cả phiên (trừ HPG).

Khối ngoại vẫn là điểm xấu nhất trong phiên này khi tăng mức bán ròng trên HSX và HNX lên 223,8 tỷ đồng. Cụ thể, HSX bị bán 679,9 tỷ đồng, chỉ mua 499,3 tỷ đồng. HNX bị bán 51,7 tỷ đồng, mua 8,5 tỷ đồng.